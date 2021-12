Simone Wolf aus Falkensee unterstützt die Spendenaktion der MAZ

Falkensee

Die Geschichte von Ines Z., für die die Havelländer MAZ-Redaktion in diesem Jahr bei der „Sterntaler-Aktion“ zu Spenden aufgerufen hat, berührt die Menschen. Anfang Oktober wurde in Folge eines Brandes fast das gesamte Hab und Gut der 41-Jährigen, ihres Sohnes und ihres Partners zerstört.

Seit dem Brand unbewohnbar

Die Wohnung in dem Zweifamilienhaus in Falkensee, in dem die Familie lebt, ist seitdem unbewohnbar. Das Feuer brach aus in der Nachbarwohnung von Ines Z., die Ursache konnte bislang nicht ermittelt werden.

Unverschuldet geriet Ines Z. mit ihrer Familie in Not. Sie lebt seitdem in einer Ferienwohnung, der Sohn ist bei den Großeltern untergekommen. Bauarbeiter sind nun zugange, das Haus wieder bewohnbar herzurichten.

Freundin gab den Hinweis

„Eine Freundin hat mir den MAZ-Artikel über die ,Sterntaler-Aktion’ in den Briefkasten gesteckt“, berichtet Simone Wolf. Seit fast 20 Jahren betreibt die Falkenseerin privat eine Pflanzenzucht, verkauft Setzlinge aller Art über eine „Kasse des Vertrauens“ und ist damit auch auf Pflanzenbörsen unterwegs. 1,50 bis 2,50 Euro kosten die Pflänzchen. Am Jahresende wird Kassensturz gemacht.

Aus Pflänzchen werden Sterntaler

Das Geld spende sie dann für gute Zwecke, erzählt die Sozialpädagogin. 260 Euro seien zusammengekommen, als sie die Aktion das erste Mal durchgeführt habe, erinnert sie sich. „Das ist dann so gewachsen, aus der Liebhaberei für die Pflanzenzucht“, sagt Simone Wolf.

Im vergangenen Jahr konnte sie schließlich 2300 Euro spenden, die durch ihren Pflanzenverkauf zusammengekommen waren. „Wir haben uns mehrere Projekte und Zwecke ausgesucht, für die wir das Geld geben“, berichtet sie. In diesem Jahr will die 54-Jährige – wie schon im Vorjahr – auch die „Sterntaler-Aktion“ der MAZ und damit Ines Z. helfen.

Glücklich, Gutes zu tun

Glücklich macht es Simone Wolf, nicht nur mit ihren Pflanzen anderen Menschen eine Freude bereiten zu können, sondern mit dem Erlös des Verkaufes auch noch Gutes tun zu können. Der Familie von Ines Z. wünscht sie nun, dass die Spendensumme am Ende auch noch für eine kleine Urlaubsauszeit an der Ostsee ausreicht. Die ist drin, wenn das Jugendzimmer des Sohnes und ein Paar neue Schuhe für den Elfjährigen abgedeckt sind.

Wir bitten unsere Leser auch weiterhin, für die in Not geratene Familie zu spenden und ihr zu helfen.

