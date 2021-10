So bereitete die CDU Havelland Dieter Dombrowski einen grandiosen Abgang

Perwenitz

Die CDU hat viel aufzuarbeiten nach der verlorenen Bundestagswahl. Der Kreisparteitag am Donnerstag in Perwenitz war der Anfang. Vor allem aber gehörte in der Aula der Perwenitzer Grundschule die Bühne noch einmal Dieter Dombrowski. Der dienstälteste Kreisvorsitzende der CDU Brandenburg trat zurück ins Glied und wurde gefeiert. Genau 27 Jahre und neun Monate führte er die havelländischen Christdemokraten durch stürmische Zeiten und ruhiges Fahrwasser.

Die Wahl von Michael Koch markiert in der CDU Havelland einen Generationswechsel. Der 41 Jahre alte Kreislandwirtschaftsdezernent aus Brieselang gehört der Altersgruppe an, die nun in der CDU mitreden will. Dafür stehen auch die Ergebnisse zu den weiteren Vorstandsposten. Der CDU-Kreisvorstand kommt nun deutlich verjüngt daher.

Auf die Erfahrung von Dieter Dombrowski wollen sie nicht verzichten. Er ist nun der erste Ehrenvorsitzende der CDU Havelland.

Zwei Kanzler erlebt

Jan Redmann, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, brachte es auf den Punkt: „In der CDU gibt es viele junge Mitglieder im Havelland, die kennen nur einen Kreisvorsitzenden – Dieter Dombrowski.“ Zwei CDU-Bundeskanzler hat Dombrowski in der Zeit erlebt – Helmut Kohl und Angela Merkel.

Für die Anekdoten aus der politischen Laufbahn sorgte Dieter Dombrowski selbst. „Mein Rechenschaftsbericht wird diesmal anders“, sagte er am Pult. Und dann erlebten die CDU-Mitglieder einen heiter gelösten Kreisvorsitzenden.

Wer Dieter Dombrowski kennt, der weiß, dass er einen ernsten Grundtenor hat. Geprägt haben ihn die Jahre der Verfolgung und im Gefängnis in der DDR. Da wird man nicht zum reinen Spaß-Mensch.

Das passende Bonmot

Humor hatte Dombrowski aber immer. Und so hörten die Mitglieder der CDU, wie er einst das Land Brandenburg vor höchst schwierigen diplomatischen Verwicklungen mit einer Partnerregion in Georgien bewahrte, indem ihm zum richtigen Zeitpunkt ein passendes Bonmot einfiel.

Oder wie er Michael Koch das Du anbot. Er saß in Heringsdorf im Strandkorb, als er die Idee hatte. Und ganz Mann der Tat, rief Dombrowski Koch sofort an und besiegelte die Sache.

Erinnerungen wurden wach an die Zeit, als Dieter Dombrowski zunächst Landrat war und wie ihn die Berliner Parteifreunde dazu drängten. Die Fusion der CDU Kreisverbände Rathenow und Nauen („Halb zog es sie, halb schoben wir sie“). Die Zeit in der Kreistagsopposition in den ersten Jahren mit Landrat Schröder. Dann die Zählgemeinschaft mit der SPD und die Wahl von Landrat Roger Lewandowski.

Der Druck ist weg

Wer glaubt, Dieter Dombrowski trauere Zählgemeinschaftszeiten nach, der irrt sich. „Das macht jetzt mehr Arbeit und man muss viel verhandeln. Aber in einer Zählgemeinschaft herrscht auch Druck, der war weg und es ist gut, wie es jetzt ist.“

Eine Begleiterin, die ein langes Stück Weg mit Dieter Dombrowski zurückgelegt hat, ist die ehemalige Rathenower Bundestagsabgeordnete Andrea Voßhoff. Sie war extra zum Kreisparteitag angereist. „Ich gehöre noch immer der CDU im Havelland an“, sagt sie.

Und dann hält sie eine launige Rede auf den scheidenden Kreisvorsitzenden. Wie er politische Karrieren befördert hat und immer wieder auf die Jugend setzte. Wie der Kreisverband zum erfolgreichsten in der CDU Brandenburg wurde. Andrea Voßhoff war es vorbehalten daran zu erinnern, dass Dieter Dombrowski eines nicht war: stromlinienförmig. Er eckte an.

Zum Beispiel, als er bemerkte, dass Jörg Schönbohm die CDU führte, wie eine Soldatentruppe. Gestaltungswille habe Dieter Dombrowski angetrieben. Andrea Voßhoff, die lange auch Kreisvorsitzende der Mittelstandvereinigung war, schlug den Bogen: „Geben sie es zu, Dieter Dombrowski – das konnte nur mit diesen Mitgliedern der CDU Havelland klappen.“

Wenn die Glocken läuten

Und dann holten Andrea Voßhoff und Holger Schiebold -seit 28 Jahren als Schatzmeister des Kreisverbandes an Dombrowskis Seite – das Abschiedsgeschenk. Alle Landtagsreden in gebundener Form. Aus Milow gab es einen Kuchen und Jan Redmann hatte zwei Eintrittskarten zu der Travestieshow „Wenn die Glocken läuten“ (allgemeines Gelächter im Saal).

Nachfolger Michael Koch steigt in große Schuhe. Und er macht klar, dass er einige Dinge anders machen werde, als sein Vorgänger. „Die CDU muss auf Kommunalebene stark sein, das ist die Basis für jeden anderen Erfolg“, sagte Koch.

Er will die CDU jünger und weiblicher machen. „Und Spaß wollen wir auch haben“, so der Nachfolger von Dieter Dombrowski, der sich selbst als „kommunale Pflanze“ in der Partei einordnet.

Eine andere Geschichte

Ja, zum Parteitag wurde auch die Niederlage aufgearbeitet, es gab Initiativanträge und weit reichende Forderungen sowie Analysen. Aber das sind Geschichten, die ein anderes Mal erzählt werden – diese Bühne war die von Dieter Dombrowski, der seinen letzten großen Auftritt genossen hat.

Von Joachim Wilisch