So blickt der Premnitzer Bürgermeister Tebling auf 2021 zurück

Hinter dem Bürgermeister der Stadt Premnitz liegt ein Jahr, in dem er viele Themen beackert hat. Ohne sein Rathausteam wäre das nicht möglich, sagt er. Im Interview zum Jahresabschluss blickt er noch einmal auf wichtige Stationen zurück.

Märkische Allgemeine: Corona hat 2021 geprägt. Wie hat Corona die Arbeit und das Leben in Premnitz beeinflusst?

Ralf Tebling: Wir sind digitaler geworden. 175 Mbit Bandbreite liegen am Rathaus an. Das ist im Vergleich mit anderen Rathäusern nicht selbstverständlich. Derzeit arbeiten 15 von 45 Beschäftigte der Kernverwaltung im Homeoffice.

Die Rathaustüren sind aber weiter offen?

Tebling: Die Wahrnehmung von Terminen im Rathaus, nach vorheriger Terminvereinbarung wird immer selbstverständlicher. Geholfen haben auch schon zu Beginn meiner Amtszeit getroffene Entscheidungen: Samstags-Öffnungszeiten führen zur Entzerrung von Besucherströmen.

Wie sieht es mit der Digitalisierung an Schulen aus?

Tebling: 80 I-Pad wurden aus dem Digitalpakt 2 für beide Schulen angeschafft. Außerdem haben wir mit den Schulen noch mehr vor. Die Oberschule muss erweitert werden, das steht ja auch in der Prioritätenliste der Investitionen für das kommende Jahr. Und dann der Dachsbergschule geht es ebenfalls weiter.

Naturpark und Industriestandort – wie wurde das im Jahr 2021 gelebt?

Tebling: Das geht gut. Premnitz ist eine Stadt der kurzen Wege. So wie man sich künftige Städte vorstellen kann Wohnen und Arbeiten zusammen auf einer Fläche von nur 45,42 Quadratkilometern. Zum Vergleich unsere Nachbargemeinde Milow hat 160 Quadratkilometer. Man benötigt also nicht einmal ein E-Auto, um Besorgungen in der Stadt zu erledigen.

Was war das größte Umweltprojekt?

Tebling: Im Zusammenhang mit der Renaturierung der Untern Havel wurden die Fließeigenschaften der Grubenlange im Ortsteil Mögelin im Jahr 2021 neu modelliert. 1.45 Millionen Euro wurden aufgewendet. Das Gewässer befindet sich im Überflutungsgebiet der unteren Havel. Die Flusssohle wurde vertieft. Die Breite des Wasserspiegels an der Oberfläche wurde erheblich erweitert. Waren es früher etwa 15 Meter sind es jetzt 21 Meter. Außerdem wurde ein neuer Buhnenkopf am Einfluss der Grubenlanke errichtet. Somit wird das Wasser die Lanke besser durchströmen und einer erneuten Verlandung dieses Havelarms entgegenwirken.

Das soll auch Auswirkungen auf den Tourismus haben?

Tebling: Der Tourismus ist ein wesentliches Wirtschaftsstandbein, das wir weiter entwickeln müssen. In der Stadtverordnetenversammlung haben wir die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um das Bootshaus an der Milower Brücke zu einem wassertouristischen Zentrum im Naturpark ausbauen zu können.

Bleiben wir noch einmal bei der Infrastruktur. Wird die Ortsumgehung Premnitz noch in diesem Jahrzehnt fertig?

Tebling: Bundesfernstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Die oberste Landesstraßenbaubehörde (MIL) stellt den Plan fest. Der Planfeststellungsbeschluss soll im kommenden Jahr gefasst werden. Dann steht einen Baubeginn im Jahr 2023, beginnend in Rathenow nichts entgegen.

Premnitz ist eine Kleinstadt – wie hat sich das Kulturleben im Coronajahr entwickelt?

Tebling: Kultur umfasst alles, was Mensch schaffen. Unter „Kultur“ ist auch die Art und Weise des Zusammenlebens der Menschen zu verstehen. Wenn man also vom Zusammenleben, vom miteinander umgehen ausgeht, ist dies eine der großen Stärken der Stadt und aller Verantwortlichen. Streit ja – aber da wo er nötig ist. Politisch Verantwortliche können nur das einfordern, was sie selbst vorleben.

Aber es gibt auch Konzerte, Theater und andere Veranstaltungen?

Tebling: Premnitz zeichnet sich aber auch tatsächlich durch eine Vielzahl von Angeboten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung aus. So können die Einwohner zwischen nicht weniger als 50 Vereinen beziehungsweise. Sportabteilungen wählen. Die Liste der kulturellen Veranstaltungen in Premnitz ist vielfältig und lang. Als Jahreshöhepunkt hat sich das Uferfest etabliert.

Ein Blick ins kommende Jahr. Was steht an?

Tebling: Alles wird wieder besser. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen zuerst uns selbst und anderen zugestehen Fehler machen zu dürfen. Diese macht niemand, um einen anderen zu schaden. Wer Fehler aber ständig wiederholt handelt vorsätzlich und schadet der Gemeinschaft. Wir Menschen sind bei aller berechtigter Kritik, vernunftbegabt und lernfähig.

Investitionen stehen ebenso an.

Tebling: Das haben wir mit unserem Haushaltsbeschluss und der Prioritätenliste festgezurrt. Die Lärmschutzwand, Sanierung der Steinbogenbrücke, der Ausbau der Schulen und natürlich der Bürgerhaushalt sind wichtige Themen, die wie 2022 auch umsetzen werden.

Es war ein aufregendes Jahr, wie verbringt der Premnitzer Bürgermeister nun Weihnachten und den Jahreswechsel?

Tebling: Den Heiligen Abend mit den beiden Töchtern und beiden Enkelsöhnen in der Gemeinde Plattenburg verbringen. Die Männer der Familie bereiten traditionell das Festtagsessen zu. Auf Wunsch der Töchter gibt es diesmal Wildgulasch. Den habe ich vom Kollegen Menzel aus der Gemeinde Milower Land. Zu Silvester sind wir mit vier Freunden in Mögelin zusammen – wir sind alle geimpft.

