Havelland

Das diesjährige Weihnachtsfest werde ein anderes als in den Jahren zuvor. Darauf schwören die Politiker die deutsche Bevölkerung angesichts der Corona-Pandemie seit einigen Wochen ein. Auch die Kirchengemeinden im Osthavelland blicken mit einiger Verunsicherung auf Weihnachten.

„Es gibt immer wieder neue Verordnungen, denen wir unsere Planungen für die Gottesdienste an Heiligabend anpassen müssen“, erklärt Pfarrer Bernhard Schmidt, Vorsitzender der Kollegialen Leitung des evangelischen Kirchenkreises Falkensee, zu dem auch die Kirchengemeinden in Schönwalde und Brieselang und die Pfarrsprengel Wustermark und Dallgow gehören. Überall mache man sich Gedanken, wie trotz der Corona-Einschränkungen nicht gänzlich auf die für viele Menschen wichtigen Traditionen verzichtet werden muss.

Neufinkenkruger gehen auf den Sportplatz

Vielerorts werden für Heiligabend Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant. Die Kirchengemeinde Neufinkenkrug lädt dazu am 24. Dezember um 15 und 17 Uhr zur Christvesper auf den Sportplatz in der Leistikowstraße in Falkensee. „Indem wir nach draußen gehen, besteht die Hoffnung, dass wir, wenn wir auf diese Weise genügend Abstand einhalten, auch singen können“, sagt Bernhard Schmidt.

Auch aktuell kommen die Gläubigen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu Gottesdiensten zusammen. „Es gibt aber natürlich einige Menschen, die so verängstigt sind, dass wir sie als Pfarrer schon mehrere Wochen oder Monate nicht mehr gesehen haben. Das ist eine schwierige Situation“, erzählt Schmidt. Wer nicht persönlich zum Gottesdienst kommen kann oder möchte, kann schon jetzt etwa in Brieselang oder der Falkenseer Heilig-Geist-Gemeinde per Online-Live-Stream teilnehmen. Die beiden Gemeinden sind bei den digitalen Angeboten ganz vorn mit dabei, haben extra eigene YouTube-Kanäle eingerichtet, auf denen sie Videos ihrer Gottesdienste hochladen.

Menschen sollen an den Gottesdiensten teilnehmen können

„Mir ist es wichtig, alle Möglichkeiten zu nutzen, damit die Menschen am Gottesdienst teilnehmen können. Und sei es per Live-Stream im Internet“, sagt Pfarrer Rudolf Delbrück aus Brieselang. Bisher habe er durchweg positive Rückmeldungen bekommen. „Den Menschen gefällt es vor allem deshalb, weil es – im Gegensatz zum Fernsehgottesdienst – der eigene Gottesdienst aus ihrer Heimatgemeinde ist, den sie verfolgen können“, so Delbrück.

In Brieselang gäbe es aber auch die dafür notwendigen Voraussetzungen. Die Kirche hat einen Internetanschluss. Die Gottesdienste an Heiligabend sollen in Brieselang, Zeestow und Bredow, so der Plan, auf den Wiesen vor den Kirchen stattfinden.

Kirche an Weihnachten für viele Menschen eine Konstante im Leben

Mitte Dezember möchte Pfarrer Delbrück zudem einen Testlauf mit der Kameratechnik machen, um zu schauen, ob die abendlichen Lichtverhältnisse eine ordentliche Übertragung des Gottesdienstes aus Brieselang zulassen. „Ich hoffe, es funktioniert. Die Weihnachtstage und der Besuch der Kirche sind für viele Menschen eine Konstante im Leben, die einige in diesem Jahr zum ersten Mal nicht wahrnehmen können. Deshalb setzen wir alles daran, wenigstens einen kleinen Ersatz zu schaffen“, so Delbrück.

In Ketzin/ Havel wird es einen Gottesdienst auf dem Pfarrhof geben. Insgesamt sechs sind am 24. Dezember in den Orten, die zur Kirchengemeinde gehören, geplant. „In den Dörfern, in denen erfahrungsgemäß nur wenige zum Gottesdienst kommen, können wir wahrscheinlich auch in den Kirchen bleiben, wenn wir die Abstände einhalten können. Wir müssen genau schauen, was die Verordnungen erlauben“, so Pfarrer Thomas Zastrow.

Gottesdienst auf dem Weg in Seegefeld

Neue Wege geht man in diesem Jahr, im wörtlichen Sinne, in Falkensee-Seegefeld. Hier gibt es einen „ Gottesdienst auf dem Weg“, sagt Pfarrerin Gisela Dittmer. Alle 15 Minuten starten kleine geführte Gruppen am Brunnenplatz über den Pfarrer-Tomberge-Weg zum Gemeindehof. Dort wird Schäfer Olaf Kolecki als Hirte mit seinen Schafen zu Gast sein. „Der Abend steht unter dem Gedanken: die Weihnachtsgeschichte nacherleben“, sagt die Pfarrerin. Um die Corona-Auflagen erfüllen zu können, gibt es im Vorfeld einiges organisatorisch zu regeln. Jeder Teilnehmer an dem Heiligabend-Gottesdienst muss sich im Gemeindebüro anmelden, er erhält eine Teilnehmerkarte mit Startnummer, auf der Karte ist der Beginn seines Rundweges vermerkt.

In vielen Kirchen, wie der katholischen St.-Konrad-Gemeinde in Falkensee, ist der Besuch der Gottesdienste nur mit Anmeldung möglich. Gottesdienstbesucher sollten sich daher rechtzeitig in den Pfarrämtern informieren. In St.-Konrad gibt es am 24. Dezember um 15 Uhr ein Krippenspiel und um 18 Uhr einen Gottesdienst im Pfarrgarten sowie eine Christvesper um 21.30 Uhr in der Kirche.

Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht

Bei Gottesdiensten müssen die Kontaktdaten der Besucher ebenfalls aufgenommen werden. Das wird auch in Dallgow so sein, wo am 24. Dezember auf dem Sportplatz in der Charlottenstraße zwei Gottesdienste gefeiert werden. „Durch die kurzfristige Entscheidung ist noch nicht alles bis ins letzte Detail geplant. Mund-Nasen-Bedeckung ist natürlich Pflicht, weitere aktuelle Informationen gibt es immer rechtzeitig auf unserer Webseite,“ erklärt Gemeindekirchenratsmitglied Heiko Linke.

Heiligabend wird es zudem eine Christ-Nacht in Dallgow und einen Gottesdienst in Seeburg geben. „Vor allem viele Familienmütter nutzen die Christ-Nacht, um nach diesem Tag zur Ruhe zu kommen“, sagt Heiko Linke.

Von Danilo Hafer