So funktioniert die Mindestleerung von Restmülltonnen im Havelland

Havelland

Das ist eine unangenehme Nachricht für alle, die sich darum bemühen, Müll zu trennen, damit möglichst wenig Restmüll anfällt. Ab dem 1. Januar 2022 Jahr muss jede Person, die im Landkreis lebt, mindestens 240 Liter Restmüll in die Graue Tonne entsorgen.

Nachdem der Kreistag in der vergangenen Woche die neue Müll-Satzung mit etwas höheren Gebühren (rund fünf Euro pro Kreiseinwohner im Jahr) und einer Mindestleerung beschlossen hatte, gab es mittlerweile zahlreiche Nachfragen, wie oft ein Haushalt nun die Restmülltonne mindestens an den Straßenrand stellen muss.

Haushalt oder Personenzahl?

Viele Beobachter, die die Diskussion verfolgten, gingen davon aus, dass diese Mindestleerung für einen Haushalt – unabhängig von der Zahl der Personen, die darin leben – gerechnet wird.

Dann hätte eine 120-Liter Mülltonne zweimal im Jahr zur Entleerung bereit gestellt werden müssen, bei einer 60-Liter-Restmülltonne wären es vier Leerungen.

Illegale Müllkippen belasten die Kasse des Landkreises. Quelle: Norbert Stein

So rechnet die Kreisverwaltung in der Vorlage, die vom Kreistag beschlossen wurde, aber nicht. Kreissprecher Norman Giese macht noch einmal deutlich, wie die Vorgaben sind: „Wir rechnen die Mindestleerung pro Person. Das bedeutet, jede Person, die in einem Haushalt lebt, muss das Mindestleerungsvolumen erfüllen.“

Die Rechnung

Das bedeutet für einen Vier-Personen-Haushalt – also eine Familie mit zwei Kindern – insgesamt 16 Restmülltonnen zu 60 Liter oder acht Tonnen zu 120 Liter.

Falls in einem Haushalt eine Biotonne existiert, beträgt die Restmüll-Mindestleerung pro Person nicht mehr 240 Liter sondern 120. Hätte der oben erwähnte Vier-Personen-Haushalt also eine 60-Liter-Restmülltonne und eine Biotonne, dann wären es noch acht Leerungen beziehungsweise vier bei einer 120-Liter-Tonne.

Kreisumweltdezernent Michael Koch. Quelle: Nadine Bieneck

Mit diesem Anreiz wolle man die belohnen, die ihren Müll trennen. Im vergangenen Jahr stand eine Biotonne in rund 12 000 Haushalten im Kreis. Das seien rund 20 Prozent, so die Verwaltung.

Im Zuge der Debatte um die neue Müllsatzung hatten sich zahlreiche Familien zu Wort gemeldet. Sie rechneten vor, dass sie mit deutlich weniger als vier Restmülltonnen im Jahr klar kommen. Der Biomüll kommt auf den Kompost oder in die Biotonne. Andere Wertstoffe werden ebenfalls nicht in den Restmüll entsorgt. Wer Müll trennt, der werde mit dem Geldbetrag, der bei der Mindestleerung anfällt, bestraft, so die Schlussfolgerung.

Noch nicht erhoben

Wie groß die Zahl derer ist, die aufgrund der Mindestleerungen nun finanziell deutlich schlechter gestellt werden, ist noch nicht erhoben. Kreisumweltdezernent Michael Koch hatte allerdings in der Kreistagssitzung und in den Ausschüssen klar gemacht, dass man Einzelfälle prüfen wolle.

„Grundsätzlich ist es so, dass wir die Gelbe Tonne nur bekommen, wenn wir eine Mindestleerung einführen“, erklärt Michael Koch. Die Einführung der Gelben Tonne war vom Kreistag beschlossen worden – auch auf Wunsch ver Bürgermeister und Amtsdirektoren im Havelland.

Gelbe Tonnen am Straßenrand. Quelle: Varvara Smirnova

Um diese Einführung für alle Haushalte im Kreis umzusetzen, fordert das Duale System Deutschland die Mindestleerung. Hintergrund ist, dass zu viele so genannte „Fehlwürfe“ in der Gelben Tonne landen. Das ist Abfall, für den der gelbe Behälter nicht vorgesehen ist.

Auch hier hat Michael Koch Zahlen genannt: „Im Bundesdurchschnitt fallen pro Einwohner rund 28 Kilogramm Leichtverpackungen an. Im Landkreis Havelland wurde bei einer Erhebung festgestellt, dass es 45 Kilogramm sind.“ Daraus leite das Duale System ab, dass in den Gelben Tonnen auch Biomüll und andere Stoffe liegen.

Teure Müllkippen

Eine andere Begründung für die Einführung der Mindestleerung ist die Menge der so genannten „herrenlosen Abfälle“. Das sind illegale Müllablagerungen in der Natur, am Wegesrand oder in den Abfallbehältern der Städte und Gemeinden. Es habe im vergangenen und laufenden Jahr deutlich mehr dieser illegalen Minimüllkippen gegeben. Das kostet viel Geld, welches letztlich über die Basisgebühr auch wieder auf alle Einwohner des Kreises umgelegt wird.

90 Prozent entsorgen korrekt

Ob das Müllthema der große Aufreger ist, beurteilt die Kreisverwaltung zurückhaltend. Rund 90 Prozent der Havelländer entsorgen ihren Müll korrekt und sind durch die Veränderungen nicht betroffen, hieß es in der Debatte zur Müllsatzung.

Die Detailinformationen dazu bekommen die Havelländer demnächst mit dem neuen Müllkalender. Darin ist auch noch einmal genau beschrieben, welcher Abfall in welchen Behälter gehört.

Von Joachim Wilisch