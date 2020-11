Milow

Im Januar übernahm Mathias Winterfeld den Gasthof Milow, im März musste er das Lokal zum ersten Mal schließen. Seit 2. November ist nun wieder das Licht aus im Restaurant am Havelufer. Verzweifelt oder gar entmutigt ist der 39-jährige Gastronom aber nicht.

Wer Mathias Winterfeld dieser Tage an seinem Verkaufsstand auf dem Edeka-Parkplatz in Premnitz antrifft, dürfte schnell merken, dieser Mann ist hochmotiviert, sich und sein Team mit Ehrgeiz und Kreativität durch die Krise zu bringen. Statt das Lokal zu schließen, bereitet er weiterhin Speisen zu, die nun in Premnitz verkauft werden.

Winterfeld ist dankbar, dass Florian Stoll, Geschäftsführer des Edeka Markts, ihn dabei unterstützt. „Er ist sehr hilfsbereit gegenüber denen, die es gerade schwer haben, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Das ist wirklich groß“, so der Milower Gastwirt.

Den Angestellten Sicherheit bieten

Bereits im ersten Lockdown nutze er den Stand, den sein Vermieter ihm erneut zur Verfügung stellt, um die Westhavelländer zu versorgen. Für Winterfeld ist das vor allem eins: Werbung. „Mit Geld verdienen hat das nichts zu tun. Mir geht es darum, den Menschen weiterhin eine gute Küche zu bieten und in Erinnerung zu bleiben“, so der 39-Jährige.

Sein Konzept geht auf. Die Kunden sind begeistert und kommen sogar aus Rathenow und Brandenburg, um Steak au four, Zanderfilet oder Quinoa Taler abzuholen. In der Woche ist das von 11 bis 18 Uhr möglich, samstags von 11 bis 14 Uhr.

Dass Winterfeld weiterhin in der Küche steht, hat noch einen weiteren Grund. Er will seinen Angestellten Sicherheit geben. „Ich habe ihnen versprochen, dass sie mindestens bis Ende des Jahres ihren vollen Lohn bekommen. Sie haben den ganzen Sommer hart gearbeitet und es wäre unfair jetzt zu sagen, ihr bekommt nur noch 65 Prozent“, so Winterfeld.

Mathias Winterfeld (r.), Inhaber des Gasthofs Milow, versorgt die Havelländer nun zusammen mit Klaus-Dieter Aretz am Verkaufsstand auf dem Edeka-Parkplatz in Premnitz. Quelle: Christin Schmidt

Dass andere Gastronomen jammern kann er schwer nachvollziehen. Alle hätten in dieser Saison sehr gute Umsätze eingefahren und müssten mit der Hilfe vom Staat über die Runden kommen. Er weiß aber auch, dass sich seine Not in Grenzen hält, weil die Zimmer des Gasthofs nach wie vor fast vollständig von Monteuren belegt sind. „Das ist natürlich ein großes Glück“, so Winterfeld.

Finanzielle Unterstützung vom Staat sei dennoch wichtig. Das habe im ersten Lockdown gut geklappt und auch jetzt will er Hilfe in Anspruch nehmen – anteilig, denn die Einnahmen aus der Vermietung werden angerechnet. Sollten Lokale auch im Dezember geschlossen bleiben, wovon Winterfeld ausgeht, will er den Stand in Premnitz vorerst bis zum 23. Dezember offen halten.

Was sich Winterfeld jetzt wünscht, ist Gewissheit: „Wir müssen brauchen einen Fahrplan. Mit einer klaren Ansage, dass bis Januar alles zu bleibt, können wir besser planen, als mit neuen Regelungen alle 14 Tage.“

Lieferservice läuft schlechter als im Frühjahr

Mehr Planungssicherheit wünscht sich auch John Schach vom Havelrestaurant Schwedendamm in Rathenow. Er bietet dieses Mal keinen Lieferservice. Zum einen wegen der Straßensperrung in Rathenow West, zum anderen hatten seine Mitarbeiter den ganzen Sommer gearbeitet und noch jede Menge Urlaub. Außerdem habe er nach Rücksprache mit anderen Gastronomen festgestellt, dass der Lieferservice nicht so gut läuft, wie im ersten Lockdown.

Das bestätigt auch Ronny Kraatz, Inhaber des American Monster Diner. „Die Umsätze sind bedeutend schlechter, weil einfach viel weniger bestellt wird. Dabei ist der Aufwand aber nicht geringer“, so Kraatz. Er hatte im Frühjahr mehrere Tausend Euro investiert, um sein Restaurantbetrieb auf Lieferservice umzustellen. Anfangs habe sich das gelohnt, nun nicht mehr.

Rathenower Restaurant sammelt Spenden

Wie es weitergeht entscheidet Kraatz von Woche zu Woche. Auch er wird die versprochenen Fördergelder beantragen. Ein Gefühl von Sicherheit gibt ihm das aber nicht. „Niemand weiß, wie es weitergeht. Das Entgegenkommen, das wir am Anfang gespürt haben, ist nicht mehr da“, so Kraatz. Viele Menschen seien gereizt, das würden seine Mitarbeiter zu spüren bekommen. Und auch beim Trinkgeld mache sich die Stimmung bemerkbar.

„Wenn die Förderung sicher ist, mache ich den Laden zu“, sagt Kraatz. Kommt keine Unterstützung, sei es spätestens im Januar vorbei. Auch John Schach macht sich Gedanken, wie es weitergeht: „Sollten wir auch im Dezember schließen müssen, werden wir uns etwas überlegen, denn die Kunden fragen schon jetzt nach Weihnachtsessen.“

Das Restaurant Lumens im Kulturzentrum setzt derweil auf Spenden. Auf der Online-Plattform betterplace.me will das Lokal 5000 Euro sammeln. 360 Euro sind bisher eingegangen. Trotz aller Sorgen, Mathias Winterfeld ist fest davon überzeugt, dass die Gäste die Lokale in der Region überrennen werden, sobald die Lockerung kommen. Wohl auch deshalb guckt er optimistisch in die Zukunft.

