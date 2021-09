So haben die Gemeindevertreter aus Stechow-Ferchesar zum Solarpark abgestimmt

Stechow-Ferchesar

Das Ergebnis vorneweg. Die Gemeindevertretung Stechow-Ferchesar hat mit sechs Ja-Simmen und einer Nein-Stimme beschlossen, ein Bebauungsplanverfahren für eine Fläche freizugeben, auf der die Firma Solcare aus Heppenheim an der Bergstraße (Hessen) einen Solarpark errichten will.

Das Gelände liegt direkt am Havelland-Radweg zwischen Stechow und Kotzen aber noch nahe an der Bundesstraße 188, also auf der Gemarkung Stechow-Ferchesar. Mit der Anlage überbaut werden 17 Hektar Ackerfläche, insgesamt soll Solcare 42 Hektar Fläche zur Verfügung haben. Eine spätere Erweiterung der Anlage schließt Solcare aus.

Bis der Beschluss letztlich gefasst war, gab es eine ausführliche Diskussion für und gegen das Projekt. Dennis Seiberth und Salvatore Cammilieri waren nach Stechow gekommen, um das Projekt zu präsentieren. Die Argumente für Projekte, die erneuerbare Energien fördern, sind bekannt. Um die Klimawende zu schaffen, sind weitaus höhere Anstrengungen notwendig, als derzeit unternommen werden.

Große Anstrengungen

Die Anlage in Stechow könne rund 25000 Tonnen CO im Jahr einsparen. Auf den Flächen wolle man unterschiedliche Pflanzenarten in den Boden bringen und so langfristig Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten schaffen. Der Boden werde weniger belastet.

Zudem bedeute der Bau dieser Anlage für die Gemeinde Stechow-Ferchesar bares Geld, erklärte Dennis Seiberth. Einerseits wolle das Unternehmen 70 Prozent der Gewerbesteuer vor Ort zahlen, also in Stechow-Ferchesar. „Das sind rund 80000 Euro im Jahr und 2,4 Millionen Euro in 30 Jahren“, so Seiberth. Die Anlage ist soll 30 Jahre Sonnenstrom produzieren. Zudem ergebe sich nun die Möglichkeit, dass die Gemeinden, die solche Projekte auf ihrer Gemarkung zulassen, über das Erneuerbare-Energien-Gesetz eine Abgabe pro Einwohner erhalten.

Michael Spieck ist Bürgermeister der Gemeinde Stechow-Ferchesar. Quelle: Joachim Wilisch

Damit das alles keine leeren Versprechungen bleiben will Solcare mit der Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag abschließen, in dem alle Einzelheiten klar definiert und festgelegt sind.

Bis aus der Sonnenenergie letztlich Strom wird, muss im Falle des Projektes in Stechow-Ferchesar noch Infrastruktur geschaffen werden. Eine rund elf Kilometer lange Trasse führt zu einem Umspannwerk, das ebenfalls zu errichten ist. Da wäre dann auch der Abnahmepunkt.

Skepsis pur

Die pure Begeisterung war bei keinem Gemeindevertreter zu erkennen. Illona Langgemach, Leiterin des Naturparks Westhavelland verweis auf die Lage des Projektes im Landschaftsschutzgebiet. Sie hatte bereits zwei Tage zuvor in Kriele Argumente gegen den Bau einer ähnlichen Anlage in diesem Dorf vorgebracht.

Ihr geht es um die Zerschneidung der Landschaft. „Wäre es nicht besser gewesen, erst mit den Umweltbehörden zu sprechen und dann die Gemeinde zu fragen?“

Illona Langgemach, Leiterin des Naturparks. Quelle: Joachim Wilisch

Dennis Seiberth denkt, es ist besser, zunächst einen Beschluss der Gemeindevertretung zu haben. „Nun können wir mit den Umweltbehörden reden. Und klar ist auch: wenn diese Behörden keine Möglichkeit sehen für das Projekt und keine Kompromisse gehen, dann ziehen wir uns zurück.“ Ähnliche Bedenken äußerte die Gemeindevertreterin Bianca Eichler.

Sie hält nicht viel von Solarparks. „Auf Dächern ist das in Ordnung – aber auf dem Acker finde ich es nicht gut.“ Sie war es, die bei der Abstimmung die Nein-Stimme zu Protokoll gab.

Auch skeptisch: Gemeindevertreterin Bianca Eichler. Quelle: Markus Kniebeler

Der Bürgermeister der Gemeinde Stechow-Ferchesar, Michael Spieck, hatte zu Beginn der Sitzung bereits mitgeteilt, dass sich die Gemeindevertreter über den Sommer intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatten.

Dabei habe sich die Tendenz abgezeichnet, das Bebauungsplanverfahren zu eröffnen. „Wir beschließen ja nicht, dass die Anlage kommt, sondern wir starten ein Planverfahren.“

Planungshoheit ist bald weg

Ein Argument von Michael Spieck, das auch Dennis Seiberth vortrug, prallte allerdings bei den Gegnern der Anlage ab: „Der Bau und die Planung solcher Projekte wird in absehbarer Zeit nicht mehr in Gemeindehand liegen, weil wir Tempo beim Klimaschutz machen müssen. Und dann bekommen Gemeinden den Bau von Photovoltaikanlagen oder auch Windrädern übergeholfen. Jetzt können wir noch mitreden und haben es selber in der Hand.“

Zum Bau von Photovoltaik-Anlagen gibt es derzeit viel Bewegung – auch in der rot-schwarz-grünen Landesregierung. Aus dem Hause des grünen Umweltministers Vogel gibt es Empfehlungen zum Bauleitverfahren für Photovoltaikanlagen, die strenge Maßstäbe anlegen.

Schnelle Wende

Der Wirtschaftsminister des Landes, Jörg Steinbach (SPD), sieht hingegen keine andere Möglichkeit, als mit dem Bau von Photovoltaikanlagen schneller die Klimawende zu schaffen.

Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister des Landes (rechts) , zu Besuch bei einer Agri-Solar-Versuchsanlage in Rathenow. Quelle: Joachim Wilisch

Auf jeden Fall wird, so Spieck, in einigen Jahren niemand mehr sagen können: „Photovoltaik ja – aber doch nicht hier in der schönen Natur.“

Salvatore Cammlieri und Dennis Seiberth können nun weiter planen. Sie versprechen, dass sie dabei das Wohl der Einwohner des Dorfes stets im Auge haben.

Von Joachim Wilisch