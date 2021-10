So haben die Wähler bei der Bundestagswahl in den Partnerkreisen des Havellandes abgestimmt

Havelland

Als die Ergebnisse der Bundestagswahl über die Bildschirme flimmerten, da interessierten sich die Menschen im Havelland in erster Linie für die Resultate der Parteien und Bewerber vor Ort.

Doch schon am Tag nach der Wahl blickte Holger Schiebold aus Milow auf Tabellen und Ergebnisse aus den Landkreisen, die mit dem Landkreis Havelland eine Partnerschaft pflegen.

Nicht nur Schiebold, der treibende Kraft im havelländischen Partnerschaftsverein ist, suchte sich Ergebnisse aus den Landkreisen Rendsburg-Eckernförde und Siegen-Wittgenstein sowie vom Berliner Bezirk Spandau heraus. Partnerschaftsprotagonisten interessierten sich in diesen Regionen ebenso für das Havelland-Ergebnis.

Klarer Sieg der SPD

Die Leute in Rendsburg, Siegen und Berlin-Spandau, die es interessierte, erfuhren von dem klaren Sieg der Sozialdemokraten, die mit ihren Erststimmen-Bewerbern alle drei Bundestagswahlkreise gewannen, die den Landkreis Havelland berühren. Die CDU-Protagonisten – bis dahin alle direkt gewählt – mussten den Sozialdemokraten das Feld überlassen.

Eine ähnliche Überraschung erlebten die Wähler in Rendsburg-Eckernförde. Mit Johann Wadephul war hier ein CDU-Kandidat unterwegs, der den Bundestagswahlkreis bereits dreimal direkt gewonnen hatte. Diesmal ging der Bundestagswahlkreis 4 aber an Sönke Rix.

Johann David Wadephul, Quelle: Laurence Chaperon

Bis dieses Ergebnis feststand, verging einige Zeit. Während sich beispielsweise bei Dietlind Tiemann im havelländischen Wahlkreis 60 eine Niederlage der CDU-Abgeordneten früher abzeichnete, trennten Johann Wadephul und Sönke Rix am Ende nur 2220 Stimmen. Rix kam auf 30,8 Prozent der Erststimmen, Wadephul auf 29,7 Prozent.

Wadephul ist in der CDU kein Hinterbänkler. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion führte die Landesliste Schleswig Holstein der CDU an. Darum hat er auch für die kommenden vier Jahre ein sicheres Mandat im Bundestag, wo ihn die Abgeordneten aus Schleswig Holstein bereits zum Vorsitzenden der Landesgruppe wählten.

Ein zweistelliges Erststimmenergebnis holte nur noch Jakob Blasel von Bündnis 90/Die Grünen. Bei den Zweitstimmen war auch die FDP stark, die in der Region Rendsburg gut verankert ist.

Zum vierten Mal

Volkmar Klein wurde im Wahlkreis 148 (Siegen-Wittgenstein) im Jahr 2009 erstmals in den Bundestag gewählt. Der Christdemokrat wurde auch 2013 und 2017 mit dem Direktmandat ausgestattet. Und er schaffte die Direktwahl auch in diesem Jahr. Mit 33,6 Prozent der Erststimmen lag er noch vor der SPD-Bewerberin Luiza Licina-Bode.

Bei den Zweitstimmen holte die SPD den Sieg im Wahlkreis mit 31,3 Prozent. Die CDU bekam 26,2 Prozent. Stark und zweistellig auch hier Bündnis 90/Die Grünen.

Volkmar Klein MdB Siegen Wittgenstein Quelle: privat

Im Bezirk Spandau sollte es auf jeden Fall eine Veränderung nach der Bundestagswahl geben. Denn Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank ging für die SPD ins Rennen um ein Direktmandat. Mit 40.344 Stimmen oder 32,8 Prozent holte er den Bundestagswahlkreis für die SPD. Joe Chialo von der CDU blieb mit 23,5 Prozent abgeschlagen auf Platz 2.

Auch bei den Zweitstimmen blieb die SPD in Spandau Sieger. Bemerkenswert: die AfD kommt in Spandau auf rund zehn Prozent – es ist die einzige Partnerregion des Havellandes, in der die Partei zweistellig abschneidet. Anders in den Wahlkreisen 56, 58 und 60 – sie berühren alle das Havelland. Im Wahlkreis 59 holte die AfD 19,2 Prozent der Zweitstimmen, im Wahlkreis 58 waren es 15,9 und im Wahlkreis 60 stehen 16, 4 Prozent in der Zweitstimmentabelle.

Helmut Kleebank (links) wurde in den Bundestag gewählt. Quelle: Uwe Hoffmann

Für die Partnerschaft interessant wird, wer in Spandau nun Bezirksbürgermeister wird. Denn das ist dann der neue Ansprechpartner für Landrat Roger Lewandowski. In den vergangenen Jahren haben die Partnerschaftsvereine in allen Regionen ein enges Verhältnis zueinander entwickelt. Schon deshalb setzen die Protagonisten der Partnerschaft auf Kontinuität abseits der Wahlkämpfe und der Wahlergebnisse.

Neue Begegnungen

In Rendsburg-Eckernförde, Siegen-Wittgenstein und in Spandau freut man sich schon jetzt darauf, dass sich Delegationen abseits der strengen Corona-Regeln im kommenden Jahr wieder begegnen dürfen. Daran wird schon seit längerer Zeit gearbeitet.

Von Joachim Wilisch