So läuft die Einschulung am Samstag in Rathenow und Umgebung ab

Westhavelland

Am Samstag werden die neuen ABC-Schützen eingeschult. Insgesamt gibt es im Altkreis Rathenow 20 neue 1. Klassen mit insgesamt 392 Erstklässlern.

Löwenanteil in Rathenow

Die meisten davon, nämlich zehn, werden in Rathenow eingeschult. Bereits im vergangenen Jahr gab es an den vier Grundschulen in Rathenow zehn neue Klassen. Nach aktuellen Zahlen werden in der Kreisstadt insgesamt 206 Kinder eingeschult.

Die 1. Klassen

43 Schüler lernen künftig in zwei Klassen der Grundschule „Geschwister Scholl“. Zwei kleine 1. Klassen mit 14 und 15 Schülern eröffnet die Grundschule „ Otto Seeger“. In der Grundschule „Am Weinberg“ werden 55 Erstklässler in drei neuen Klassen eingeschult und in der Grundschule „F.L. Jahn“ werden es 79 ABC-Schützen in drei neuen 1. Klassen sein.

Das war zur Einschulung 2919 – in diesem Jahr muss man Abstand halten. Quelle: Uwe Hoffmann

An allen vier Grundschulen wird es Einschulungsfeiern geben – wenn sie auch auf Grund Corona anders gestaltet werden wird, als gewohnt. So finden die Feiern an allen Schulen für jede neue Klasse einzeln statt. Die Jahn-Grundschule begrenzt in diesem Jahr die Zahl der Angehörigen, die an der Feier teilnehmen können, pro Kind auf Mutter und Vater. Die Weinberg-Grundschule lässt drei Angehörige pro Kind zu.

Permanent gestiegen

In den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der Erstklässler in Rathenow jährlich nahezu ungebrochen an. 2015 und 2016 wurden gab es jeweils sieben 1. Klassen mit 176 und 162 Schülern. 2017 und 2018 wurden bereits jeweils acht neue 1. Klassen, mit 185 und 202 Schülern eröffnet. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Erstklässler dann auf 212, in insgesamt zehn 1. Klassen.

Beeindruckende Zahl

Dabei gab es an der Scholl-Schule in der Regel zwei 1. Klassen. In der Weinberg-Schule seit 2018 und in der Jahn-Schule seit letztem Jahr drei neue 1. Klassen. Nach fünf Jahren konnte die Seeger-Schule im letzten Jahr erstmals nach fünf Jahren wieder zwei neue 1. Klassen eröffnen.

Polizeichef mahnt zur Aufmerksamkeit Der amtierende Leiter der Polizeidirektion West, Karsten Schiewe bittet zum Schulanfang alle Beteiligten um hohe Aufmerksamkeit. Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Havelland 18 Schulwegunfälle mit 16 verletzten Kindern. 2018 waren es noch 39 Unfälle mit 22 verletzten Kindern. Insbesondere Fahrzeugführer müssen sich auf ein kindliches Verhalten der ABC-Schützen einstellen. Schulanfänger sowie Grundschüler seien den Situationen im Straßenverkehr nicht gewachsen, unterschätzen Gefahren und sind oftmals in ihren Reaktionen unberechenbar. Hinzu komme die geringe Körpergröße, wodurch sie von anderen Verkehrsteilnehmern leicht übersehen werden. Eine große Verantwortung haben auch die Eltern der Erstklässler. Sie haben in den letzten Wochen bereits mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen ihre Kinder auf die typischen Gefahrensituationen des Straßenverkehrs vorbereitet. Der Schulweg wurde gemeinsam festgelegt und sicher schon mehrmals zusammen abgelaufen, um unter realen Verkehrsbedingungen die richtigen Verhaltensweisen zu trainieren. Schulanfänger sollten möglichst nicht alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Hier empfiehlt es sich zu warten, bis ein entsprechendes Alter erreicht ist – etwa nach der schulischen Radfahrausbildung in der 4. Klasse. Die Polizei wird in der kommenden Woche die Verkehrsteilnehmer auf die jährlich wiederkehrende sensible Verkehrssituation zum Schulbeginn aufmerksam machen.

Damit werden im Schuljahr 2020/2021 in den vier Grundschulen der Stadt Rathenow insgesamt 1.117 Schüler in 50 Klassen lernen. In der Sekundarstufe I/II werden an der Oberschule „J.H.A. Duncker, der Gesamtschule „ Bruno H. Bürgel“ und am Gymnasium „F.L. Jahn“ insgesamt 1.613 Schüler unterrichtet.

Vier Klassen in Premnitz

Eine große Einschülerzahl meldet auch die Stadt Premnitz. In der Grundschule Am Dachsberg werden vier 1. Klassen gebildet. 79 Schülerinnen und Schüler werden am kommenden Samstag zur Einschulungsfeier erwartet. Wie die Schulleitung wissen lässt, sind für jedes Kind zwei weitere Personen zu der Feier zugelassen, die Klassen werden nacheinander eingeschult. Dazu findet im Speisesaal – dann zu vier Terminen – ein kleiner Einschulungs-Festakt statt.

So normal wie möglich

In der Gemeinde Milower Land gibt es zwei Grundschulen. In Milow werden 23 Schülerinnen und Schüler die Inge-Sielmann-Grundschule besuchen. Dazu wird eine Klasse gebildet, für die es am kommenden Samstag eine Einschulungsfeier geben wird. Vier Angehörige pro Kind sind zugelassen. Man trifft sich in der Turnhalle. Der Mindestabstand von eineinhalb Meter könne hier gut gewahrt werden, hieß es am Mittwoch. Für die Einschüler gibt es auch ein kleines Programm zur Begrüßung. Ziel sei gewesen, so die Schulleitung, die Einschulung trotz der Einschränkungen „fast normal“ zu gestalten.

Einschulung Kleine Grundschule Großwudicke im Jahr 2015 – von Corona redete niemand. Quelle: Joachim Wilisch

Das ist sicher keine schlechte Idee, denn der erste Schultag ist für die Mädchen und Jungen immer noch etwas Besonderes. In Großwudicke werden in der Kleinen Grundschule sieben Kinder in der 1. Klasse eingeschult. Die Einschulungsfeier ist in der Turnhalle, der zugelassene Personenkreis ist eingeschränkt. Traditionell findet die Einschulungsfeier in der Turnhalle statt.

Zahlen aus Rhinow

Die zweite Kleine Grundschule in der Region ist in Hohennauen. Zehn Kinder kommen hier in die 1. Klasse. Doppelt so viele sind es in der Lilienthal-Grundschule in Rhinow, wo 20 Kinder angemeldet sind. Die Einschulungsfeiern am Samstag finden unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln statt. Nicht alle Kinder aus dem Amt Rhinow besuchen hier die 1. Klasse, einige gehen auch in die Koop-Schule Friesack.

Fouqué-Schule Nennhausen

In der Fouqué-Grundschule Nennhausen werden insgesamt zwei Klassen eingeschult Eine mit 22 Kindern und eine mit 25. Die Einschulungsfeier ist für jede Klasse einzeln in der Turnhalle.

In Nennhausen werden zwei Klassen eingeschult. Quelle: Norbert Stein

Grundsätzlich gilt bei allen Einschulungsfeiern, dass in den Fluren und auf dem Weg zu den Turnhallen oder anderen Räumen Mund- Nasenschutz zu tragen ist. Am Platz kann der Schutz abgenommen werden. Darüber hinaus gelten die Regeln, die vom Land noch formuliert werden. Eine Pflicht, den Mund- Nasenschutz während des Unterrichtes zu tragen kommt aber wahrscheinlich nicht auf die Erstklässler und anderen Schüler zu.

Warten auf die Verordnung

Unklar ist vorerst auch, wie die Corona-Tests für Lehrer und Schüler ablaufen sollen. Dazu war am Mittwoch noch gar nichts bekannt. Tenor bei den Leitungsteams in den Schulen: „Wir warten ab, was Land, Kreis und die Schulträger dazu ausformulieren.“

Wichtig ist aber: Kinder, die am Samstag in der Region eingeschult werden bekommen eine Feier, auch wenn diese anders gestaltet werden muss. Schultüte und Rucksack können also getrost gepackt werden.

Von Joachim Wilisch und Uwe Hoffmann