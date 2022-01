So läuft es im Havelland mit dem Umtausch der Fahrerlaubnis

Havelland

Für viele Autofahrer, die noch einen alten Führerschein auf Papier haben, wird das ein trauriger Moment. Die grauen und rosa „Lappen“ müssen nun in EU-Führerscheine im Scheckkartenformat eingetauscht werden. Meistens hängen viele Erinnerungen an den alten Führerscheinen: die Fahrschule, das erste Auto.

Nun also wird es Zeit. Bis zum 19. Januar müssen alle Autofahrer der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ihren Papierführerschein abgeben und in einen Scheckkarten-Führerschein umtauschen.

Zuerst freiwillig

Begonnen hat der Umtausch auf freiwilliger Basis bereits vor zwei Jahren. Seitdem können die Havelländer ihre Fahrerlaubnis zurückgeben und erhalten dafür eine neue. Hintergrund ist die Umsetzung einer EU-Regelung. Danach gelten künftig Führerscheine befristet für 15 Jahre. Sie müssen dann neu beantragt werden.

Zuständig ist das Bürgerservicebüro im Landratsamt. Quelle: Bernd Geske

Allerdings müssen die Antragsteller nach der 15-Jahres-Frist keine weitere Prüfung ablegen. Betroffen sind alle Führerscheine. Also ab einem späteren Zeitpunkt auch die Personen, die seit dem Jahr 2003 einen Kartenführerschein bekommen haben. Denn auf diesen ist kein Ablaufdatum vermerkt.

Zuerst werden aber die Papierführerscheine getauscht. Im Landkreis Havelland gibt es keine genaue Zahl zu den Führerscheinen, die getauscht werden müssen „Insgesamt – so nehmen wir an – sind hier im Havelland wohl etwa 4900 Führerscheininhaber betroffen“, sagt Roman Lange aus dem Büro des Landrates.

Nach Geburtsjahr gestaffelt

Die Frist, die Führerscheine umzutauschen, ist je nach Geburtsjahr des Fahrerlaubnis-Inhabers und je nach Ausstellungsjahr verschieden. So wurde der Umtausch zeitlich gestaffelt, damit die Ämter die Aufgabe bewältigen können. Die längste Frist bei den Besitzern von Papierdokumenten besteht für die Geburtsjahrgänge vor 1953. Sie haben bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Wie erwähnt, endet für die Jahrgänge zwischen 1953 und 1958 die Umtauschfrist zum 19. Januar 2022. Autofahrer, die ab 1959 bis 1964 geboren wurden, müssen bis zum 19. Januar 2023 tauschen. Ein Jahr danach endet die Umtauschfrist für die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970. Zum 19. Januar 2025 sind die Papierdokumente von allen Personen zu tauschen, die ab 1971 bis 1998 geboren wurden.

Diese Fahrerlaubnis muss erst 2033 getauscht werden. Quelle: privat

Ist diese Frist abgelaufen, wird nach dem Ausstellungsjahr der Fahrerlaubnis gestaffelt – in der Regel handelt es sich nun um EU-Führerscheine im Scheckkartenformat.

Bei den Ausstellungsjahren 1999 bis 2001 ist der Stichtag der 19. Januar 2026. Ein Jahr später sind die Dokumente aus der Zeit von 2002 bis 2004 dran. Fahrerlaubnisse, die von 2005 bis 2007 ausgestellt wurden müssen bis zum 19. Januar 2028 umgetauscht sein.

Dann im Jahreswechsel

Dann geht es im Jahresrhythmus weiter. Dokumente aus dem Jahr 2008 sind bis Januar 2029 auszutauschen; aus dem Jahr 2009 bis Januar 2030; aus dem Jahr 2010 bis 2031; aus dem Jahr 2011 bis 2032 und aus der Zeit 1. Januar 2012 bis 18. Januar 2013 bis Januar 2033.

Geld kostet die Aktion die Bürger auch. Der Preis ist bundesweit einheitlich festgelegt. Inklusive eines Direktversandes durch die Bundesdruckerei an den Fahrerlaubnisinhaber sind es knapp 30 Euro.

Wer eine Fahrerlaubnis hat, soll diese alle 15 Jahre neu beantragen. Quelle: Heiko Hesse

Geht man von 4900 Papierdokumenten im Landkreis aus, dann ist die Umtauschquote im Havelland zurzeit nicht so schlecht. „Im Jahr 2021 haben etwa 3800 Personen einen Antrag auf Umtausch des Führerscheins gestellt“, so Roman Lange. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Bürgerbüros des Kreises in der Corona-Zeit nur eingeschränkt geöffnet waren.

Und so ist der Ablauf: Fahrerlaubnisinhaber müssen einen Antrag stellen, dieser kann mit den erforderlichen Unterlagen an das Bürgerbüro des Kreises geschickt werden. Möglich ist ebenso eine persönliche Vorsprache, dann aber nach Terminvereinbarung bei einem der drei Bürgerservicebüros. Da bereits viele Termine bis zum 22. Januar vergeben sind, rät Roman Lange, den Antrag zuzusenden.

Verwarngeld droht

Wer die angegebene Frist verstreichen lässt, riskiert ein Verwarngeld in Höhe von 10 Euro, so Roman Lange. Allerdings haben bereits zahlreiche Behörden angekündigt, dass es eine Übergangsfrist bis Juli geben werde.

Neben den Inhabern einer Fahrerlaubnis aus den Geburtsjahren 1953 bis 1958 haben auch schon andere Personengruppen getauscht. „Die genaue Anzahl ist aber unbekannt“, sagt Roman Lange.

Auf jeden Fall sei es für die Autofahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958 nun an der Zeit, sich um den Umtausch zu kümmern.

Von Joachim Wilisch