So lief der erste Schultag im Westhavelland

Westhavelland

Nachdem die Einschulungsfeiern allesamt gut über die Bühne gingen, stand am Montag der erste „richtige“ Schultag auf dem Programm. Für die ABC-Schützen wurde es nochmals spannend, für die älteren Schüler war es die Rückkehr in den Regelunterricht, wenn auch unter veränderten Vorzeichen.

Pünktlich um 7.45 Uhr fing in der Inge Sielmann Grundschule in Milow der Unterricht an. Rund 150 Mädchen und Jungen saßen in ihren Klassenräumen, darunter auch 23 Erstklässler. „Der Start lief gut. Wir haben alle Eltern vorab informiert und dementsprechend funktionierte es heute auch“, berichtete Schulleiter Christoph Küpper.

Im Treppenhaus geht es nun auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runter, natürlich steht auch Desinfektionsmittel bereit. Aber soweit es möglich ist, versuchen die Lehrer den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten. Die Masken sind nur nötiges Beiwerk und scheinen auch die Kinder kaum zu interessieren.

„Jetzt ist erst einmal wichtig, welche Lehrer unterrichten, wie der Stundenplan aussieht und was die anderen in den Ferien gemacht haben“, sagte Lehrer Björn Eichhorn während er schaute, wie seine Schüler auf dem Schulhof toben. Von Anspannung war hier nichts zu spüren. Es scheint ein ganz normaler erster Schultag zu sein.

„Die Maskenpflicht ist ok, wie müssen sie ja nur im Flur und im Treppenhaus aufsetzen“, sagte Maja. Sie besucht jetzt die fünfte Klasse. Auch ihre Freundin Helena hat kein Problem, eine Maske aufzusetzen.

Für den Fall, dass ein Kind seine Maske vergessen hat, hat Björn Eichhorn noch einige Ersatzmasken dabei. „Die hat die Gemeinde zur Verfügung gestellt“, verriet der Schulleiter. Er hofft, dass der jetzige Regelbetrieb mit der Maskenpflicht sich bewährt und in den nächsten Wochen und Monaten der Unterricht wieder normal weiterlaufen kann.

In der Rathenower Weinberg-Grundschule Rathenow herrschte nach einem aufregenden Start Erleichterung: „Die ersten Stunden sind geschafft“, sagte Karolin Weser. Die Klassenlehrerin der 1a ist voll des Lobes für ihre Schützlinge, die den ersten Schultag ihres Lebens absolvieren. „Alle sind sehr lieb“, sagt sie. Auf den Fluren werden die Masken aufgesetzt, und selbst beim Gang über den Schulhof tragen die Erstklässler ihren Gesichtsschutz – obwohl es nicht vorgeschrieben ist. „Vorbildlich“, so die Lehrerin.

Vor der ersten Stunde hatten sich die Kinder auf dem Schulhof hinter den großen Klassenbuchstaben verteilt, die auf den Boden gemalt waren.

Dort wurden sie von ihren Klassenlehrern abgeholt. Schulleiterin Kerstin Pollak gibt zu, dass der Schulbeginn unter Corona-Bedingungen eine große Herausforderung ist. „Wir sind aber unhysterisch und bemühen uns, den Normalbetrieb umzusetzen", sagt sie.

Von Hysterie war auch bei Kathrin Großmann nicht die Rede. Um kurz vor acht hatte sie ihre Tochter Mia vor der Schollschule verabschiedet. Das letzte Stück ist die Viertklässlerin alleine gegangen. „Wir haben uns gedacht, dass die Schulleitung sicher ganz froh ist, wenn sich so wenig Schulfremde wie möglich auf den Hof begeben“, sagte sie. Ein bisschen aufgeregt sei Mia schon gewesen, so die Mama. „Aber nicht wegen Corona, sondern weil sie nach langer Zeit ihre Klassenkameraden wieder gesehen hat.“

In der Kleinen Grundschule Großwudicke verlief der Montag fast wie ein ganz normaler erster Schultag, sagten die Mädchen der sechsten Klasse.

Sie saßen unter einem Sonnenschutz auf dem Hof und tauschten sich beim Mittagessen aus. Dass sie auf dem Flur, in den Toilettenräumen und im Treppenhaus Masken tragen müssen und sich alle vor dem Unterricht zunächst die Hände waschen, stört sie nicht. „Ich finde die Masken nicht schlimm, so lange wir sie nicht im Unterricht tragen müssen“, meinte Fiona.

Kreisweit sind rund 1700 Kinder eingeschult worden. Der erste Schultag ist ohne Probleme verlaufen. An die neuen Umstände wird man sich – zunächst – gewöhnen müssen.

Von Christin Schmidt