So lief der erste Tag nach dem Lockdown bei den Friseuren in Rathenow und Umgebung

Rathenow/Amt Nennhausen

So öffnete auch das Friseurgeschäft von Ursula Ademi in Nennhausen. Mit 16 Jahren begann für die heute 60-jährige Friseurmeisterin mit dem frisieren und machte eine Ausbildung als Frisöse. 1987 legte Ursula Ademi ihre Meisterprüfung ab und betreibt seit 1993 den Friseursalon Ursula in Nennhausen. Für Ursula Ademi war der Lockdown eine große Umgewöhnung.

„Ich war in meinen Arbeitsjahren als Friseurmeisterin nie krank. Zehn Wochen zu Hause, das war schon eine Umstellung. Andererseits hatte ich auch mal Zeit für mich. Familie und Weihnachten waren ja immer so eine Sache. Ich habe auch viele Waldspaziergänge gemacht. Außerdem habe ich viel im Friseursalon renoviert", erzählt Ursula Ademi.

Die Kunden freuten sich, dass der Friseur des Vertrauens nun wieder am Netz ist. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Vorfreude auf den ersten Tag sei sehr groß gewesen. „Seit Tagen hat mein Telefon nicht mehr stillgestanden. Ich arbeite mit einer Angestellten von morgens um 8 Uhr bis abends 20 Uhr. Trotzdem müssen die Kunden geduldig sein. Wer sich heute anmeldet, muss mit einer Wartezeit von 14 Tagen rechnen. Die Kunden sind da aber sehr einsichtig. 95 Prozent meiner Kunden sind Stammkunden und kommen aus den Amtsbereich Nennhausen. Das ist schon wie eine Familie“, erzählt Ursula Ademi.

Die Herzen berühren

Schon vor Öffnung am 1. März, kamen Kunden in den Salon von Ursula Ademi und fragten nach Terminen. Es war ein anstrengender Montag. Trotzdem – Ursula Ademi ist glücklich, endlich wieder arbeiten zu können. „Mit meiner Angestellten können wir zwei Kunden gleichzeitig bedienen und dadurch die Abstandsregeln einhalten. Ansonsten sind wir ja mit den Hygienemaßnahmen und der Maskenpflicht schon vom Ende des ersten Lockdowns vertraut. Unsere Arbeitsgeräte werden nach jedem Kunden desinfiziert. Was mir am meisten gefehlt hat, ist die Kommunikation mit den Kunden. Ich berühre mehr Herzen als Haare“, so Ursula Ademi.

In Rathenow kam Barbara Kollmann noch am vergangenen Sonnabend und Sonntag vom Mobiltelefon kaum weg. Immer mehr Kunden wollten noch einen Termin – und sie bekamen ihn. Die Chefin des Salons „Ihr Coiffeur“ in der Goethestraße und ihr Team empfingen am Montag die ersten Kunden. Bei denen war die Freude groß, endlich beim Friseur des Vertrauens die Haare schneiden zu lassen. „Wir haben wieder eine Perspektive“, sagt Barbara Kollmann.

Friseurmeisterin Barbara Kollmann aus Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Bereits am 30. Januar wolle Friseurmeisterin Kerstin Gießelmann mit ihrem kleinen Friseurladen im Gemeindezentrum Stechow startren. Daraus wurde nichts und Kerstin Gießelmann musste sich vier weitere Wochen gedulden. Sie hatte nach Weihnachten den Stechower Salon von Adelheid Kage übernommen.

Nach ihrer Friseur-Lehre 1993 in Rathenow-Ost schloss Kerstin Gießelmann 1999 ihren Meisterlehrgang, als eine der jüngsten Meisterinnen im Havelland, erfolgreich ab. „Ich freue mich auf die vielen Stammkunden und neue Kunden. Auch Hausbesuche biete ich an.“ Der Salon in Stechow ist regulär Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 15 Uhr, sowie nach Vereinbarung geöffnet

Kerstin Gießelmann in ihrem kleinen Salon in Stechow. Quelle: Uwe Hoffmann

Am Montag ging es auch im Haarstudio 2000 Esprit in Rathenow wieder los. Friseurmeisterin Karna Bree stand mit ihrem Team pünktlich bereit, um die Kundinnen und Kunden zu bedienen. Um den Kundenansturm der kommenden Tage zu bewältigen, wird das Team um Karna Bree im Dreischichtsystem arbeiten.

Erfahrungen mit dieser Struktur hatte man im Haarstudio 2000 Esprit bereits nach dem ersten Lockdown gemacht. Im Geschäft sind zwei Mitarbeiter und zwei Kunden. Ansonsten gelten die Regeln zu Hygiene und Vorsicht, die bereits vorher galten.

Ein Stück Freiheit

Froh über das Ende des Lockdowns für Friseure ist zudem Jacqueline Tamschik, die Inhaberin des Salons Tamschik – Die Friseure in Rathenow. Am Montag legte das Team lost und die Kunden waren pünktlich zur Stelle.

Der Besuch bei der Friseurin oder dem Friseur des Vertrauens – es fühlte sich für alle wie ein Stück Freiheit an – ein kleines Stück wenigstens.

Von Jürgen Ohlwein undJoachim Wilisch