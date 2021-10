So plant der Landkreis Havelland bis 2025 neue Radwege an Kreisstraßen

Havelland

Weil das Thema Fahrrad-Verkehr zurzeit in vielen Ausschüssen des Kreistages Thema ist – fast immer jedoch im Ausschuss für Regionalentwicklung und im Umweltausschuss, sollen Informationen in Zukunft komprimiert in jeder Sitzung des Kreistagsausschusses für Regionalentwicklung vorgetragen werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das hat Kreisbaudezernent Hansjörg Bohm kürzlich vorgeschlagen. „In allen vergangenen Sitzungen des Ausschusses für Regionalentwicklung hat die Verwaltung hierzu berichtet. Das dürfte auch in Zukunft so bleiben“, mutmaßt Bohm.

Ein ganzes Bündel

Tatsächlich hatte Bohm zusammen mit der Radverkehrsbeauftragten des Kreises, Jennifer Wydra, ein ganzes Bündel an Informationen für die Kommunalpolitiker. Zum Radwegebau berichtete der Dezernent, dass der Ausbau des Radweges von Tremmen nach Zachow im Zeitplan ist. Bohm wies auf die große Unterstützung von den Anliegern der Stadt Ketzin hin.

Warten müssen Radfahrer noch auf einen Lückenschluss am Radweg an der Bundesstraße 5. Frühestens im kommenden Jahr könnten die Bauarbeiten hier beginnen. Vorgeschaltet ist ein Planfeststellungsverfahren. Mit dem Feststellungsbeschluss können dann Enteig-nungsverfahren eingeleitet werden.

Bauarbeiten am Radweg von Tremmen nach Zachow. Quelle: Jens Wegener

Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte vor einiger Zeit den Ausbau der Berliner Radschnellverbindungen ins Havelland zum Thema. Jennifer Wydra ist an dem Thema dran. Es gibt Kontakt zu einem Büro, das mit dem Bau beauftragt ist. „Derzeit werden Machbarkeitsstudien erarbeitet“, so Jennifer Wydra.

Noch mehr Projekte

Radwege sollen auch in den kommenden Jahren bis 2025 ausgebaut werden. Im kommenden Jahr beginnt der Bau eines Radweges von Semlin zur B 102 mit insgesamt 3,2 Kilometern. 2022/2023 steht der Radweg von Brieselang zur Landesstraße 161 an (2,2 Kilometer).

Doe Bündnisgrünen wünschen sich eine Radschnellverbindung von Berlin ins Havelland. Quelle: Swen Pförtner, dpa

Ebenfalls 2023 wird der Radweg von Paulinenaue zum Havellandradweg begonnen, das sind 3,3 Kilometer. 2023/2024 steht der Radweg von Groß Behnitz zur Kreisstraße 6308 im Plan. Zwei weitere Vorhaben sind noch im Jahr 2024 eingeplant: Der Radweg von Wassersuppe zur Bundesstraße 102 und von Nauen nach Hertefeld (1. Abschnitt). Im Jahr 2025 sollen schließlich der Radweg von Witzke nach Wassersuppe und Nauen nach Hertefeld (2. Bauabschnitt) das Programm vervollständigen.

Fördermittel für den Radweg von Tremmen nach Zachow und von Semlin zur Bundesstraße 102 sind beantragt.

Das Radwegeprogramm des Landkreises ist ehrgeizig. Ob am Ende genug Geld vorhanden ist, um alle Projekte zu finanzieren ist noch nicht sicher und hängt auch von der Finanzkraft des Kreises ab. Dazu werden Hansjörg Bohm und Jennifer Wydra weiter berichten.

Kreisbaudezernent Hansjörg Bohm. Quelle: Landkreis Havelland

Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) hat den Kreis zudem über die Einrichtung einer Informationsstelle im Internet zum Fahrradparken an Bahnhöfen informiert. Es handele sich, so Jennifer Wydra, um eine Kooperation des Bundesamtes für Verkehr und der Deutschen Bahn Station- und Service AG. „Auf dieser Plattform kann sich jeder über Planung, Finanzierung und Durchführung von Fahrradparkplätzen an Bahnhöfen informieren“, so Jennifer Wydra.

Keine Finanzierung

Ein anderes Förderprogramm, das bis 2023 läuft und pro Jahr zwei Förderzeiträume (Frühjahr und Herbst) hat, ist das Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“. Die Städte, Ämter und Gemeinden wurden angeschrieben und gefragt, ob sie Projekte planen, die aus diesem Förderprogramm gefördert werden können. Einzelne Kommunen haben bereits geantwortet, dass sie dieses Förderprogramm nicht in Anspruch nehmen möchten, da die Finanzierung nicht möglich ist.

„Zudem ergab die verwaltungsinterne Prüfung, dass der Förderaufruf ,Klimaschutz durch Radverkehr’ für klassischen Radwegebau an Kreisstraßen nicht in Frage kommt“, so Wydra.

Zusammenspiel

Es müssten im Zusammenspiel mit anderen Partnern (Land, Gemeinden, Privaten) innovative Leuchtturm-Projekte entwickelt werden, in welchen die kreisstraßenbegleitenden Radwege eingebunden sein müssten. Der Radweg allein reicht also nicht. Zudem sind die Hürden für das, zweistufige Antragsverfahren hoch.

Die Mitglieder im Regionalausschuss regten an, dass man das Thema in die Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen tragen sollte.

Von Joachim Wilisch