So sieht das Brieselanger Weihnachtshaus aus

Brieselang

Die bunten LED-Lichter an seinem Haus hat Hermann Rameil nicht gezählt. Es müssen so knapp 1000 sein, schätzt der Rentner. Dazu kommen viele Figuren, Schneemänner, Weihnachtsmänner und ein Schlitten.

Das „Weihnachtshaus“ in der Brieselanger Fichtestraße 36 ist längst bekannt in der Gemeinde und sogar zu einem kleinen Pilgerort geworden. „Kinder mit oder ohne die Eltern kommen vorbei, mache klingeln sogar und fragen, ob sie mal dichter ran dürfen oder wollen wissen, wie wir das alles machen“, sagt der 83-Jährige stolz. Einige haben schon Bilder von seinem beleuchteten Haus gemalt und in den Briefkasten gesteckt. „Die hebe ich alle auf als Erinnerung“, ergänzt Hermann Rameil.

Ein Schlitten steht um Garten. Quelle: Jens Wegener

Mit einem Engelsflügel fing es an

Aus Berlin-Spandau ist die Familie 1997 nach Brieselang umgezogen. Damals waren Renate und Hermann Rameil noch berufstätig. Die heute 74-Jährige arbeitete in der evangelischen Kirchengemeinde Nauen mit, der jetzt 83-Jährige war bei der Bewag in Berlin und „hat Strom gemacht“, wie er sagt. Irgendwann hat Renate Rameil in einem Katalog der Metro-Spandau geblättert und gemeint, dass sie es sich doch zu Weihnachten etwas bunter und freundlicher gestalten könnten. Das erste Stück in der Sammlung der Familie war ein großer Engelsflügel, der auch jetzt wieder an der Fassade zu sehen ist.

Wer hat das schönste Winterhaus im Havelland? Die MAZ sucht das schönste Weihnachtshaus im Havelland! Ob mit Lichterketten, Rentieren oder Schneemännern: Wenn Sie Ihre vier Wände für Weihnachten geschmückt haben, machen Sie jetzt mit! Schicken Sie uns Ihre Bilder mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer an die E-Mail-Adresse ­havelland@maz-online.de – die Aktion geht bis zum 20. Dezember.

„Früher haben wir kleine Lichter auf unseren Balkon in Spandau angebracht, jetzt in Brieselang war ja mehr Platz“, sagt Hermann Rameil. So entstand eine Tradition. Immer zum Totensonntag beginnt der Rentner mit den Vorbereitungen für die Lichtshow an dem Haus. „So zwei Wochen habe ich zu tun, um alles anzubringen und die Kabel zu verlegen. Mein Sohn Jörg hilft, weil ich nicht mehr auf die Leiter steigen will.“ Während er draußen im Vorgarten wirbelt, schaut sich Renate Rameil die Fortschritte von innen an. Sie ist gehbehindert und kann ihren Mann nur selten unterstützen. „Ich genieße die Lichter und bestelle im Katalog neue Sachen, die Hermann dann anbringen kann“, sagt sie lächelnd. Die kleinen Tiere und der Schlitten mit den Rentier werden zuletzt angeschlossen. „Dem Rentier habe ich extra noch eine rote Lampe ins Maul gebaut“, erklärt Hermann Rameil.

Hermann und Renate Rameil an ihrem Haus. Quelle: Jens Wegener

Für das Lächeln der Kinder

Etwa eine Woche vor dem ersten Advent gehen dann die Lichter in der Fichtestraße an. Alles wird mit einer Schaltuhr gesteuert. Wenn es dunkel wird, setzt die Beleuchtung ein, um 22.30 Uhr geht alles aus, so Hermann Rameil und ergänzt: Trotz der vielen Bewunderer gibt es auch einen Nachbarn, der sich von den Lichtern belästigt fühlt und schon das Ordnungsamt gerufen hat. „Aber die haben nur geguckt und sind wieder abgezogen, weil wir nichts Widerrechtliches machen.“

Die Engelsflügel sind an der Fassade befestigt. Quelle: Jens Wegener

Bevor die Familie ihre Weihnachtsbeleuchtung auf LED umgestellt hat und es fast nur weißes Licht gab, lag der Stromverbrauch deutlich höher als heute. Früher waren es etwa 4,7 Kilowatt pro Stunde, jetzt 1,1 Kilowatt. „Über die Kosten machen wir uns keine Sorgen, dass können wir gerade noch so bezahlen“, meint Renate. Und ihr Mann weiß: „Wir machen das alles für das Lächeln und die Freude der Kinder. Es ist Licht fürs Herz.

In wenigen Tagen, am 9. Dezember, hat „das dynamische Rentnerpaar mit Schwerbeschädigungen von 170 Prozent“, wie Renate scherzhaft sagt, ein Jubiläum zu feiern. Dann sind sie 55 Jahre verheiratet – Juwelenhochzeit.

Von Jens Wegener