So soll in Rathenow die Brache zwischen Puschkinstraße und Körgraben bebaut werden

Rathenow

Michael Lieberkühn, einer der Investoren, die hinter dem Golfresort Semlin am See und dem dazu gehörenden Golfplatz stehen, hat Großes vor. Er möchte großzügig Immobilieninvestitionen in der Stadt Rathenow anfassen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür gibt es aus seiner Sicht einen guten Grund: „Ich bin sicher, dass Rathenow eine gute Zukunft hat und dass hier mehr Leute aus Berlin herziehen werden.“ Diese Leute benötigen Wohnraum. „Und zwar nicht nur Eigenheime sondern auch bezahlbare Mietwohnungen, die einen gewissen Qualitätsstandard haben“, so Lieberkühn.

Mitten in der Stadt

Mitten in der Stadt, in zentraler Lage, will Lieberkühn nun loslegen. Von der Westseite der Puschkinstraße erstreckt sich hinter den Reihenhäusern und einem Wohnblock von Norden (ehemaliges Integrations- und Leistungszentrum) bis zum Körgraben eine lang gezogene Brache.

Abgegrenzt wird diese Brache durch den Körgraben. Das große Grundstück war im Eigentum von Otto Friedrich Witzel aus Moers. Der hatte einst selbst große Pläne mit der Fläche. Durch zwei Straßen erschlossen, sollten zahlreiche Einfamilienhäuser entstehen.

Das alte Gebäude der ROW-Werksfeuerwehr steht auf dem Nordzipfel des Grundstückes. Quelle: Joachim Wilisch

Die Stadtverordneten und die Verantwortlichen im Bauamt fanden das toll, sie brachten sogar ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren auf den Weg. Doch dann stockte offenbar der Investitionswille.

Woran das lag, das versuchte die Stadtverwaltung herauszufinden. Aber nachdem man mit dem Investor nicht mehr zusammenkam, wurde das Bebauungsplanverfahren gestoppt. Das Grundstück wurde im Flächennutzungsplan als Grünzug ausgewiesen.

PDer Blick von der Puschkinstraße. Unten links das Askania-Geviert. Quelle: Joachim Wilisch

Lange stand das Grundstück zum Verkauf. „Mir ist das von einer Berliner Maklerfirma angeboten worden“, sagt Lieberkühn. Und weil er eben von dem Potenzial, das Rathenow hat, überzeugt ist, erwarb er die Fläche.

Bauamtsleiter Matthias Remus und Jens Hubald vom Sachgebiet Stadtentwicklung wussten schon frühzeitig von dem Verkauf – und natürlich war klar, dass Lieberkühn das Grundstück bebauen würde.

Parkcharakter mit Stadtvillen

Auf jeden Fall müsse der Parkcharakter erhalten bleiben, hieß es im Rathaus – auch wenn es dort derzeit nicht überall wie in einem Park aussieht. Darum wurde dem Bauherren die Auflage erteilt, direkt hinter den Reihenhäusern und dem Wohnblock einen Grünzug mit Bäumen, Sträuchern oder Rasen zu setzen. Einen weiteren, deutlich breiteren Grünzug muss er entlang des Fußweges vom Stadtzentrum zum Körgraben anlegen.

Direkt vor dem Grünzug sind acht mittelgroße und große Stadtvillen geplant. „Ich rechne mit rund 120 Wohnungen“, sagt Lieberkühn. Die Abstände zwischen den Stadtvillen sind so großzügig, dass ein neuer Wohnpark entsteht.

Von hier erfolgt eine der beiden Zufahrten auf das Grundstück. Quelle: Joachim Wilisch

Laut Michael Lieberkühn, der sein Vorhaben zunächst mit dem Planungsbüros Hirt sowie dem Planer Hagen Roßmann vorantreibt, soll der Mietpreis auf den Quadratmeter um 10,50 Euro liegen. Im Angebot werden Zwei-, Drei-, und Vier-Zimmer-Wohnungen sein.

So weit ist es allerdings noch lange nicht. Zunächst muss ein Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht werden. Der Antrag ist abgegeben, Anja Heitzmann-Voigt vom Planungsbüro Hirt rechnet damit, dass der Bauausschuss das Thema im Dezember oder Januar auf der Tagesordnung hat. Gleichzeitig muss der Flächennutzungsplan wieder angepasst werden.

Erst das Planverfahren

Bis Mitte 2023, vielleicht etwas länger müsse man sich für das Planverfahren Zeit nehmen, sagt Anja Heitzmann-Voigt. Danach folgen der Bauantrag und schließlich der Baubeginn. Die ersten Mieter sollen – wenn alles glatt geht – noch im Jahr 2025 einziehen.

Bevor überhaupt ein Stein gesetzt werden kann, muss das Grundstück gerodet werden. Danach hätten Abrissfirmen genug Platz, um eine alte Produktionshalle der ROW für Zielfernrohre abzureißen – ebenso ein Gebäude der ROW-Werksfeuerwehr.

Durch das Gestrüpp schimmern die Umrisse des alten Produktionsgebäudes für Zielfernrohre. Quelle: Joachim Wilisch

Im Rathaus sei man mit den Plänen auf viel Verständnis gestoßen, erklärt Lieberkühn. „Wir haben es auch schon einmal in einem Ausschuss der Stadtverordneten vorgestellt, da gab es ebenfalls keine Gegenmeinungen.“

Für Michael Lieberkühn könnte das der Startschuss zu weiteren Immobilieninvestitionen sein. Darüber redet er noch nicht viel. In Nauen werden die Häuser, die er auf dem Grundstück Puschkinstraße/Körgraben plant in dem Baugebiet „Alte Ziegelei“ errichtet.

Stadt braucht Wohnungen

Für die Stadt Rathenow wäre das Vorhaben wichtig. In den vergangenen Monaten hat es immer wieder kleinere Bebauungsplanvorhaben gegeben, bei denen sich die Nachbarschaft – zum Teil mit Erfolg – gegen die Vorhaben wehrte. Zumeist, weil Bäume gefällt werden sollten.

Michael Lieberkühn ist auch Investor des Ferienhaus-Projektes am Golfresort, das schon seit Jahren in der Planungsschleife hängt, weil es immer wieder neue Auflagen aus dem Landesamt für Umwelt gibt. Aber auch hier hat Lieberkühn noch nicht aufgegeben. „Wir gehen jetzt nochmals mit neuen Vorschlägen auf die Umweltbehörde zu.“

Von Joachim Wilisch