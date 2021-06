So teuer wie noch nie – Baulandpreise steigen im Havelland immer weiter

Havelland

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren in Deutschland quasi explodiert. Nach Aussagen der Marktanalysten des Münchener Unternehmens Scoperty sind die Steigerungen seit 2018 in Brandenburg und in Schleswig Holstein bundesweit am größten.

Das Havelland ist eine der sogenannten Filetregionen, die in unmittelbarer Berlinnähe zu den teuersten Immobilienregionen des Landes Brandenburg gehören. Dieser Trend hat sich nach Expertenmeinung noch verstärkt, seit der Flughafen Berlin-Tegel geschlossen worden ist. Im Vergleich zum Osthavelland gibt es im Westen des Kreises aber fast überall günstigere Grundstücke, sagt Axel Grzesik, Vorsitzender des Gutachterausschusses zur Ermittlung der Bodenrichtwerte des Kreis. Grzesik ist zugleich auch Amtsleiter Kataster und Vermessung in der Kreisverwaltung. Bei ihm gehen alle Grundstückskaufverträge eines Jahres über den Schreibtisch. Er weiß es genau. „Aber“, so sagte er, „selbst in Dörfern, in denen jahrzehntelang nichts verkauft wurde, gehen jetzt die Grundstücke weg.“

Erst Anfang des Jahres hat der Gutachterausschuss des Landkreises Havelland die neuen Bodenrichtwerte für die Region vorgestellt. Laut der Berechnungen des Expertengremiums liegen die teuersten Einfamilienhausgrundstücke in Falkensee und in Dallgow-Döberitz. Die Bodenrichtwerte betragen hier 380 bis 460 Euro je Quadratmeter Bauland.

„Wir wollen nicht mehr expandieren“

Doch sagen die Bodenrichtwerte nicht immer etwas darüber aus, für wieviel Geld ein Grundstück am Ende den Besitzer wechseln wird. „Der Bodenrichtwert ist nicht der Verkehrswert“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz, Sven Richter (CDU). „Wenn Sie hören, was in der Region für manche Grundstücke gezahlt wird, da schlackern Ihnen die Ohren.“ Für bestimmte Grundstücke lägen die Preise über den Bodenrichtwerten.

Für die Gemeindeverwaltung in Dallgow-Döberitz spielen die Bodenrichtwerte bei der wohnraumpolitischen Planung keine so bedeutende Rolle. Sie werden zur Kenntnis genommen. In der Gemeinde gehe es laut Bürgermeister aktuell auch nicht mehr darum, neues Bauland auszuweisen. „Es geht nur noch um Innenverdichtung.“ Derzeit leben in Dallgow-Döberitz 10 300 Einwohner. 12 000 ist laut Entwicklungskonzept die Maximale Größe. Diese Marke ist bald erreicht. „Wir wollen nicht expandieren. Wir haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.“ So muss die Infrastruktur auch immer wieder dem Wachstum angepasst werden. Das betreffe beispielsweise Straßen, die Versorgung oder etwa das Angebot an Kitaplätzen.

Was kostet das Haus des Nachbarn?

Das bedeutet aber, dass Immobilien oder Bauland angesichts der Knappheit in den kommenden Jahren weiter teurer werden. Es gilt auch hier die alte Korrelation von Angebot und Nachfrage. „Der Trend wird sich zumindest in den kommenden drei Jahren fortsetzen“, sagt Axel Grzesik. Überhaupt gingen die Preise in den vergangenen zehn Jahren immer nach oben. Die meisten Käufer seien Berliner. Die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt in der Hauptstadt würde sich quasi auch eins zu eins auf den Häuser- oder Grundstückskauf im Havelland durchschlagen.

Wer nun aber gucken möchte, was das Haus seines Nachbarn auf dem Markt kostet oder aber jene Immobilie in absoluter Toplage einer Stadt, auf die er schon immer ganz neidisch geguckt hat, kann dafür Internetangebote wie das von Scoperty nutzen, um es herauszufinden. Die Unternehmensidee: Wer eine Immobilie sucht, schaut sich im Netz um und kann per Straße und Hausnummer in seinem Wunschort die Kosten für beispielsweise ein Haus herausfinden und gegebenenfalls sogar schon Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen. Schätzwerte von 35 Millionen Wohnimmobilien in ganz Deutschland können so eingesehen werden – das sind fast 90 Prozent aller Häuser und Wohnungen im Land.

Teuerstes Grundstück liegt in Falkensee

Doch zurück zu den Bodenrichtwerten. Laut Berechnung des Gutachterausschusses im Landkreis Havelland liegt das teuerste Grundstück der Region in Falkensee – 1100 Euro pro Quadratmeter. Innerhalb eines Jahres sind die Preise laut Gutachterausschuss um bis zu 20 Prozent angezogen. So beträgt der Richtwert in gefragten Einfamilienhauslagen in Rathenow bei bis zu 95 Euro pro Quadratmeter, in Premnitz oder Milow bei bis zu 60 Euro pro Quadratmeter.

Die niedrigsten Bodenrichtwerte des Landkreises Havelland gelten für den dörflichen Ortsteil Elslaake der Gemeinde Seeblick. Nur dort beträgt er für baureifes Land noch sechs Euro pro Quadratmeter. In allen anderen Gemeinden im Havelland liegt er ausnahmslos oberhalb dieses Wertes. Wer sich ein Bild von den Bodenrichtwerten machen möchte, kann dies im Internet kostenlos auch unter: https://www.boris-brandenburg.de/boris-bb/.

Überall sind die Preise teurer geworden

Auch in Nauen oder Ketzin/Havel sind die Baulandpreise teurer geworden. Die Lücke im Vergleich zu berlinnahen Regionen ist laut Gutachterausschuss kleiner geworden. Die Bodenrichtwerte für gefragte und überwiegend neu erschlossene Baugrundstücke stiegen dort um zirka 25 bis 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deshalb liegen jetzt die Preise für individuelles Wohnbauland in Nauens Süden oder Westen bei 280 oder 310 Euro pro Quadratmeter sowie in Ketzin/Havel bei 220 bis 240 Euro.

In Mehrfamilienhausgebieten stiegen aufgrund der hohen Nachfrage die Bodenrichtwerte für Bauland ebenso deutlich an. Von 320 Euro je Quadratmeter in Nauen Süd-West bis 800 Euro je Quadratmeter in Falkensee-Zentrum-Akazienhof reicht die Spanne.

Bodenrichtwerte bieten Markttransparenz

Alles in allem stellt der Landkreis mit den Bodenrichtwerten eine gewisse Markttransparenz für Grund und Boden her. Immobilieninteressenten erhalten so einen ersten Eindruck, was Grund und Boden in den jeweiligen Regionen im Schnitt kosten. Zum anderen bilden sie aber auch die Grundlage zur steuerlichen Bewertung von Grundstücken.

„Die Bodenrichtwerte gelten sicherlich für ein idealisiertes Grundstück, so Grzesik. „Man kann sie im Allgemeinen aber auch zur Ermittlung des Verkehrswertes nutzen.“ Bei stark steigenden Bodenpreisen könnten die Werte, die vor einem halben Jahr ermittelt wurden, mittlerweile aber schon wieder gestiegen sein. „Wir könnten die Bodenrichtwerte auch öfter im Jahr herausgeben. Das macht aber einen erheblichen Aufwand.“

Von Andreas Fröhlich