So will Melanie Ladewig neuen Schwung in den Jugendclub Nennhausen bringen

Nennhausen

Als der Jugendclub der Johanniter in Nennhausen im Corona-Jahr 2020 zum Frühjahr ihre Pforten schließen mussten, da hatte weder Amtsdirektorin Ilka Lenke noch die Jugendlichen, die den Club regelmäßig besuchten, damit gerechnet, dass sich die Wiedereröffnung der Einrichtung bis zum Oktober 2021 hinziehen würde.

Natürlich wäre eine zwischenzeitliche Öffnung unter Umständen möglich gewesen. Doch mittlerweile waren die Johanniter bei der Jugendclub-Betreuung nicht mehr mit im Boot.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab kommender Woche ist nun Melanie Ladewig aus Nennhausen vorerst Montag, Mittwoch und Freitag am Nachmittag im Jugendclub anzutreffen. Die Mutter von zwei Kindern wohnt in der Straße, in der sich auch Schule, Hort und Jugendclub befinden. „In der Schule hatte ich gehört, dass im Amt eine Betreuerin für den Jugendclub gesucht wird“, sagt sie.

Vorerst zehn Stunden

Da habe sie sich gemeldet. Vorerst zehn Stunden in der Woche will Melanie Ladewig im Jugendclub verbringen. Ob mehr Zeit nötig ist, ob die geplante Öffnungszeit von 15 bis 18 Uhr passt und ob die Öffnungstage passen, das müsse man alles abwarten. Amtsdirektorin Ilka Lenke ist froh, dass die Stelle wieder besetzt ist. „Nun müssen wir schauen, welche Jugendlichen zurückkommen, einige sind sicher deutlich älter geworden.“ An ihren Bedürfnissen wolle man sich dann orientieren.

Der Jugendclub wurde im Oktober 2019 in dem Haus auf dem Schulhof in der Nennhausener Fontanestraße eröffnet. Hier hatte der Schulhausmeister seine Wohnung und ein Raum gleich am Eingang ist auch weiterhin dem Hausmeister vorbehalten.

Kinder bei der Eröffnung der Räume im Oktober 2019. Quelle: Norbert Stein

Zuvor war der Jugendclub in Räumen, die zur Kita „Sonnenschein“ gehören, untergebracht. Doch die Kita brauchte Platz für eine Erweiterung. Daher der Umzug. Die Geschichte des Clubs geht noch weiter zurück. Bevor die Kitaräume genutzt wurden, befand sich der Jugendclub im Gärtnerhaus.

Dass die Johanniter später die Trägerschaft übernahmen, war dem verstorbenen Gemeindevertreter Alexander von Stechow zu verdanken, der selbst enge Kontakte zu den Johannitern pflegte. „Jetzt machen wir das in Eigenregie als Amt“, so Ilka Lenke.

Kinder werden kreativ

Im Jugendclub will Melanie Ladewig vor allem die Kreativität der Kinder fördern. Bastel- und Werkprojekte wird sie sich ausdenken. „Zudem würde ich gerne Angebote zum Thema Umwelt machen.“ Wer gerade kein Angebot annehmen will, der darf auch „abhängen“. Es gibt einen zweiten Raum im ersten Stock. Und eine Küche, die aber noch ausgebaut werden muss und dann genutzt werden soll.

Melanie Ladewig ist gelernte Heilerziehungspflegerin. Diverse Praktika qualifizierten sie ebenfalls. Durch ihre Kinder hat sie einen guten Draht zur Jugend.

Andrang im Jugendclub. So soll es bald wieder sein. Quelle: Privat

Vorerst sollen Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren in den Club kommen. In Nennhausen selbst gehören 50 Kinder und Jugendliche zu der Altersgruppe. In der Gemeinde mit den anderen Ortsteilen sind es insgesamt 75. Im gesamten Amt Nennhausen gibt es in der Altersgruppe 296 Kinder und Jugendliche.

Ob der Club in Nennhausen möglicherweise auch jüngeren Kindern geöffnet wird, muss sich zeigen. Als die Johanniter noch Regie führten, gab es einen „Kids-Club“. Ein Aufsteller in einer Ecke erinnert noch daran.

Club Nummer 2

Neben dem Jugendclub in Nennhausen gibt es einen zweiten in Kotzen. Der werde sehr gut angenommen, weiß Ilka Lenke. Die Angebote, die Melanie Ladewig plant sollen die Kinder und Jugendlichen auch dazu bringen, weniger mit dem Smartphone zu spielen.

Gerade in der Corona-Zeit – so Ilka Lenke – haben sich Kids sehr stark an das Kommunikationsmittel gewöhnt. „Nun kommen sie nur schwer davon los.“ Die Kommunikation per Handy zu Corona-Schließzeiten wurde auch vom Jugendclub gefördert. Betreuer Johannes Wetzel, der Vorgänger von Melanie Ladewig, hatte ein so genanntes Jugendphone eingerichtet. Das war damals sinnvoll, nun freut sich Melanie Ladewig auf viele Besucher und tolle Gespräche von Angesicht zu Angesicht.

Diese Räume neben der Kita musste der Jugendclub verlassen. Quelle: Norbert Stein

Wer Ideen für das Programm hat, ist herzlich willkommen, diese zu äußern. Und auch über Eltern, die Vorschläge machen, freut sich die neue Jugendclubbetreuerin.

Die Schule sei schließlich in der Nachbarschaft, der Hort ebenso. Dies sei eine ideale Konstellation, die man unbedingt für gemeinsame Aktivitäten kann, hatte Ilka Lenke zum Erstbezug im Oktober 2019 gesagt.

Mit Zuversicht

Alles, was hier in Zukunft angeboten wird, soll nach der langen Pause langsam wachsen. Melanie Ladewig geht mit frohem Mut an die neue Aufgabe heran.

Denn wie heißt es so schön? Jedem neuen Anfang wohnt ein Zauber inne.

Von Joachim Wilisch