Havelland

Einsatz für die Soldaten an der Corona-Front im Havelland. Seit August leisten Angehörige der Bundeswehr derzeit ihren Dienst in den Gesundheitsämtern von Rathenow und Falkensee. Die dringend benötigte Hilfe von Staatsbürgern in Uniform soll nun weiter aufgestockt werden. Denn die Fallzahlen von Corona-Infizierten steigen auch im Havelland weiter an, die Kontaktverfolgung erfordert immer mehr Personal.

Inzwischen sei ein Drittel der Gesundheitsämter in Brandenburg an ihrer Leistungsgrenze, meinte Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Grüne) aus Falkensee bereits im Gesundheits-Ausschuss des Landtages vor wenigen Tagen. Dieses Lagebild trifft auch für das Havelland zu. Deshalb forderte der Krisenstab des Landkreises weitere Hilfe bei der Bundeswehr an.

Falkensee ist ein Einsatzort

Die Einsätze der Soldaten werden in Brandenburg in der Havellandkaserne, dem Standort des Landeskommandos, in Potsdam-Eiche koordiniert. „Bisher waren in Brandenburg 160 Soldaten im Einsatz, jetzt wurde das Kontingent auf 250 Soldaten in Brandenburg aufgestockt“, sagt Oberstleutnant Patrick Schweitzer, Presseoffizier des Landeskommandos. Bundesweit sind derzeit 6.100 Soldaten im Einsatz, das Bundesverteidigungsministerium hält für die kommende Entwicklung bis zu 16.000 Kräfte zur Verfügung.

Vor allem im Gesundheitsamt Falkensee wurde in den letzten Wochen kräftig aufgestockt. Zahlen dazu will der Landrat mitteilen. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 74,85 gestiegen ist, die Fallzahlen nun bei 613 Infizierten im Landkreis liegen, sahen sich die Verantwortlichen gezwungen für die Kontaktnachverfolgung zusätzlichen Personal in den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen.

Bundeswehr ist Dienstleister

Informiert werden Infizierten von Mitarbeitern der jeweiligen Gesundheitsämter. Die Soldaten und andere zivile Mitarbeiter übernehmen dann die Kontaktnachverfolgung. „Die Arbeit in den Ämtern von Potsdam bis Forst zwischen den Soldaten und den Zivilisten funktioniert reibungslos“, sagt Oberstleutnant Schweizer, der ausdrücklich betont: „Die Bundeswehr ist nur Dienstleister für die Gesundheitsämter.“

Die Bundeswehr versucht Soldaten in den Corona-Einsatz zu schicken , die möglichst Nahe am Standort der Gesundheitsämter wohnen. Auch Reservisten, die ihre Wehrübung absolvieren, kommen daher zum Einsatz. Wie lange der Einsatz an der Corona-Front dauert, sagen die Soldaten, sei ungewiss.

Von Ulrich Hansbuer