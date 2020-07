Jerichow

Aus Rom, Cosenza und Magdeburg kommen die drei MusikerInnen des „Trio Italiana“, das bei der Jerichower Sommermusik am Sonntag, 26. Juli, 19 Uhr, im Innenhof des Jerichower Klosters zu erleben ist.

Der Magdeburger Geiger Marco Reiß hat sich für den sommerlichen Konzertabend die beiden Italiener Luigi Santo (Trompete) und Daniela Gentile (Klavier) eingeladen. Als „Trio Italiana“ interpretieren sie u.a. Werke von Peter Tschaikowsky, Georg Friedrich Händel und Astor Piazzolla.

Konzerte als Solist führten Luigi Santo bereits in die Rimskij-Korsakov-Hall in St. Petersburg und in die Segovia-Hall in Linares sowie nach Finnland, Deutschland, Belgien und in den Mittleren Osten. Luigi Santo unterrichtet Trompete an der Academy of Music in Matera und ist künstlerischer Leiter des internationalen Brass Festivals „Tubilustrium“.

Daniela Gentile nahm Konzerte für den italienischen Rundfunk auf und gab in Italien Konzerte mit einer Spezialisierung auf die Werke von Franz Liszt, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven und insbesondere Wolfgang Amadeus Mozart. Daniela Gentiles Repertoire reicht von klassischen bis zu modernen Werken. Sie unterrichtet am Conservatorio di Bari in Italien.

Kartenbestellung und weiter Informationen unter www.kloster-jerichow.de

