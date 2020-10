Sonja Eichwede (SPD) will das Direktmandat für den Bundestag

Brandenburg/H/ Lehnin

Am Montag nominierte die SPD Sonja Eichwede als Direktkandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis 60 im September 2021. Zu dem flächenmäßig größten Wahlkreis der Republik gehören Brandenburg an der Havel, Teile von Potsdam-Mittelmark, vom Havelland und von Teltow-Fläming.

Die 33-Jährige, die als Richterin in Neuruppin arbeitet, setzte sich nach Rede, die von ihren Anhängern als „stark“ eingeschätzt wurde, mit 31 zu 6 Stimmen gegen Sven Szramek aus dem Milower Land durch.

Eichwede will von Tür zu Tür gehen

„Ich werde anpacken, möchte gestalten und die Region für die Zukunft fit machen“ sagte Sonja Eichwede ihren Anhängern. In den Mittelpunkt ihrer Arbeit möchte die junge Politikerin, die in Berlin lebt aber den Brandenburger Ortsverein Altstadt/Nord ihre politische Heimat nennt, die Themen Bildung, Innovation, Infrastruktur und sozialen Zusammenhalt stellen.

In ihrer Rede erklärte Sonja Eichwede den Mitgliedern, dass sie für Wahlkampf brenne und „dass sie von Ort zu Ort, Verein zu Verein und Tür zu Tür gehen, um die Menschen für unsere Ziele zu gewinnen - vom Milower Land bis Beelitz und von Werder über Bad Belzig bis Niedergörsdorf“.

Seit längerer zeit in der Havelstadt-SPD bekannt

Die gebürtige Bremerin Eichwede engagiert sich seit mehreren Jahren in der Brandenburger SPD und ist auch Mitglied des SPD-Unterbezirksvorstandes in Brandenburg an der Havel. 2017 leitete sie vor Ort für kurze Zeit den Bundestagswahlkampf zunächst für Frank-Walter Steinmeier. Als dieser dann Bundespräsident wurde, unterstützte Eichwede den SPD-Kandidaten Erardo C. Rautenberg. Der allerdings unterlag der CDU-Kandidatin Dietlind Tiemann, die seither den Wahlkreis 60 vertritt und auch im kommenden Jahr für die CDU das Mandat wieder erobern möchte.

Und Tiemanns Chancen stehen nicht schlecht: Ihre Konkurrentin von dere Linken Anke Domscheit-Berg, die sich in den zurückliegenden Jahren einen guten Namen gemacht hat, tritt nicht wieder im Wahlkreis 60 sondern in Oberhavel an.

Das Vaut-Trauma sitzt tief

Der frühere Minister Christian Görke aus Rathenow, der vor Ort gute Chancen für die Linken gehabt hätte, tritt nun aus Parteiräson im Süden des Landes an. Nun haben die Linken Tobias Bark aufgestellt, der aus dem Berliner Speckgürtel stammt und den im Wahlkreis kaum jemand kennt. Tiemanns Popularität vor Ort im Wahlkreis werden weder Eichwede noch Bark toppen können.

Gänzlich unumstritten ist Eichwede in Brandenburg nicht. Doch mit Ausnahme, dass sie vor Ort nicht verwurzelt ist, trägt sie daran wenig Schuld. Denn insbesondere in der Havelstadt wirkt noch die Pleite des Hochstaplers Simon Vaut nach.

Früher für die SPD eine sichere Bank

Der Berliner hatte sich die SPD-Kandidatur für das Europaparlament erschwindelt indem er den damaligen SPD-Chef Werner Jumpertz und die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser sowie die gesamte Zahl der Delegierten getäuscht und belogen hatte und so tat, als wäre nun Brandenburg seine Heimat. Der Schwindel flog auf, das EU-Mandat war perdu.

Unter der Hand befürchten einige Genossen, dass sich auch Eichwede nicht wirklich in der Region sozialisiert, was wiederum der vor Ort bekannten Dietlind Tiemann in die Karten spielen würde. Ziemlich bitter stößt den nämlich Sozialdemokraten noch immer auf: Bis Tiemanns Vorgänger Frank Walter Steinmeier Bundespräsident wurde, war das Direktmandat für den Bundestag immer an die SPD gegangen.

Von Benno Rougk