Havelland

Mit Sorge blicken die Havelland Kliniken auf die Einführung einer Impfpflicht für Pflegeberufe. „Unsere Dienstpläne haben einen Vorlauf von acht Wochen, so dass auch der März bereits entsprechend besetzt ist“, erklärt Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe mit den Krankenhäusern Nauen und Rathenow gegenüber der MAZ. Er sieht mit Sorge auf die Zeit, in der die Impfpflicht für Pflegeberufe greifen soll. Ab Mitte März ist es so weit.

Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Quelle: Andreas Kaatz

Zurzeit ermittelt die Geschäftsführung Woche für Woche den aktuellen Stand des Impfstatuses der Mitarbeitenden. Nach Angaben der Klinikleitung lag der am Mittwoch unter den 1010 Beschäftigten in den Krankenhäuser der Unternehmensgruppe bei 88 Prozent. „Wir werden dann am 15. März fristgerecht die Meldung an das Gesundheitsamt abgeben“, sagt Sprecherin Babette Dietrich.

Einsicht der Mitarbeiten sei bisher sehr groß gewesen

Für bisher nicht geimpftes Personal bieten die Havelland Kliniken den Beschäftigten weiterhin Beratung zur Impfung an. „Außerdem nehmen wir natürlich auch Impfungen dann in unserem Hause vor“, so Babette Dietrich. Bisher sei der Zuspruch und die Einsicht unter den Mitarbeitenden dafür sehr groß gewesen, dass eine Corona-Impfung vor schweren Verläufen schützt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das weitere Verfahren zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bedarf jedoch noch der Konkretisierung auf Bundes- und Landesebene, wie die Debatten der letzten Wochen auch im Gesundheitsministerium in Potsdam zeigten. „Fest steht jedoch, dass die Entscheidung über einen weiteren Einsatz von Mitarbeitenden nach Abgabe der Impfdaten nicht mehr beim Arbeitgeber liegt, sondern nach derzeitiger Lage beim Gesundheitsamt“, erklärt Babette Dietrich.

Kommunen erhalten Anweisungen vom Ministerium

„Wir werden die jeweiligen Vorgaben von Bund und Land konsequent umsetzen“, sagt Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Kliniken. Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat bereits in Aussicht gestellt, das konkrete weitere Vorgehen durch eine Anweisung an die Kommunen zu unterstützen. „Bis zu einer Entscheidung von übergeordneter Stelle arbeiten alle bei uns Beschäftigten aber weiter wie bisher“, heißt aus der Klinik.

„Es ist ja geboten, die vulnerablen Gruppen, zu denen unsere Patienten und Bewohner in unseren Häusern zählen, verlässlich und qualifiziert zu versorgen“, sagt Jörg Grigoleit. Es sei jetzt schon eine Herausforderung, jeweils kurzfristig die Ausfälle durch die wegen Corona sich in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter zu kompensieren.

Sorge vor Personalnotstand ist da

Die Klinik kündigte bereits an, dass sie im Einzelfall prüfen werde, wie sie mit möglichen Personalausfällen umgehen werde, die sich aus dem Ergebnis der Erfassung des Impfstatus ergeben. Auch jetzt würden bereits Kapazitäten in personeller und räumlicher Art gebündelt, um durch Quarantäne oder andere Krankheitsausfälle entstehende Lücken zu schließen.

„Wir werden das Beste für unsere Patienten und Bewohner aus der Situation machen und gegebenenfalls Stellen neu ausschreiben müssen“, so Babette Dietrich. Die Sorge, dass der Pflegenotstand durch den Wegfall von nicht geimpftem Pflegepersonal an den beiden Standorten in Nauen und Rathenow noch größer wird, ist da.

Von Ulrich Hansbuer