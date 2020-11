Spandau: 71-Jähriger überfährt seine Ehefrau beim Einparken

Spandau

Noch glimpflich ging am späten Dienstagnachmittag in Spandau ein Verkehrsunfall aus, bei dem 71-jähriger Mann seine 64 Jahre alte Ehefrau versehentlich an- und überfuhr, die dabei verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann gegen 17 Uhr in der Kurstraße einparken wollen. Nachdem ihm dies jedoch nicht gelang, bat er seine Frau, ihn in die Parklücke einzuweisen. Anschließend fuhr der 71-Jährige zunächst rückwärts, wollte dann jedoch seine die Position des Autos noch einmal korrigieren. Aus diesem Grund fuhr er wieder vorwärts, übersah dabei nach eigenen Angaben jedoch seine Frau und fuhr sie daher an.

Die 64-Jährige stürzte und wurde anschließend im Bereich des Unterschenkels vom Wagen ihres Mannes überrollt. Die Frau erlitt laut Polizei Schürfwunden und vermutlich auch eine Fraktur des Unterschenkels. Die alarmierten Rettungskräfte brachten sie daher in ein Krankenhaus.

