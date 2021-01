Spatz ist meistgezählter Wintervogel im Havelland

Havelland

Der Haussperling ist erneut der „Wintervogel des Jahres“ im Landkreis Havelland. Bei der zwölften Wintervogelzählung des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) konnte sich der gesellige Spatz gegen seine Konkurrenz durchsetzen und Feldsperling, Kohlmeise und Co. hinter ich lassen. 4919 Exemplare wurden vom Haussperling gezählt. Dies sind gut sechs Prozent weniger Sichtungen, im Vergleich zur Zählaktion 2020. Dennoch wurde der Haussperling in rund 70 Prozent der Gärten im Havelland gesichtet.

In 428 Gärten wurde gezählt

Im gesamten Landkreis Havelland haben sich 652 Vogelfreunde in 428 Gärten an der bundesweiten Zählaktion beteiligt, rund 100 Gärten mehr als noch im Vorjahr. Der Nabu hatte vom 8. bis 10. Januar zum Vogelzählen aufgerufen. Eine Stunde lang sollten Gartenbesitzer oder auch Balkoninhaber die Vögel in ihrer Umgebung beobachten und diese online melden. Ziel der Aktion ist es, ein sowohl deutschlandweites als auch regional möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in den Dörfern und Städten zu erhalten.

„Je genauere Zahlen vorliegen, desto besser lassen sich Maßnahmen zum Erhalt und der Entwicklung bestimmter Arten ableiten“, erklärt Jörg Sommer vom Nabu-Regionalverband Osthavelland. Jörg Sommer freut sich besonders, dass in diesem Jahr die Zahl der Vogelfreunde, die sich an der Zählaktion beteiligt haben, erneut gestiegen ist.

In den Gärten zwischen Falkensee und Rathenow fühlt sich auch der Feldsperling wohl und schaffte es mit 2257 gesichteten Exemplaren auf Platz zwei. Er wurde in 43 Prozent der Gärten gesehen, eine leichte Steigerung zum Vorjahr.

Kohlmeise auf Platz 3

Bronze belegt bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ die Kohlmeise. Insgesamt 2029 Tiere wurden von den Vogelfreunden gezählt. Im Durchschnitt kamen auf jeden Garten mindestens vier Kohlmeisen.

Nicht aufs Podium schaffte es hingegen die Blaumeise mit 1317 Sichtungen. Insgesamt meldeten die Havelländer 74 verschiedene Vogelarten. Deutlich häufiger als im Vorjahr wurde etwa der Buntspecht gesichtet (328 Exemplare) und auch der Kernbeißer legte zu. 40 Stück wurden gezählt, 70 Prozent mehr als 2020.

Andere Vogelarten wurden hingehen weniger häufig gesehen. Der Eichelhäher kam nur auf 327 Exemplare, 29 Prozent weniger las im Vorjahr. Um 54 Prozent gingen die Sichtungen der bedrohten Dohle zurück (23 Exemplare), der ebenfalls bedrohte Turmfalke legte hingegen zu (22 Exemplare).

Steigendes Interesse am Naturschutz

Die letzten Plätze belegen mit je einer Sichtung Wanderfalke, Waldkauz, Hausrotschwanz, Habicht, Schleiereule und Uhu. Insgesamt wurden im Havelland 17909 Vögel gezählt, rund 2682 mehr als im vergangenen Jahr. Das ist sicher auch auf die gestiegene Zahl der Beobachter zurückzuführen.

„Wir beobachten seit einigen Jahren ein steigendes Interesse am Naturschutz, das sich durch die Corona-Pandemie sicher noch ein Stück weit verstärkt hat“, sagt Jörg Sommer.

