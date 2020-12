Staaken: Aus Streiterei wird Schießerei

Staaken

Einen 51-jährigen Mann in Staaken nahmen Polizeibeamte am Montagabend fest. Vorausgegangen war eine Streiterei, bei der schließlich auch eine Schusswaffe zum Einsatz kam.

In Streit geraten waren zwei Männer im Alter von 51 und 36 Jahren. Auslöser für die Differenzen waren laut Polizei „mutmaßlich nicht zurückgezahlte Schulden“. Der 36-Jährige soll dem Älteren daraufhin unehrenhaftes Verhalten vorgeworfen haben, schließlich verabredeten sich die Männer offenbar am späten Nachmittag in einem Waldstück an der Bernauer Straße in Tegel.

51-Jähriger schießt in Richtung des 36-Jährigen

Gegen 18 Uhr sollen sie dort erschienen sein, wobei der 51-Jährige eine Schusswaffe hervorgeholt, den Jüngeren zunächst damit bedroht und schließlich wiederholt in dessen Richtung geschossen haben soll. Während sich der 36-Jährige auf den Boden in Deckung warf, floh der mutmaßliche Schütze anschließend vom Tatort. Der 36-Jährige blieb laut Polizei bei dem Vorfall unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen und mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss drangen Einsatzkräfte der Polizei gegen 20.45 Uhr dann in die Wohnung des 51-Jährigen ein und nahmen ihn dort fest. In der Jacke des Festgenommenen fanden sie eine scharfe Faustfeuerwaffe nebst Munition sowie mehrere Verkaufseinheiten mutmaßlichen Kokains sowie ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe.

Ermittlungen laufen unter anderem wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen zudem in Polizeigewahrsam, wo er dem zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 überstellt wurde. Der 51-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels verantworten.

Von MAZonline