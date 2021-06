Staaken: Herabstürzendes Balkonteil tötet Mann im Bett

Staaken

Ein 54-jähriger Mann aus Staaken ist jetzt an den Verletzungen gestorben, die er sich am 7. Mai bei einem ungewöhnlichen Unglück zugezogen hatte. Der Mann war damals bei Balkonabrissarbeiten in Staaken lebensgefährlich verletzt worden.

Bruchstück durchschlug Fensterscheibe

Damals hatten sich bei Abrissarbeiten in der 5. Etage des Wohnhauses in der Südekumzeile ein etwa 20 Kilogramm schweres Bruchstück gelöst und war herabgefallen. In Höhe der zweiten Etage prallte es gegen die Bohle des aufgestellten Baugerüstes, durchschlug die Fensterscheibe einer dort gelegenen Wohnung und traf in der Folge den 54-jährigen Mann am Kopf, der zu diesem Zeitpunkt im Bett lag.

Notoperation im Krankenhaus

Der Mann erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er nach einer Notoperation stationär aufgenommen wurde. Trotzdem konnte sein Leben nicht gerettet werden, er ist am 28. Mai im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von MAZonline