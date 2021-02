Stadthalle in Falkensee: Sind die Abschlussbälle in Gefahr?

Falkensee

„Wir tappen noch ziemlich im Dunkeln“, sagt Heiko Richter. Der Veranstaltungsplaner aus Falkensee blickt sorgenvoll Richtung Juni. Gleich mehrere Schulabschluss- und Abibälle stehen für diesen Zeitraum im Terminplan des 49-Jährigen, vorgesehen sind sie in der Stadthalle Falkensee. Doch ob die Veranstaltungen im Sommer tatsächlich stattfinden können, steht in den Sternen.

Neben den Corona-Eindämmungsverordnungen und sich ständig ändernden Regelungen schlug zuletzt die Nachricht über die Einrichtung des Havelländer Impfzentrums in der Stadthalle bei Heiko Richter ein wie eine Bombe. Bislang stünde noch nicht offiziell fest, in welchen Räumlichkeiten das Impfzentrum eingerichtet werden soll. Zuletzt hatte vergangene Woche eine Begehung dazu stattgefunden. Der Landkreis ging danach auf Tauchstation, neue Informationen seitdem – Fehlanzeige.

Für Heiko Richter, der mit „Falkensee Events“ die Schulabschlussveranstaltungen für gleich mehrere Schulen aus dem Havelland plant, so oder so eine echte Hängepartie. „Das Stichwort der Stunde ist Flexibilität“, sagt er. Im Grunde seit Beginn der Pandemie plane er Aufträge inzwischen nicht mehr nur zweigleisig, sondern mit Plan A, B, C und mitunter gar auch D. Denn: „Keiner kann genau vorhersagen, wie es weitergeht, wie sich die Situation entwickelt.“ Für die Sommermonate hofft der Veranstaltungsmanager jedoch, dass sich die Situation so weit entspannt, dass die Durchführung der Schulveranstaltungen nicht in Gefahr ist. „Für die Abiturienten und die Schulabgänger ist so ein Ball einer der absoluten Höhepunkte im Schulleben. Ich hoffe daher vor allem für die Schüler, dass wir ihre Abschlussveranstaltungen umsetzen können“, sagt er.

Mottowoche, Abistreich, Abschlussfahrt – so viele Dinge fallen schon aus

Der dreifache Vater hat selbst einen Abiturienten im Haus, ist daher über die aktuelle Situation der Zwölftklässler bestens im Bilde. „Mottowoche, Abistreiche, Abschlussfahrt – das alles fällt aufgrund von Corona aus oder findet nur sporadisch statt“, bedauert Heiko Richter die Situation für die abgehenden Schüler. Umso wichtiger findet er es, „dass die Jugendlichen wenigstens zum Abschluss ihrer Schulzeit ihre traditionelle Feier durchführen können.“

Heiko Richter, Veranstaltungsmanager der Stadthalle Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Wie genau diese am Ende unter Beachtung aller Hygienekonzepte ausfallen werden, ist noch unklar. „Wir sind da mit den Schülern in engem Austausch und stimmen uns ab“, sagt Heiko Richter. Er hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Abibälle organisiert, kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Mit viel Geschick und der passenden Dekoration hat er mit dem Team von „Falkensee Events“ in der Vergangenheit dem per se recht nüchtern wirkenden Veranstaltungssaal in der Stadthalle die passende Ballatmosphäre verliehen. „Viele Schüler können kaum glauben, was man aus den Räumlichkeiten zaubern kann“, weiß Heiko Richter.

Falkenseer will Schüler für Veranstaltungsmöglichkeiten in der Region begeistern

Der 49-Jährige arbeitet nicht nur leidenschaftlich gern in Falkensee, sondern er lebt mit seiner Familie auch gern hier. Aus diesem Grund ist er umso froher, wenn die Havelländer Schüler ihren Schulabschluss „auch hier in Falkensee, in unserer Region feiern“, sagt er. Denn es müsse mitnichten immer Berlin sein, findet Heiko Richter. Ob die Pandemie in diesem Jahr – so wie schon 2020 – dafür sorgt, dass die Schul- und Abibälle letztendlich kurzfristig doch abgesagt werden, steht in den Sternen. „Wir haben eine Menge Ideen, die Bälle auch mit strengen Einschränkungen umzusetzen und für die Schüler eine unvergessliche letzte gemeinsame Veranstaltung zu ermöglichen“, sagt er. Der Veranstaltungssaal der Stadthalle biete viel Platz für Abstände, auch für ein Buffet mit Selbstbedienung gebe es Alternativen. Ein umsetzbares Hygienekonzept stehe außer Frage, denkbar sei gegebenenfalls auch, die Veranstaltung auf die Außenfläche der Halle zu verlegen.

Ballsaalatmosphäre in der Stadthalle Falkensee. Quelle: Daniela Richter

„Wir planen aktuell so, als würde alles stattfinden“

„Wir planen aktuell so, als würde alles stattfinden, bereiten uns aber auch auf alle Eventualitäten vor“, sagt Heiko Richter. Händeringend warten er und sein Team nun darauf, wie der weitere Werdegang des Impfzentrums in der Stadthalle ist. Seine größte Angst ist tatsächlich, „am Ende die Schüler doch enttäuschen zu müssen. Das bewegt mich am meisten.“ Hinzu käme: „Wenn ganz Deutschland nicht feiern kann, dann ist es auch noch mal was anderes, als wenn es nur hier bei uns in der Region nicht möglich ist. Deutschland ist ein Flickenteppich an Regelungen. Hier und da macht das sicher auch Sinn. Aber wie soll man den Menschen hier erklären, dass bei uns nicht möglich ist, was 20 Meter weiter in Berlin erlaubt ist?“

Von Nadine Bieneck