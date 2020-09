Stadtradeln: Havelländer fahren 360.000 Kilometer

Havelland

Sie haben es wieder geschafft. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder des Teams „ Critical Mass Falkensee - FFF“ beim Stadtradeln in Falkensee an die Spitze gefahren. Mit 22 485 Kilometern liegt das Team knapp vor der Stadtverwaltung, die es auf 21 907 Kilometer schaffte. Landkreisweit belegt das Critical Mass Team Platz zwei, nach „Semlin radelt“ (23 403 Kilometer)

Netzwerk sieht sich in seiner Arbeit bestätigt

„Wir freuen uns vor allem, dass so viele Leute in unserem Team mitgefahren sind. Das zeigt uns, dass die Leute gut finden, was wir als Netzwerk machen und uns dabei unterstützen“, sagt Lennart Meyer vom Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee. Die Fahrradaktivisten freuen sich auch darüber, dass die Stadtverwaltung so aktiv beim Stadtradeln mitgemacht hat. „Es gibt scheinbar doch großes Interesse am Thema Radverkehr, obwohl man das an konkreten Maßnahmen bisher nicht spürt“, so Meyer.

Insgesamt haben die 54 Falkenseer Teams vom 17. August bis zum 6. September 171 241 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. 815 Menschen setzten sich aufs Rad. „Bis zum letzten Aktionstag registrierten sich noch Radfahrer in den Falkenseer Teams. Dieses Engagement kann sich sehen lassen: Über den dreiwöchigen Zeitraum wurden 25 Tonnen CO2 eingespart“, sagt Falkensees Baudezernent und Fahrradbeauftragter Thomas Zylla ( CDU). Platz drei im Falkensee-Ranking erreichte übrigens das Team des Lise-Meitner-Gymnasiums. „Liese fährt Rad“ sammelte 17 199 Kilometer.

Falkensee deutlich vor Rathenow

Auf die zweitplatzierte Stadt Rathenow hat Falkensee knapp 90 000 Kilometer Vorsprung. Auf den weiteren Plätzen folgen Ketzin/ Havel (34 583 Kilometer), Wustermark (16 120 Kilometer) Dallgow-Döberitz (8987 Kilometer) und Friesack (1793 Kilometer).

Lennart Meyer (m.) vom Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee freut sich über den Erfolg beim Stadtradeln. Quelle: Danilo Hafer

121 Teams mit 1799 Fahrern gingen im Landkreis an den Start. Insgesamt sind die Havelländer im Aktionszeitraum rund 359 468 Kilometer gefahren. „Das ist ein super Ergebnis, das ungefähr dem neunfachen des Erdumfangs entspricht“, sagt Landrat Roger Lewandowski ( CDU), der sich bei allen Teilnehmern bedankt. Auch die Kreisverwaltung war mit einem Team beim Stadtradeln dabei und hat 16 600 Kilometer zurückgelegt und es so in die Top 5 der havelländischen Teams geschafft.

Für die Stadt Ketzin/ Havel war das diesjährige Stadtradeln eine Premiere. Dennoch lieferten die Ketziner ein beachtliches Ergebnis ab, vor allem was die gefahrenen Kilometer pro Einwohner betrifft. „Hier liegen wir mit 5,29 Kilometern nicht nur im Havelland an der Spitze, sondern auch im Land Brandenburg“, freut sich Burkhard Severon, ehrenamtlicher Sportbeauftragter der Stadt Ketzin/ Havel. 14 Teams traten in der Stadt an. Die sind zusammen 34 583 Kilometer gefahren.

Ketzin ehrt die besten Teams

„Das ist ein gutes Signal und man spürt, dass die Leute auch nach Ende des offiziellen Stadtradelns weiter Lust haben, mit dem Rad zu fahren. Wir müssen schauen, wie lange das anhält“, sagt Severon.

Er habe schon viele Menschen in der Stadt getroffen, die sich jetzt ein neues Fahrrad gekauft haben und sich schon auf das nächste Jahr freuen. An diesem Sonnabend werden aber zunächst die besten Ketziner Teams um 17.30 Uhr auf der Freilichtbühne geehrt.

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es darum, in einem Zeitraum von 21 Tagen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und auf das Auto zu verzichten. Gleichzeitig können die Radfahrer über die dazugehörige App Schwachstellen im Radverkehrsnetz melden.

Kommunen sollen handeln

Hier wünscht sich vor allem das Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee, dass diese Daten von den Verwaltungen auch ausgewertet werden. „Einfacher kann man gar nicht herausfinden, welche Strecken zu welchen Zeiten besonders häufig von Radfahrenden genutzt werden“, so Lennart Meyer. Die Verwaltungen müssten endlich mehr für den Radverkehr tun.

Die kompletten Ergebnisse des Stadtradeln-Wettbewerbs für den Landkreis Havelland sind unter www.stadtradeln.de/kreis-havelland abrufbar

Von Danilo Hafer