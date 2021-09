Stadtverordnete wollen Prämie für neue Hausärzte in Premnitz

Premnitz

Diese Nachricht ist wie eine Erlösung. Im ersten Quartal des kommenden Jahres wird sich in Premnitz ein neuer Allgemeinmediziner niederlassen. Das teilte Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz, am Donnerstag bei einer Sitzung der Stadtverordneten mit. „Es haben alle notwendigen Gespräche stattgefunden, es kann im kommenden Jahr losgehen“, so Tebling.

Der Arzt, er ist zurzeit noch in den Havelland Kliniken, wird nicht alleine nach Premnitz kommen. Seine Gattin ist Kardiologin und wird mit ihrem Mann in eine Gemeinschaftspraxis gehen.

Nachdem in Premnitz eine Arztpraxis schließt, ist zumindest vorerst diese Lücke geschlossen. Ein weiterer Arzt, der seine Praxis im Familien- und Gesundheitszentrum hat, weitet zudem sein Sprechstundenangebot aus.

Zwölf Stellen

Das ist ein Lichtstreif am Horizont. Insgesamt sind im Westhavelland zurzeit zwölf Allgemeinarztstellen unbesetzt. Dazu hatte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg vor einiger Zeit den Bürgermeister der Stadt Rathenow, Ronald Seeger, informiert. Auch der Seniorenbeirat der Stadt Premnitz hatte das Hausarzt-Thema zuletzt auf der Tagesordnung.

Hier wurde von Briefen an Gesundheitsministerin Nonnemacher und an die Kassenärztliche Vereinigung berichtet. „Aus dem Gesundheitsministerium gab es eine Antwort“, sagte Frank Hoffmann vom Seniorenbeirat.

Neues enthielt das Schreiben nicht. Bezeichnend ist allerdings, dass sich etwas später her-ausstellte, dass das Gesundheitsministerium bei Beschwerden zur Hausarztsituation immer einen Brief mit gleichem Wortlaut versendet. Bekannt ist, dass einige Premnitzer mittlerweile in Brandenburg an der Havel einen neuen Arzt gefunden haben. Aber auch das sei im Grunde keine gute Lösung, sagte Hoffmann.

Der Seniorenbeirat will nicht lockerlassen. „Wir haben Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung zum Gespräch eingeladen“, informierte Frank Hoffmann. „Aber wenn wir keine Antwort bekommen, fahren wir auch hin.“

Der Auftrag

Die Stadtverordneten erteilten am Donnerstag der Stadtverwaltung den Auftrag, eine Richtlinie zu erstellen, mit der den neuen Ärzten, die sich in Premnitz niederlassen, eine Prämie gezahlt wird. 15 000 Euro – das schwebt den Stadtverordneten vor.

Der Antrag wurde von den Fraktionen DMP, SPD und Die Linke eingereicht. Noch haben die Finanzexperten im Rathaus keine Übersicht, wie die Kennzahlen für den Haushaltsplan 2022 sind. Das wird eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür sein, ob die Prämie gezahlt werden kann. Zudem gibt es die Prämie, die der Landkreis Ärzten zahlt, die sich im Kreisgebiet niederlassen.

Die Geldsumme hilft bei der Entscheidung, die Ärzte bei der Suche nach einem Praxisstandort treffen müssen. Christian Wehry macht aber deutlich, dass es noch andere Kriterien gibt.

Vor allem sogenannte „weiche Standortfaktoren“, wie das Schulangebot – von der Grundschule bis zum Gymnasium –, spielen eine Rolle. Zudem gibt es Krankenhaus-Programme, in denen die Hausarztausbildung gefördert wird.

Kein Vermittler

Ralf Tebling hatte bereits im Sommer betont, dass er selbst – anders als in einem Bericht des RBB-Fernsehens mitgeteilt –, keine Patienten, die einen Hausarzt suchen, weitervermitteln könne. Er habe dies auch nie getan.

Für Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ist der Hinweis wichtig, dass jeder, der akut krank ist oder Schmerzen hat, sich an jede Hausarztpraxis wenden kann. „Da darf er nicht abgewiesen werden.“ Des Weiteren helfe die Kassenärztliche Vereinigung weiter. Insbesondere über die Online-Arztsuche des Internetportals gebe es Möglichkeiten, sich nach Hausärzten zu erkundigen.

Im Westhavelland gibt es dennoch andere Städte und Gemeinden, in denen dringend ein Hausarzt benötigt wird. Dazu gehört zum Beispiel Nennhausen. Zudem sind, das räumt auch Christian Wehry ein, viele Allgemeinärzte inzwischen in einem Alter, in dem man ans Aufhören denken darf. Das werde sich in den kommenden Jahren noch verschärfen.

Noch einmal in die SVV

Wenn die Verwaltung der Stadt Premnitz die Richtlinie erarbeitet hat, wird diese noch einmal in den Ausschüssen und in der Stadtverordnetenversammlung beraten. Die Entscheidung vom Donnerstag dürfte als Signal gewertet werden. Vielleicht kann sich dann doch noch ein weiterer Arzt entschließen, in Premnitz zu praktizieren. Patienten gäbe es jedenfalls genug.

