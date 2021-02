Standortkritik für Impfzentrum im Havelland wächst: „Für Flächenlandkreis ungeeignet“

Havelland

Der Ärger um das Impfzentrum Havelland, für das die Kreisverwaltung als Standort die Stadthalle in Falkensee vorgeschlagen hat, reißt nicht ab. Die Kritik an der Entscheidung des Standorts wird vor allem aus dem Westhavelland zunehmend lauter. Inzwischen haben sich bereits drei Kreistagsfraktionen positioniert, die nun eingreifen wollen. So bringen SPD, Linke und die CDU dezentrale Lösungen ins Spiel, die ein Impfzentrum in Falkensee und ein weiteres Impfzentrum im Westen des Landkreises berücksichtigen. Klar für den Standort in der Gartenstadt spricht sich hingegen Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) aus.

Wie die MAZ in der vergangenen Woche berichtete, hat die Kreisverwaltung in einem Schreiben an den Corona-Krisenstab des Landes Brandenburg vorgeschlagen, die Stadthalle Falkensee als Corona-Impfzentrum einzurichten. Im gleichen Atemzug empfahl die Kreisverwaltung, eine „zweite Impfstelle“ in Rathenow einzurichten. Um möglichst kurze Wege im Flächenlandkreis Havelland zu den Impfangeboten zu ermöglichen, schlug der Landkreis zudem vor, auch Hausärzten das Impfen zu ermöglichen.

Anzeige

Kreisverwaltung will sich vorerst nicht weiter zur Kritik äußern

Nach der Bekanntgabe der Standortentscheidung durch den Landkreis mehrte sich binnen kürzester Zeit der Protest. Auf neuerliche MAZ-Nachfrage am Montag wollte die Kreisverwaltung dem vorerst jedoch nichts hinzufügen. Keineswegs sei ausschließlich die Stadthalle Falkensee als Standort für Impfungen vorgeschlagen worden, hieß es. Landrat Roger Lewandowski (CDU) erhielt zudem Schützenhilfe vom Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Michael Koch. Das Land müsse im Havelland sowohl das Impfzentrum Falkensee, als auch einen zweiten Impfstandort genehmigen, sagte er. Auch „den Vorschlag des Landrates, eine wohnortnahe Impfung durch eine zeitnahe Einbeziehung der Hausärzte zu gewährleisten, unterstützen wir ausdrücklich“, so Koch. „Feste Impfzentren mögen für kreisfreie Städte ein geeignetes Mittel darstellen, für Flächenlandkreise wie den Landkreis Havelland, sind sie jedoch ungeeignet“, kritisierte Koch zugleich die Entscheidung zur Einrichtung zentraler Impfzentren auf Landesebene.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Einbeziehung von Hausärzten bei der Impfstrategie wird gegenwärtig von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgebremst, die dafür bislang keine Möglichkeit sieht. Der Grund: Der Impfstoff sei schwierig zu handhaben. So müsse das Serum von Biontech-Pfizer sehr kalt gelagert werden. Die Debatte könnte jedoch neue Fahrt aufnehmen, wenn der Impfstoff von AstraZenica geliefert wird. Damit sollen auch Hausärzte gut umgehen können, heißt es.

Die Idee, einen Impfbus im Havelland einzusetzen – ähnlich dem Vorbild, welches im Landkreis Ostprignitz-Ruppin entsteht – wird nun von den Kreistagsfraktionen mit der Verwaltung besprochen. Sowohl die SPD, die diese Lösung ins Gespräch gebracht hat, als auch die CDU entwickeln Sympathien dafür. Und auch die Linken sind dem nicht abgeneigt, solange die Impfung zu den Menschen kommt und nicht umgekehrt. „Wenn endlich genug Impfstoff vorhanden ist, wird nur durch wohnortnahe Impfungen sichergestellt, dass alle Impfwilligen schnell geimpft werden können“, sagt auch die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige. Sie schlägt vor, „dazu die Vorschläge aus den Kommunen aufzugreifen, regionale Impf-Tage anzubieten“.

Umfrage: Das sagen die Havelländer zur Standortwahl

Gleichzeitig fordert Johlige Landrat Lewandowski dazu auf, „Druck auf die Landesregierung zu machen, dass die verfehlte Impfstrategie schnellstmöglich geändert und wohnortnahes Impfen ermöglicht wird“. Alternativen zur zentralen Lösung der Impfzentren gebe es genügend. Durch die Standort-Entscheidung des Landkreises sei großer Unmut insbesondere im Westhavelland entstanden. Die Kreistagsfraktion der Linken stellte zudem am Montagabend eine Anfrage an den Landkreis, nach welcher dieser „die Kriterien, die zur Entscheidung für den Standort Falkensee und gegen einen Standort in zentraler Lage des Havellandes geführt haben“, offenlegen solle.

Scharfe Kritik von Freien Wählern und Kreisseniorenbeirat

Scharfe Kritik übt auch die Freie Wählergruppe Havelland West, die die Landkreis-Entscheidung „auf das Schärfste kritisiert“. Sprecherin Roswitha Gerner weist darauf hin, dass „wer von Rathenow oder noch weiter westlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Havelland zum Impfen will, mit der Bahn über Berlin-Spandau und dann zurück nach Falkensee fahren oder umständliche Busfahrten absolvieren muss“. Das sei insbesondere für die am stärksten betroffenen, älteren Mitbürger unzumutbar.

In genau dieses Horn stößt auch der Kreisseniorenbeirat Havelland. Bereits vor der Entscheidung des Landkreises hatte der Vorsitzende Ulf Hoffmeyer Zlotnik vorgeschlagen, ein dezentrales System zu installieren, bei dem im wöchentlichen Wechsel Impfungen in verschiedenen Orten stattfinden. Täglich gehen beim Kreisseniorenbeirat Anrufe ein, „in denen uns insbesondere die älteren Mitbürger dringend auffordern, mit unserem Bemühen nicht nachzulassen, die Impfzentren möglichst in den einzelnen Städten im Havelland einzurichten“, berichtet Hoffmeyer Zlotnik. Mit dem Anliegen wandte sich der Havelländer Kreisseniorenbeirat vor einigen Tagen auch direkt an Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und machte dabei deutlich, dass Bedenken über nicht ausreichend viele Möglichkeiten für eine dezentrale Impfstrategie unbegründet seien. Mehrere Orte hätten Standorte angeboten.

Falkenseer Bürgermeister begrüßt die Standortwahl

Heiko Müller, Bürgermeister der Stadt Falkensee, unterstützt die Entscheidung des Landkreises hingegen klar. „Selbstverständlich gehört das Impfzentrum ins Osthavelland“, sagt er. Nicht nur erstrecke sich hier der Bevölkerungsschwerpunkt des Kreises. Auch sei eine Erreichbarkeit anderer Impfzentren für die Westhavelländer, konkret der Standort Brandenburg/Havel, deutlich besser angelegt als für die Menschen im Osthavelland. Müller erklärt auch, „dass es nach unserer Meinung nicht unbedingt die Stadthalle in Falkensee hätte sein müssen“, da dies durchaus mit zahlreichen Nebenwirkungen wie Schulsportbelegung sowie bereits geplanten Veranstaltungen verbunden sei. „Wir hatten die Einrichtungen im MAFZ in Paaren im Glien favorisiert, was jedoch offenbar aufgrund von K.o.-Kriterien letztendlich ausschied.“

Am Mittwoch soll es nun zu einer Vor-Ort-Begehung der Falkenseer Stadthalle kommen, bei der die Umsetzung des Impfzentrums mit Vertretern des Landes thematisiert und konkret besprochen werden soll. Ob es dabei bleibt, dass die Sporthalle der Stadthalle nach MAZ-Informationen die favorisierte Lösung ist, wird sich dann zeigen. Eine Inbetriebnahme des Impfzentrums soll im März avisiert werden. Vorausgesetzt, es steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung. „Aufgrund der geringen Impfstoffmengen können für die Corona-Schutzimpfung des Landes Brandenburg vorübergehend keine neuen Impftermine vergeben werden“, hieß es am Montag auf der Website des Gesundheitsministeriums. Alle Termine seien derzeit ausgebucht. Eine MAZ-Anfrage beim Ministerium zur speziellen Impfsituation im Flächenlandkreis Havelland blieb bis zum Druckschluss dieser Ausgabe unbeantwortet.

Von Nadine Bieneck und Joachim Wilisch