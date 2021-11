Startschuss in Falkensee: Freie Wähler auf Infotour zum Volksbegehren „Sandpisten“

Falkensee

Seit rund fünf Wochen läuft es bereits, das Volksbegehren zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Sandpisten, angestoßen von den Freien Wählern. Am 12. Oktober fiel der Startschuss, bis zum 11. April 2022 können Brandenburgerinnen und Brandenburger ab einem Alter von 16 Jahren die Initiative mit ihrer Unterschrift unterstützen. 80 000 wollen und müssen die Freien Wähler in dem halbjährigen Zeitraum sammeln, damit der Brandenburger Landtag das Thema erneut behandelt. Abgegeben werden können die Unterschriften entwederin den Rathäusern oder Bürgerämtern der Städte und Gemeinden oder auf dem Postweg nach Beantragung der entsprechenden Eintragungsunterlagen beim zuständigen Ra thaus.

Mit Volksbegehren gegen sozial ungerechte Beiträge zur Wehr setzen

Um die Brandenburger über Hintergründe und Ziele des Volksbegehrens zu informieren, machen sich die Freien Wähler ab Sonnabend dieser Woche auf den Weg zu einer Infotour. Diese startet in Falkensee (11 Uhr, Musiksaalgebäude) und führt anschließend durch das gesamte Land Brandenburg. „Wir wollen bei der Infotour darüber informieren, wie die Bürger das Volksbegehren unterstützen können“, erklärt Gerd Kirchner. Der Falkenseer sitzt für die Freien Wähler in der Stadtverordnetenversammlung und gehört zu den landesweiten sogenannten sechs Vertrauenspersonen rund um das Volksbegehren. „Unser Anliegen ist eine bürgernahe Politik“, sagt er. Ziel des Volksbegehrens sei daher auch, „dass sich die Bürger gegen sozial ungerechte Beiträge zur Wehr setzen können“.

Im Rahmen der Infotour, zu der in Falkensee auch der Vorsitzende der Wählervereinigung und Landtagsabgeordnete sowie dortige Fraktionsvorsitzende, Peter Vida, kommen wird, werde zudem über die geltenden rechtlichen Bestimmungen informiert. Ausgemachtes Ziel des Engagements sei es, für mehr Beitragsgerechtigkeit in Brandenburg zu sorgen, so Kirchner. Denn geht es nach den Freien Wählern, sollen Beitragszahlungen für den Ausbau von Straßen, die bereits zur Wende als Wohnstraßen dienten, aber nicht grundhaft hergerichtet wurden, gänzlich abgeschafft werden. „Straßen sind Güter der Allgemeinheit und sollten daher nicht von einigen wenigen, die zufällig an ihnen wohnen, bezahlt werden“, legt Kirchner dar. „Da es sich beim Straßenausbau um Maßnahmen der staatlichen Daseinsvorsorge handelt, dürfen nicht die Anwohner, zumeist Senioren und Familien, in solcher Weise belastet werden“.

Infotour macht nach Falkensee Station in zahlreichen Orten Brandenburgs

Kirchner hofft für die Auftaktveranstaltung der Tour in Falkensee auf viele Besucher. „Bitte ermuntern Sie auch Nachbarn, Freunde und Bekannte vor Ort zum Dabeisein“, appelliert er an die Falkenseer und Havelländer. Statt findet die Veranstaltung um 11 Uhr unter Einhaltung der 3G-Regeln im Musiksaalgebäude, Am Gutspark 4.

Auf den weiteren Stationen macht die Infotour anschließend auch in Oranienburg (20. November), Neuruppin und Perleberg (21. November), Bernau (23. November), Cottbus (26. November), Finsterwalde (28. November), Brandenburg/Havel (2. Dezember), Panketal, Fürstenwalde und Frankfurt/Oder (alle 4. Dezember) und Königs Wusterhausen (5. Dezember) Halt.

Mehr Informationen zum Volksbegehren:

Weitere Informationen zum Volksbegehren gibt es zudem unter: www.sandpisten.de

Von Nadine Bieneck