In den vergangenen Tagen stiegen die Coronazahlen im Landkreis Havelland erheblich. Am Dienstag herrschte im Kreis den zweiten Tag in Folge der höchste Inzidenzwert Brandenburgs. Landrat Roger Lewandowski (CDU) appelliert, weiterhin verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Für die stark gestiegenen Zahlen gibt es indes inzwischen eine Erklärung.