Nauen

Mütter, die ihr ungeborenes Baby während der Schwangerschaft frühzeitig verlieren, fühlen sich oft allein mit ihrer Trauer. Um sie zu vernetzen hat Nadija Frank aus Nauen im Jahr 2018 das Projekt „Sternenband“ ins Leben gerufen. Aktuell unterstützt sie eine Petition an den Bundestag, die einen gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten fordert.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bei der Petition geht es darum, den gesetzlichen Mutterschutz auszuweiten und anzupassen, sodass auch Mamas, die ihn derzeit nicht bekommen, Anspruch haben“, erzählt Frank. Aktuell ist die Gesetzeslage so, dass Frauen keinen Mutterschutz erhalten, wenn das Ungeborene keine Lebenszeichen aufzeigt, weniger als 500 Gramm wiegt und die Geburt vor der 24. Schwangerschaftswoche erfolgt. Wie problematisch das für viele Frauen ist, weiß Frank aus persönlichen Erfahrungsberichten Betroffener.

Frauen brauchen Zeit sich körperlich und emotional von Fehlgeburt zu erholen

„Das bedeutet zum Beispiel: Eine Frau ist schwanger, der Körper ändert sich und sie ist in der 20. Schwangerschaftswoche. Sie hat schon ein Bäuchlein, viele Eltern haben da schon das Zimmer eingerichtet. Dann heißt es: Das Kind lebt nicht mehr – die Frau muss ins Krankenhaus und ihr Kind ganz normal gebären. Sie durchlebt eine Schwangerschaft samt Geburt und soll am nächsten Tag schon wieder arbeiten gehen“, erzählt Frank. Die Petition zielt darauf ab, dass auch diesen Müttern die gleichen Rechte zugestanden werden und sie ausreichend Zeit bekommen, sich körperlich und emotional zu erholen. Gut 9000 von angestrebten 50.000 Unterzeichnern unterstützen die Forderung bereits.

Das Thema beschäftigt Frank schon länger: „Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, habe ich mich mit allen Themen rund um Geburt und Wochenbett beschäftigt und bin auch auf das Thema Sternen-Eltern gestoßen – so werden Eltern genannt, die ein Kind vor oder kurz nach der Geburt verlieren“, erzählt die 34-Jährige. Der entscheidende Impuls, selbst aktiv zu werden, kam dann nach einem tragischen Erlebnis in ihrem Freundeskreis: „Eine Freundin von mir war zeitgleich schwanger und hat auf meiner Hochzeit ihr Kind verloren. Das hat mich emotional total mitgenommen. Ich bin dann über ein Video gestolpert, in dem Sternen-Eltern erzählt haben, dass sie sich alleine fühlen. Und das, obwohl man weiß, dass etwa jede dritte bis siebte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet. Da dachte ich mir, das darf doch nicht wahr sein!“

Nadija Frank möchte Sternen-Eltern aus der Einsamkeit holen. Quelle: Privat

Armbänder dienen Sternen-Eltern als Erkennungszeichen

So entstand die Idee des Sternenbands: Ein kleines Armband mit einem sternförmigen Anhänger und aufgefädelten Perlen sollte als Erkennungszeichen für betroffene Eltern dienen. „Mein Wunsch war, dass Eltern sich auch außerhalb von Social Media erkennen und vernetzen können, im echten und wahren Leben. Online ist es einfacher Gleichgesinnte zu finden, aber im echten Leben ist es sehr schwierig. Man sagt das nicht einfach offen und es ist noch ein Tabu-Thema.“

Die Armbänder verschenkt Nadija Frank kostenlos. Quelle: Privat

Die Idee kam bei vielen Sternen-Eltern sehr gut an. „Ich habe seit Anfang Februar schon 244 Armbänder verschickt. Insgesamt seit 2018 habe ich bestimmt schon drei- bis viertausend Armbänder angefertigt“, erzählt die engagierte Frau. Geld bekommt sie für die Anhänger nicht: „Am Anfang habe ich es aus eigener Tasche bezahlt, inzwischen finanziert es sich gut über Spenden. Allerdings stecke ich einiges an Zeit in das Projekt, denn ich fertige alle Bänder individuell selbst an.“

Aus den Begegnungen sind schon Freundschaften entstanden

Doch die Arbeit macht Frank gerne: Wenn sie die berührenden Geschichten hört über Begegnungen, die wegen der Armbänder entstanden sind, bekommt sie immer wieder Gänsehaut. „Eine Mama hat eine andere Mama im Zug kennengelernt und sie haben festgestellt, dass sie nicht weit voneinander entfernt wohnen. Eine andere Dame hat an der Kasse von Rossmann gearbeitet und wurde von einer Frau erkannt, die dort eingekauft hat. So sind Freundschaften entstanden. Das Band schafft eine Verbindung in der echten Welt. Die Trauer ist schon schlimm genug, aber das Gefühl alleine zu sein, was gar nicht stimmt, ist grauenvoll.“

Eine Geschichte hat Frank besonders berührt: Eine ältere Dame entdeckte das Band am Handgelenk ihrer Enkelin. Als sie die Bedeutung erfuhr, traten ihr Tränen in die Augen und sie erzählte, dass sie selbst als junge Frau eine Fehlgeburt erlitt. „Die Enkelin hat für ihre Oma dann auch ein Band bestellt. Ihr hat das geholfen, sich zu öffnen. Gerade für die älteren Generationen ist das Thema oft noch tabuisierter“, so Frank.

Für Geschwister ist ein offener Umgang wichtig

Auch für Geschwister bietet sie ein spezielles Band an: „Kinder kriegen ganz viel mit, viel mehr, als Erwachsene oft denken. Dem Kind wird erzählt: Du bekommst ein Geschwisterchen. Wenn es nicht eintritt, ist das eine Sache. Aber wenn Eltern leiden, spüren Kinder das. Sie projizieren die Traurigkeit der Eltern oft auf sich, wenn nicht richtig damit umgegangen wird. Für Kinder ist Offenheit über das Thema enorm wichtig!“

Neben dem Sternenband hat Frank noch andere Projekte entwickelt, um betroffene Eltern miteinander ins Gespräch zu holen. „Seit einem halben Jahr leite ich immer am letzten Montag im Monat um 19 Uhr eine Selbsthilfegruppe in der Elternschule in Nauen, den Sternen-Eltern-Treff. Das ist ein offener Treff, den ich moderiere. Ich stelle Fragen und halte das Gespräch am Laufen. Es ist schön zu sehen, dass dort alle ein offenes Ohr füreinander haben und einfach mal alles rauslassen können“, erzählt Frank.

Instagram: @sternenband, Website: www.sternenband.de; Petition unter www.openpetition.de/petition/online/gestaffelter-mutterschutz-nach-fehlgeburten

Von Leonie Mikulla