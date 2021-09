Sternenfunkeln beim Astrotreff in Gülpe

Gülpe

Die wegen Corona eingeschränkte Platzkapazität war voll ausgebucht. 60 Hobbyastronomen aus ganz Deutschland waren am Wochenende beim 10. Westhavelländer Astrotreff auf dem Sportplatz in Gülpe. Es hätten auch noch mehr sein können. Der Förderverein Sternenpark und die Naturparkverwaltung Westhavelland konnte jedoch nicht alle Teilnahmewünsche berücksichtigten. 20 Stellplätze wurden nicht belegt, um notwendige Abstandsregeln einhalten zu können.Von den Hobbyastronomen, die sich rechtzeitig einen Platz gesichert hatten, kamen einige schon Anfang der letzten Wochen zum Sternegucken nach Gülpe.

Andreas Hänel engagiert sich seit Jahren für den Sternenpark. Quelle: Norbert Stein

Auch Martin Steinbeißer war schon drei Tage vor dem eigentlichen Astrotreff angereist und hatte sein Teleskop in Stellung gebracht. Der Hobbyastronom aus Osnabrück war bei allen bisherigen 10. Astrotreffs in Gülpe dabei. „Der Platz hat Atmosphäre und das Westhavelländer Treffen ist nicht überdimensioniert“, erklärte Steinbeißer am Freitagabend, warum es ihn immer wieder nach Gülpe lockt und schaute dabei auf die Uhr.

Er wartete auf weitere Sternenfreunde aus Osnabrück, die von einem Autobahnstau aufgehalten wurden und so erst etwas später in Gülpe sein konnte, wo auf dem Sportplatz die Organisation des Astrotreffs bei Thomas Becker von der Naturparkverwaltung in guten Händen war.

Erfahrungsaustausch auf dem Sportplatz

Andreas Hänel hatte Martin Steinbeißer 2011 zum ersten Astrotreff nach Gülpe mitgenommenen. Hänel ist Wissenschaftler und Astronom, forscht zu Auswirkungen der Lichtverschmutzung, engagiert sich für die Ausweisung von Sternengebieten und leitete bis zu seiner Pensionierung vor zwei Jahren das Planetarium in Osnabrück. Auf dem Sportplatz erzählte er dem Hobbyastronom und Vereinsmitglied bei den Sternfreunden Berlin Detlef Degenradt von seiner ersten Begegnung mit dem Westhavelland.

Lauschige Atmosphäre am Abend. Quelle: Norbert Stein

Im Februar 2009 hatte ihm die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen zu einem Forum zur Lichtverschmutzung eingeladen nach Berlin. Zuvor übernachtete er in Semlin und entdeckte bei Lochow eine ihn faszinierende Dunkelheit mit vielen funkelnden Sternen am Himmel. Seither kommt Andreas Hänel regelmäßig ins Westhavelland und hat maßgeblichen Anteil an der Ausweisung des Naturparks als ersten deutschen Sternenpark. Und er war natürlich auch bei allen Astrotreffs dabei in Gülpe.

Zwölf junge Chinesinnen und Chinesen waren auch gekommen

Als Ilona Langgemach, Leitern der Naturparkverwaltung Westhavelland, am Samstag Andreas Hänel zu seiner kürzlich verliehenen Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz gratulierte, hob er in seinem Dank einen gewichtigen Anteil des Sternenparks Westhavelland an seiner hohen Ehrung hervor.

Detlef Degenradt war am Wochenende zum siebenten Mal beim Westhavelländer Astrotreff. „Gülpe bietet gute Möglichkeiten zum Sternegucken und ist für uns Hobbyastronomen wie ein Familientreffen“, lobte Detlef Degenradt, bevor er sich dem Nachthimmel widmete, der einen guten Blick auf Jupiter, Uranus, Saturn und viele Sternbilder gewährte. Total begeistert vom Astrotreff waren auch zwölf junge Chinesinnen und Chinesen, die derzeit in Berlin leben und mit dem Hobbyastronom Max Becker nach Gülpe gekommen waren. Der Nachthimmel über Gülpe wurde am Wochenende seinem guten Ruf unter Hobbyastronomen gerecht und lies die Sterne kräftig funkeln überm Haveldorf. So kamen auch Besucher beim öffentlichen Sternegucken am Samstagabend voll auf ihre „Kosten“.

Vorstellung des Projektes „Planeten(fahrrad)weg“

Die Hobbyastronomen ließen sie durch ihre mit desinfizierten Hülsen geschützten Objektiven zu den Sternen schauen oder auf Computerbildschirmen bewundern. „Der Westhavelländer Astrotreff ist eine touristische Bereicherung für die gesamte Region“, sagte Guido Quadfasel, Bürgermeister der Gemeinde Havelaue, bei einer Plauderei mit Sterneguckern aus der Ostprignitz. Jens Aasmann, Amtsdirektor Rhinow und Vorsitzender des Fördervereins Sternenpark Westhavelland, sagte bei seiner Begrüßung am Samstag „Die Hobbyastronomen sind das Feingold für den Sternenpark “.

Schaulustige lassen sich gern auch die Faszination der Sternenwelt zeigen. Quelle: Norbert Stein

Sein Stellvertreter an der Spitze des Fördervereins, Siegfried Mertin, präsentierte den Besuchern mit Schülern des Jahngymnasiums Rathenow das in Vorbereitung befindliche und voraussichtlich rund 25 000 Euro kostende Projekt „Planeten(fahrrad)weg, der auf dem Havellandradweg von Kützkow nach Milow führen wird. Sophia Dehn vom Nabu Westhavelland bereicherte den Vortagsreigen mit Ausführungen zum Projekt „Artenschutz durch umweltfreundliche Beleuchtung“und damit verbundenen Forschungen in Gülpe. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel würdigte in einem Videobeitrag die Entwicklung der Sternenparkregion und Landrat Roger Lewandowski als Schirmherr des 10. Astrotreffs lies den Teilnehmern vom Amtsdirektor Grüße übermitteln.

Von Norbert Stein