Während Saxofon-Musik ertönt, stehen Sebastian und Judith aus Wustermark daneben und halten ihre Schilder hoch. „Havelland nazifrei“, steht auf einen Pappschild. In grüner und orangener Schrift. „Wir wollen zeigen, dass das Havelland vielfältig, bunt und offen für alle Menschen ist“, sagt Sebastian. Wichtig sei, dass man der AfD in ihren Thesen widerspricht. „Das ist unmenschlich und unsozial. Dass die AfD Berlin ins Havelland kommt, ist schade. Gut ist, dass auch Berliner kommen und dagegen demonstrieren“, findet der junge Mann.

Kundgebungsteilnehmer in Paaren.

Bis zu 300 AfD-Delegierte versammeln sich am Wochenende in Paaren im Glien. Dort findet am 13. und 14. März der Landesparteitag des Berliner AfD-Landesverbands statt. Zahlreiche Bündnisse und Initiativen hatten im Vorfeld zu Gegenveranstaltungen aufgerufen. In Berlin hatte die Partei die Veranstaltung in den vergangenen Monaten immer verschieben müssen, weil sie keine geeignete Halle fand. Rund 170 Absagen soll die AfD in der Hauptstadt für die Veranstaltung kassiert haben.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Andrea Johlige.

Kritik vieler Havelländer am Austragungsort in Paaren im Glien

Die Entscheidung des Landkreises, die Brandenburghalle im MAFZ für den Landesparteitag an den AfD-Landesverband Berlin zu vermieten, macht viele Havelländer wütend. „Ich finde es gut, dass heute so viele Menschen gekommen sind, um ein Signal gegen rechte Hetze zu setzen. Das ist für das Havelland eine gute Teilnehmerzahl“, sagte die havelländische Landtagsabgeordnete Andrea Johlige (Linke) mit Blick auf die schätzungsweise rund 400 Demonstranten am Sonnabendmorgen vor Ort. „Ich finde es gut, dass so viele Menschen deutlich machen, dass die AfD und ihr Gedankengut nicht willkommen sind.“

Der ehemalige Vize-Ministerpäsident Christian Görke (Linke), der gebürtig aus Rathenow stammt.

Auch Brandenburgs ehemaliger Vize-Ministerpräsident Christian Görke (Linke) fand am Sonnabendvormittag klare Worte: „Ich freue mich, dass so viele Demonstranten, Anti-Faschisten und Bürger da sind. Es ist wichtig, dass dieses schöne Havelland nicht in Verruf kommt“, sagte der Politiker. „Es ist bedauerlich, dass die AfD hier im Havelland diesen Parteitag abhalten kann. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man Position bezieht.“ Als Christian Görke davon hörte, dass die Berliner nach Paaren kommen, war für den Landtagsabgeordneten, der gebürtig aus Rathenow stammt, schnell klar: „Hier muss ich her“. Am Sonnabend bekräftigte er dies vor Ort und sagte: „Hier muss ich demonstrieren. Denn das Havelland ist kein Platz für alte und neue Nazis. Wir wollen friedlich demonstrieren, aber auch klar die Meinung zu sagen.“

Demonstranten in Paaren im Glien am Sonnabendvormittag.

Rund 400 Gegendemonstranten vor dem MAFZ-Gelände

Bis 11 Uhr war die Gegen-Demonstration außerhalb es MAFZ-Geländes angemeldet. Und es blieb friedlich. Rund 400 Demonstranten aus dem Havelland und auch Berlin waren in den Schönwalder Ortsteil gekommen. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot anwesend war und die knapp 700-Einwohner-Gemeinde an allen Straßen sicherte, hatte alles im Griff und hielt die Gruppe der Demonstranten sowie die der AfD-Parteimitglieder mit deutlichem Abstand voneinander fern. Die Menge der Polizisten beschrieb Polizei-Sprecherin Stefanie Wagner-Leppin als „der Lage angepasst“. Gegen 11 Uhr sei die Veranstaltung beendet worden. „Aus Sicht der Polizei gab es keine Vorkommnisse“, hieß es.

Begeistert von der Teilnehmerzahl war auch Benno König. „Ich fand, dass wir ein gutes Zeichen gesetzt haben“, so der Mann vom „Bündnis gegen Rechts“ aus Falkensee. „Es ist zwar bedauerlich, dass wir die Veranstaltung der AfD nicht verhindern konnten. Trotzdem war es bemerkennswert, dass so viele Menschen da waren. Es ist klar geworden, dass viele die AfD nicht haben wollen“, so der 58-Jährige weiter.

Die Kundgebung fand vor dem MAFZ in Paaren statt.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von Menschen aus dem ganzen Havelland und darüber hinaus. „AfD - Nein, Danke! Rechtsextreme sind in Brandenburg nicht willkommen - und Berlin wäre noch viel schöner ohne AfD“, sagte der Landtagsabgeordnete Andreas Noack (SPD), der in Velten (Oberhavel) lebt. „Wenn Storch und Co. meinen, sie könnten bei ihren vom Verfassungsschutz beobachteten Freunden in Brandenburg kuscheln, so haben ihnen heute Gewerkschaften und Demokraten in Paaren im Glien die Rote Karte gezeigt.“

Alexis Schwartz und seine Partnerin aus Wustermark begleiteten die Veranstaltung vor Ort unterdessen auf dem Saxofon. „Wir müssen ein Zeichen setzen, dass es nicht in Ordnung ist, dass diese hierhin ausweichen können“, sagte Alexis Schwartz. „Wir wollten mit unserer Musik unterstützen und sind sehr froh, dass auch so viele Menschen aus Berlin gekommen sind.“ Er sei froh, dass es in Wustermark keinen Ortsverband der AfD gibt. „Fremdenfeindlichkeit darf hier kein Platz haben. Das Havelland ist vielfältig. Ich finde es beschämend, dass der Landkreis dem zugestimmt hat, dass dieser Parteitag hier stattfinden kann.“

Demonstrationsteilnehmer in Paaren im Glien.

Scharfe Kritik am Landratsamt von den Demonstranten

Schon weit vor der Veranstaltung am Sonnabend waren die Proteste laut geworden, dass der Parteitag der Berliner AfD in Paaren im Glien stattfindet. Die Kreisverwaltung unter Roger Lewandowski (CDU) hatte in Zusammenhang mit dieser Entscheidung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz im Parteienrecht verwiesen. „Eine Ablehnung der Vermietung an eine bestimmte Partei wäre daher rechtlich nicht haltbar“, hatte das Landratsamt als Erklärung auf MAZ-Nachfrage mitgeteilt. Für diese Entscheidung sowie auch die Informationspolitik zu der Veranstaltung im Vorfeld seitens des Landratsamt hagelte es am Sonnabend erneut scharfe Kritik, die weithin über die Lautsprecher über das MAFZ-Gelände schallte.

Heimreise: Kundgebung 11 Uhr beendet

Sebastian und seine Judith schwangen unterdessen immer wieder ihre Pappschilder im Takt der Saxofon-Musik. „Wustermark bleibt bunt“, stand auf einem weiteren Transparent. Gegen 11 Uhr packten die beiden ihre Ausrüstung zusammen und machten sich so wie auch die anderen Kundgebungsteilnehmer auf den Heimweg. Auch diese Abreise verlief reibungslos. Die Berliner Kundgebungsteilnehmer waren mit Bussen angereist und machten sich auf den Weg zurück in die Hauptstadt.

Ein großes Polizeiaufgebot sicherte vor Ort das Geschehen ab.

Kampfabstimmung um den Vorsitz endet mit hauchdünnem Abstand

Unterdessen hatte in der Brandenburghalle des MAFZ der umstrittene Parteitag bereits begonnen. Die Einhaltung des Corona-Hygienekonzepts überprüfte vor Ort das Schönwalder Ordnungsamt. Die rund 300 Abgeordneten taten sich mitunter mit dessen Einhaltung allerdings schwer. So musste Versammlungsleiter Julian Flak die Parteikollegen auf die Einhaltung der Abstandsregeln hinweisen und mahnte: „Stehen Sie bitte nicht zu nah in Gruppen zusammen!“ Die Kampfkandidatur um den Vorsitz des Landesverbands zwischen Beatrix von Storch und Kristin Brinker entschied wenig später Brinker knapp für sich. 50,21 Prozent der anwesenden Parteimitglieder sprachen sich für sie aus, 49,38 Prozent der Stimmen erhielt Beatrix von Storch. 0,41 Prozent (1 Stimme) stimmten für keine von beiden, drei Abgeordnete enthielten sich.

Stimmen:

Karl-Heinz Graffenberger, Pausin: „Unter der Käseglocke der AfD verstecken sich jede Menge Neonazis. Dagegen sollten alle Leute aufstehen und Flagge zeigen.“

Heinrich Reinke, Falkensee: „Ich wollte dabei sein, wenn sich alle demokratischen Kräfte zusammenfinden, um gegen diese Partei am rechten Rand aufzutreten.“

Otto Stache, Rathenow: „Die AfD will die deutschen Grenzen von 1937 wiederhaben und ist durch die Blume rassistisch. Gegen so eine Partei muss man vorgehen.“

Karin Heckert, Friesack: „In diesem Land sollen alle Menschen willkommen sein, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Ich will, dass wir unsere Demokratie behalten.“

Marcel Heldt, Hennigsdorf: „Ich will deutlich machen, dass hier kein Platz für die AfD ist. Und ich möchte dabei sein, wenn die Gesellschaft zusammensteht.“

Waltraud Eckert-König, Falkensee: „Ich will in einem Havelland leben, das offen ist für alle Menschen. Darum muss man der Ausgrenzung, die die AfD will, entgegentreten.“

Von Sebastian Morgner, Bernd Geske und Nadine Bieneck