Westhavelland

Das olympische Feuer brennt in Peking, am Freitag werden die Olympischen Winterspiele 2022 feierlich eröffnet. In 15 Disziplinen in sieben Sportarten kämpfen die Athleten um insgesamt 109 Medaillensätze. Auch viele Havelländer lassen sich dieses Ereignis nicht entgehen und verfolgen die Entscheidung am Fernseher. Die einen schauen live zu, andere Sportverrückte wie Jana Brandstäter aus Rathenow nehmen die Entscheidungen sogar auf, um sie nach der Arbeit in Ruhe zu schauen.

Übrigens ist dieses Mal ein Riesenpanda namens Bing Dwen Dwen das offizielle Maskottchen. „Bing“ bedeutet Eis und soll auch Reinheit und Stärke symbolisieren. „Dwen Dwen“ steht für Kinder. Dann hoffen wir mal, dass Bing Dwen Dwen den deutschen Athleten einen Medaillenregen beschert.

Ronny Blockus leitet die Begegnungsstätte Mieterinsel Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ronny Blockus 59, Rathenow, Leiterin der Mieterinsel Nennhausen: „Ich bin zwar nicht der große Sportfan, aber Olympia interessiert mich schon. Ganz besonders gern schaue ich Eiskunstlaufen, auch Bobfahren, Skispringen und Biathlon. Ich schaue aber nur solange unsere Teams dabei sind. Dann Fieber ich mit den Teams mit. Fanatisch schaue ich aber die Olympiade auch nicht. Ich muss nicht Nachts aufstehen oder Abends lange aufbleiben, um Entscheidungen mitzubekommen. Dafür ist mir mein Schlaf doch zu heilig.“

Michael Spieck ist Bürgermeister in Stechow-Ferchesar. Quelle: Jürgen Ohlwein

Michael Spieck, 58, Bürgermeister Gemeinde Stechow-Frechesar: „Der begeisterte Olympia-Fan bin ich nun nicht gerade. Aber einige Wintersportarten schaue ich mir bei den Olympischen Spielen im Fernsehen an. Besonders Biathlon, Rodeln oder Eisschnelllauf finde ich interessant. Dann freue ich mich auch schon, wenn wir eine Medaille holen. Den Medaillenspiegel verfolge ich auch, aber nicht täglich. Wenn ich dann nach drei Tagen wieder auf den Medaillenspiegel schaue, komme ich schnell durcheinander mit der Anzahl, der Medaillen, die dazu gekommen sind. Natürlich drücke ich unseren Sportlern und Sportlerinnen die Daumen.“

Gudrun Lewwe aus Garlitz. Quelle: Jürgen Ohlwein

Gudrun Lewwe , 62, Gemeindevertreterin aus Garlitz: „Ich werde die Olympischen Winterspiele gemeinsam mit ihrem Mann verfolgen. Wir haben gerade gehört, dass unserer Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bob-Pilot Francesco Friedrich die Deutsche Fahne ins Stadion tragen. Das hat uns sehr gefreut, dass auch Sportler aus dem Osten dieses Privileg bekommen. Also heißt es jetzt Olympia auf dem Sofa schauen. Wir schauen gerne Skispringen, Biathlon, Bobfahren und natürlich unsere Königsdisziplin Eisschnelllauf mit Claudia Pechstein. Ich wünsche mir, dass alle Sportler und Sportlerinnen sich nicht mit Corona infizieren und gesund wieder nach Hause kommen. Ansonsten soll der Beste in seiner Disziplin gewinnen. Also so gesagt, mögen die Spiele beginnen.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hagen Roßmann ist Sportler mit Leidenschaft. Quelle: Markus Kniebeler

Hagen Roßmann, Landschaftsarchitekt und leidenschaftlicher Hobbysportler: „Ich bin Sportfan. Weil ich keinen Fernseher habe, verfolge ich die Spiele im Internet. Vor allem Langlauf fasziniert mich.“

Antje Hübener, Sängerin der Band „Die Dandys“ aus Milow. Quelle: privat

Antje Hübner, Sängerin der Band „Die Dandys“ aus Milow: „Ehrlich gesagt, mein Mann schaut leidenschaftlich gern Wintersport, und da er zu dieser Zeit nichts anderes sieht, schaue ich ihm zuliebe mit. Besonders interessieren mich Biathlon und Skispringen.“

Seit zehn Jahren ist Felix Menzel Bürgermeister im Milower Land. Quelle: Christin Schmidt

Felix Menzel, 37, Bürgermeister Milower Land (SPD): „Ich schaue weder Fußball noch die Olympischen Spiele, höchstens EM und WM, wenn es die Zeit erlaubt. Im Freundes- und Bekanntenkreis fiebern aber viele mit. Mir fehlt die Verbindung zum Wintersport, ich begeistere mich eher für Aktivitäten auf dem Wasser im Sommer.“

Jens Trittel ist aktiv in der Feuerwehr Milow. Quelle: Uwe Hoffmann

Jens Trittel, 41, Feuerwehr Milow: „Ich selber verfolge die Winterspiele nicht. Meine Eltern sind aber große Fans. Wenn ich bei ihnen bin, schauen wir zusammen.“

Peter Schwarzlose. Quelle: Markus Kniebeler

Peter Schwarzlose, Olympia-Fan aus Rathenow: „Eigentlich wollte ich zu den Olympischen Spielen nach Peking. War alles fest geplant. Aber wegen Corona geht es leider nicht. Nun verfolge ich die Spiele im Fernsehen. Und zwar so viel wie möglich. Es gibt so gut wie keine Sportart, die mich nicht interessiert.“

Kathrin Fredrich bezeichnet sich als großer Olympia-Fan. Quelle: Markus Kniebeler

Kathrin Fredrich, Geschäftsführerin des Optikparks und des Kulturzentrums Rathenow: „Ich bin schon ein Olympia-Fan. Aber mehr noch von den Sommerspielen. Da kommt es vor, dass ich mir nachts den Wecker stelle, um Wettbewerbe live zu verfolgen. Das werde ich nun nicht tun. Aber Zusammenfassungen gucke ich schon. Vor allem Biathlon finde ich spannend.“

Jana Brandstätter ist Lehrerin an der Duncker Oberschule Rathenow. Quelle: privat

Jana Brandstäter, 54, Lehrerin an der Duncker-Oberschule Rathenow: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Eröffnung der Spiele. Diese Begeisterung für Sport habe ich von meinem Vater. Ganz besonders interessiert mich Wintersport und Biathlon ist mein Favorit. Mein Mann nimmt für mich die Wettkämpfe auf.“

Von Christin Schmidt