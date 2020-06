Stölln

Zwei Dürrejahre mit erheblichen Ertragseinbußen und eine über Jahre anhaltende Milchkrise mit unwirtschaftlichen Absatzpreisen machen den Landwirtschaftsbetrieben erheblich zu schaffen. Die Zukunft verlange einen Wandel der Landwirtschaft, sagt Detlef Ebert, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft (AG) Stölln.

Größenordnung sichern

Es gehe auch um Arbeitsplätze haben. Die AG Stölln hat derzeit 34 Mitarbeiter. „Um die Größenordnung sichern zu können, muss die AG Stölln neue Wege gehen“, erklärte Detlef Ebert am Montag den Abgeordneten der Gemeinde Gollenberg.

Prägend für die Landschaft

Der Geschäftsführer war mit Projektplanern der DEG Sonne und Wärme GmbH aus Verl zur Gemeindevertretersitzung gekommen, um den Abgeordneten ein Vorhaben vorzustellen, dessen Genehmigung und Umsetzung das regionale Landschaftsbild in absehbarer Zeit wesentlich prägen würde.

In Stölln soll eine 120 HA große Photovoltaik-Anlage entstehen. Detlef Ebert präsentiert den Plan. Quelle: Norbert Stein

Die AG Stölln beabsichtigt die Verpachtung von 120 Hektar Ackerland an die DEG Sonne und Wärme. Die Pachtdauer soll mindestens 30 Jahre betragen. Das Unternehmen aus Verl beabsichtigt die komplette Fläche für eine Photovoltaik-Anlage zu nutzen.

Auf zwei Seiten

Eine Projektfirma soll das Vorhaben umsetzen. Vorgesehen sind dafür zwei Teilbereiche im Bereich der Straße von Stölln noch Schönholz. Aus Richtung Stölln sollen zur rechten Seite der Straße Module auf 90 Hektar gestellt werden, beginnend mit dem gegenüber dem Flugplatz gelegenen Acker, auf dem zurzeit Mai wächst.

Der Unterbrecher

Im hinteren Bereich würde die Photovoltaik-Anlage von 10 Hektar Acker unterbrochen, die weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Links und etwas abseits der Straße sollen Module auf 30 Hektar stehen. Hier wächst in diesem Jahr Roggen und Raps.

Kosten: 60 bis 70 Millionen

Eine EEG-Förderung für das Vorhaben werde es nicht geben, erklärte ein Projektplaner den Abgeordneten. Vorsehen sei eine Finanzierung mit Hilfe von Unternehmen. die in die alternative Energieerzeugend investieren. Für den 120 Hektar großen Solarpark bei Stölln seien dem Projektplaner zufolge zwischen 60 und 70 Millionen Euro aufzubringen.

In Stölln soll eine 120 HA große Fotovoltaikanlage entstehen Quelle: Norbert Stein

Die Verpachtung der Flächen für Photovoltaik würde sich für die Agrargenossenschaft wirtschaftlich rechnen, sagt Ebert, er sieht darin einen Beitrag zur Energiewende. „Photovoltaik-Module machen weder Lärm noch unangenehme Gerüche“, so Geschäftsführer.

Hohe Hecke

Windräder und Biogasanlagen sind schlecht akzeptiert. Auch hinsichtlich des Landschaftsbildes mit Blick auf den Tourismus auf dem Gollenberg sieht Ebert keine Probleme, weil eine über vier Meter hohe Hecke den Photovoltaik-Park abschirmen soll.

Mehr Informationen

Auf einer Bürgerversammlung im Lilienthal-Centrum am 22. Juni werden die Agrargenossenschaft und die DEG Sonne und Wärme das Projekt vorstellen. Erst danach wird die Gemeindevertretung voraussichtlich auf ihrer Sitzung im August über einen Aufstellungsbeschluss befinden.

Bis 2022 oder 2023

Dann wäre ein Baugenehmigungsverfahrens abgestoßen. Geht alles glatt, rechnet Ebert mit einem Baubeginn in den Jahren 2022 oder 2023. Die Dimension dieser Anlage ist ungewöhnlich. Die DEG hat ein solche Anlage bisher bei Neuhardenberg realisiert und eine weitere nördlich von Berlin in Planung.

Ein weiterer Vergleich macht die Dimension deutlich: acht Hektar groß ist die Photovoltaik-Anlage in Rathenow, auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers in der Semliner Straße. Die AG Stölln und die DEG Sonne und Wärme arbeiten seit einem Jahr an den Vorbereitungen für die Photovoltaik-Anlage. So sollen auf den Dächern von vier Stallanlagen Photovoltaik-Module verbaut werden.

Von Norbert Stein