Stölln

Am Pfingstsonntag präsentierte Thomas Kübler den Besuchern des Stöllner Gollenberges und des Flugzeuges „Lady Agnes“ einen prächtigen Ohrenschmaus. Das Keyboard stand auf der Tragfläche des Flugzeuges, das vor 31 Jahren in einem Husarenstück auf dem Gollenberg niederging.

Nicht nur die Musik zog viele Gäste an. Am Himmel flatterten bunte Drachen, die Leute steigen ließen. Der Wind war an dem Tag perfekt und so wurde der Tag zu einer Werbung für die Touristenregion Westhavelland.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Margit Semmler-Grade