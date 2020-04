Storchenpaare besetzen ihre Nester

Kleßen/Garlitz

In den Nestern auf Dächern und ausgedienten Masten wird wieder fleißig geklappert. Die Störche sind zurück aus ihren Winterquartieren. Sie bereichern nun auch im Westhavelland wieder die Natur und das Leben in den Städten und Dörfern.

Eine Tendenz

Sie sind zeitig dran in diesem Jahr. Die ersten kamen schon im Februar. Der milde Winter könnte dafür gesorgt haben. René Riep, Geschäftsführer des Nabu-Regionalverbands Westhavelland sagt aber auch, dass die Störche schon in den letzten Jahren tendenziell etwas früher kamen.

Jedes Jahr wird beringt

Der Regionalverband beringt in jedem Sommer Jungstörche. 2019 zählte er dabei in 36 Nestern insgesamt 88 junge Tiere. Um die 50 Storchennester dürften es insgesamt sein im Westhavelland. Die meisten Nester sind auch in diesem Frühjahr wieder besetzt.

Einige leere Nester

Aber nicht alle. In Altgarz und Buschow hat sich bisher noch kein Storchenpaar sesshaft gemacht. René Riep sieht dafür auch kaum noch eine Chance. Er hält weitere Rückkehrer für eher unwahrscheinlich. „Dafür ist es wohl zu spät“, sagt der Geschäftsführer des Nabu-Regionalverbandes.

Das Nest in Kleßen. . Quelle: Norbert Stein

In den meisten Nestern brüten auch schon die Störche. In Buckow wurden allerdings vier Eier aus dem Nest geworfen. In Kleßen konnte sich das Storchenpaar sein angestammtes Nest auf dem Schornstein einer ausgedienten Gemüsehalle zurückerobern.

Auf dem Schornstein

Als letztes Frühjahr der erste Storch aus dem Winterquartier kam, war das Nest bereits besetzt – von einem Wanderfalkenpaar. Die Eindringlinge verteidigten das Nest erfolgreich. Die Störche blieben aber im Dorf und bekamen von Einwohnern ein neues Nest, auf dem Schornstein der Kirche.

Ohne Nest

Doch es war nur ein Zuhause auf Zeit. Weil im Winter die Kirche geheizt werden sollte musste das Nest wieder vom Schornstein. Ein Ersatz konnte nicht geschaffen werden. Der Winter verging. Im März kamen der erste Storch wieder nach Kleßen und verbrachte eine Nacht ohne Nest auf dem Kirchendach.

Das Nest auf der ausgedienten Gemüsehalle hatten die Wanderfalken schon wieder besetzt, aber diesmal wohl nicht mit einer geballten Entschlossenheit des Storches gerechnet. „Es kam zum Kampf“, erzählt Gemeindevertreter Joachim Tessenow von seinen Beobachtungen. Der Storch konnte die Wanderfalken vertreiben und bewohnt das Nest nun wieder zusammen mit einer Partnerin.

Garlitzer Kamera

In Garlitz hat 1996 der Landwirt Peter Vollmann auf seinem Hof auf einem ausgedienten Strommasten ein Storchennest aufgebracht. Zwei Jahre später war das erste Mal Leben im Nest. Garlitz hatte nach über 50 Jahren wieder ein Storchenpaar und so ist auch heute noch.

Blick ins Garlitzer Storchennest. Quelle: Norbert Stein

Vor dem Hof hat der Landwirt eine Infotafel aus Holz aufgestellt, auf der die jährlichen Ankunftstage der Störche nachzulesen sind und wie viele Junge sie hatten. Für dieses Jahr sind die Ankunftstage 12. Februar und 30. März vermerkt.

Infotafel zum Storchenleben in Garlitz. Quelle: Norbert Stein

Vor dem Nest hat der Landwirt eine Kamera installiert. So können nun Interessierte mittels einer Webcam unter www.rathenow24.de das Leben im Garlitzer Storchennest verfolgen.

Von Norbert Stein