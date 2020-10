Entspannter Streik-Morgen an der Treuenbrietzener Grundschule

In Treuenbrietzen herrscht vor der Albert-Schweitzer-Grundschule am Morgen Hochbetrieb an der Bushaltestelle. Alle Linienbusse im Schülerverkehr fahren planmäßig. Pünktlich erreichen die Jungen und Mädchen ihre Klassenzimmer. Das war in der Vorwoche zur ersten Auflage des Warnstreiks von ÖPNV-Beschäftigten noch anders. Damals blieben zumindest Busse der Verkehrsgesellschaft Regiobus aus. Eltern organisierten Fahrgemeinschaften. „Damals gab es deshalb schon ein wenig Chaos hier bei der Anfahrt“, berichtet Peter Lipka. Der Schulmanager der Stadt Treuenbrietzen ist daher auch an diesem Freitagmorgen wieder vor der Schule unterwegs, um bei Problemen eingreifen zu können. „Doch heute läuft alles überraschend normal“, berichtet Lipka gegenüber der MAZ.

Thomas Wachs An der Grundschule Treuenbrietzen rollen alle Busse planmäßig vor.