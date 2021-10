Streit um Kosten für Sandpisten: Falkenseer Gerd Kirchner wirbt für Volksinitiative

Falkensee

Die Freien Wähler geben nicht auf: Sie kämpfen weiter für die Abschaffung von Erschließungsbeiträgen für Sandpisten in Brandenburg. In dieser Woche starteten sie das Volksbegehren zur „Abschaffung der Erschließungsbeiträge für ,Sandpisten’“. Die von BVB/Freie Wähler bereits vor Jahren gestartete Initiative geht damit in die nächste Runde.

Falkenseer Gerd Kirchner kämpft für „bürgernahe und bürgerfreundliche Politik“

Der Kampf um kommunale Abgabengerechtigkeit zählt zu den Kernthemen der Freien Wähler. Aus diesem Grund bringen sie nun das Volksbegehren auf den Weg, für das sie in den nächsten sechs Monaten mindestens 80 000 Unterschriften sammeln wollen. Ziel sei es, die Beiträge für Straßen, die bereits zur Wende als Wohnstraßen dienten, aber nicht grundhaft hergerichtet worden seien, gänzlich abzuschaffen. „Straßen sind Güter der Allgemeinheit und sollten daher nicht von einigen wenigen, die zufällig an ihnen wohnen, bezahlt werden“, bekräftigt auch Gerd Kirchner. Der Falkenseer Stadtverordnete ist einer der landesweit sechs Vertrauenspersonen seiner Partei, die das Thema federführend vorantreiben. „Da es sich bei diesem Straßenausbau um Maßnahmen der staatlichen Daseinsvorsorge handelt, dürfen nicht die Anwohner, zumeist Senioren und Familien, in solcher Weise belastet werden“, weist er auf die Aussagen der Freien Wähler hin, die der Volksinitiative zugrunde liegen. Auch er sei angetreten, „um eine bürgernahe und bürgerfreundliche Politik zu machen“, begründet er sein Engagement.

Viele Bürger hätten ihn bereits in den vergangenen Wochen auf die Volksinitiative angesprochen. „Ich bin sehr froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagt Kirchner dann auch. Die große Herausforderung für den Erfolg der Initiative sei, „dass die Unterschriften vor Ort in den Rathäusern geleistet werden müssen“. Die besondere Pandemiesituation, „in der wir uns ja immer noch befinden“, habe daran nichts geändert. Für die Freien Wähler eine „besondere Härte“. Ihr Vorstoß, daran etwas zu ändern, liegt derzeit noch auf Eis. „Wir haben dazu eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht eingereicht.“ Laut der solle das Sammeln von Unterschriften während der Pandemie auch auf der Straße ermöglicht werden. „Da ist jedoch noch nichts entschieden, das Urteil kommt erst noch“, berichtet Kirchner. Aus diesem Grund ist ihm die Information der Bürger darüber, dass die Unterlagen auch auf dem Postweg angefordert werden können, „besonders wichtig“. Denn von dieser Möglichkeit wüssten die wenigsten, „das wird leider nicht so sonderlich publik gemacht“.

Stadtverwaltung Falkensee informiert umfangreich und weist ausdrücklich auf Postweg hin

Nicht so in Kirchners Heimatstadt Falkensee. Dort informierte die Verwaltung zum Auftakt des Volksbegehrens umfangreich. Unterzeichnet werden könne persönlich im Bürgeramt der Stadt. Online können die stimmberechtigten Falkenseer – alle Einwohner, die zum Datum der Unterschrift mindestens 16 Jahre alt sind – die Unterlagen über die Website der Stadt unter www.falkensee.de/volksbegehren anfordern. Diese werden dann auf dem Postweg zugestellt, analog wie bei der Bundestags-Briefwahl. Sie müssen schließlich bis spätestens zum 11. April 2022 – dann endet die Frist für die Unterschriftensammlung – bei der Behörde eingegangen sein. Der Versand auf dem Postweg erfolgt entgeltfrei im Bereich der Deutschen Post.

Freie Wähler richten Online-Tool zur Anforderung der Unterlagen ein

Auf eine rege Teilnahme der Bevölkerung am Volksbegehren auf dem Postweg hoffen auch die Freien Wähler. „Unter www.sandpisten.de haben wir eine Website eingerichtet, auf der jeder Brandenburger und jede Brandenburgerin unkompliziert bei der zuständigen Kommune die Zusendung der Unterlagen beantragen kann“, sagt Gerd Kirchner. Über die Website werde eine automatische E-Mail an den zuständigen Wahlleiter generiert, der dann die Formulare rausschickt. Mit einer groß angelegten, landesweiten Kampagne über Bürgerbriefe, Plakate, Infostände und Social-Media-Kanäle wolle man für die Unterzeichnung der Volksinitiative werben. „Wichtig ist mir, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger erreichen, die die Unterlagen nicht über das Internet anfordern können oder das Internet dafür nicht nutzen wollen“, meint Kirchner. „Wie wir diese Menschen trotzdem erreichen, darüber machen wir uns intensiv Gedanken.“

Landeswahlleiter kündigt zur Halbzeit nach drei Monaten Zwischenstand des Volksbegehrens an

Für den 12. Januar 2022 hat der Landeswahlleiter die Veröffentlichung eines Zwischenergebnisses des Volksbegehrens angekündigt, welches dann mit drei Monaten Laufzeit genau Halbzeit hat. Für voraussichtlich den 29. April 2022 kündigte er zudem bereits die Zusammenstellung und Übergabe des Endresultats an. Die Freien Wähler sind „guter Dinge“, die Hürde von 80 000 Unterschriften zu erreichen „und so einen weiteren Schritt hin zu mehr Beitragsgerechtigkeit in Brandenburg zu gehen“, so der Landesvorsitzende Péter Vida.

Rot-schwarz-grüne Koalition lehnte ersten Vorstoß der Volksinitiative im Landtag wegen zu hoher Kosten ab

Im Juni hatte der Landtag den ersten Vorstoß der Freien Wähler zur Abschaffung der Anliegerbeiträge für den Sandpistenausbau mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition abgeschmettert. Der SPD-Abgeordnete Ludwig Scheetz hatte unter anderem in der Debatte zur Begründung erklärt, das Land könne die zu erwartenden Kosten in Milliardenhöhe nicht übernehmen. Priorität hätten andere Anliegen, so bei der Bildung und beim Ausbau der Digitalisierung.

Weitere Informationen zum Volksbegehren sowie die Anforderung der Briefunterlagen sind möglich unter: www.sandpisten.de.

Von Nadine Bieneck