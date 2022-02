Streit um die Naturbadestelle Grütz: Hunde sollen nicht ins Wasser

Grütz

Der Erhalt und die Pflege einer Naturbadestelle in Grütz sorgt für Ärger im Dorf. Es geht um Ordnung, Sauberkeit, ein abmontiertes Schild und einige Wochenendhausbesitzer sowie Anwohner, die diese Naturbadestelle nutzen. Es gibt im Dorf mehrere Stellen, an denen man in die Havel steigen kann.

Unter anderem der Biwakplatz an der Havel und der etwas weiter oberhalb gelegene Zeltplatz. Zudem gibt es die Marina. Oberhalb des Zeltplatzes liegt eine Naturbadestelle.

Mehrere Sommergäste

Diese habe schon immer existiert, sagt Jörg Reishöfer. Reishöfer hat ein Grundstück in Grütz und stammt ursprünglich aus Rathenow. Jetzt wohnt er in Brandenburg an der Havel. Neben Reishöfer wohnen hier weitere Sommergäste, die auch von weiter her kommen, unter anderem aus Dühren im Rheinland.

„Die Badestelle wurde immer gepflegt“, sagt Reishofer. Aber irgendwann habe sich das geändert. „Es gab dann ja im Dorf den Zeltplatz und den Biwakplatz. An der Naturbadestelle haben wir dann immer öfter die Hinterlassenschaften von Hunden gesehen, Hunde haben die Badenden gestört. Einige von uns sind schon alt und nicht mehr ganz sicher auf den Beinen, das ist auch gefährlich.“

Zudem seien Autos oft bis ans Ufer gefahren, Boote wurden ins Wasser gelassen und Wohnmobile standen direkt am Wasser. Also wendeten sich die Betroffenen an die Stadtverwaltung – und es wurde ihnen geholfen. Ein Schild ist aufgestellt worden, ab sofort sollten hier Hunde nicht mehr ins Wasser dürfen. Zeitgleich platzierten Mitarbeiter der Stadt ein solches Schild am Biwakplatz auf.

Ortsbeirat wusste nichts

Allerdings wusste der Ortsbeirat davon nichts. „Wir müssen gehört werden, wenn so etwas geplant ist“, sagt Ortsvorsteher Torsten Kenzler. Das Schild am Biwakplatz sollte dann bleiben. An der Naturbadestelle will der Ortsbeirat aber ausdrücklich das Bad für Hunde erlauben. „Irgendwo müssen sie ja ins Wasser dürfen“, so Torsten Kenzler.

Es handele sich auch nicht um eine offizielle Badestelle, darum habe man sie nie gepflegt. „Das haben immer einige Leute gemacht, die dort gebadet haben und das war in Ordnung“, so Kenzler.

Ähnliches bestätigt die Rathenower Stadtsprecherin Anne Kießling. „Die Stelle am Havelufer in Grütz, östlich des Zeltplatzes, ist keine offizielle Badestelle der Stadt. Sie wurde auch in der Vergangenheit nicht von der Stadt gepflegt.“ Möglicherweise habe der Gemeindearbeiter unregelmäßig kleinere Arbeiten ausgeführt. Es gebe eine Badestelle im Ort, die von der Stadt gepflegt wird.

Das Schild zum Hundebadeverbot habe nur den Charakter einer Empfehlung. „Grundsätzlich muss die Stadtverwaltung das Aufstellen solcher Schilder mit dem Ortsbeirat absprechen. Wird eine Maßnahme abgelehnt, wie beispielsweise das beschriebene Hinweisschild, dann nimmt die Stadtverwaltung – sofern möglich – auch Abstand davon.“

Wer baden will, kann baden

Der Ortsbeirat werde keine weitere Badestelle offiziell ausweisen, so Torsten Kenzler. „Wer baden will, kann das an der Stelle tun.“ Sollten die Auseinandersetzungen aber eskalieren, müsse man überlegen, das Bad in der Havel an der Stelle zu verbieten.

Schwer nachzuvollziehen

Die Argumentation, es handele sich nicht um eine Badestelle, kann Jörg Reismann nur schwer nachvollziehen. „Die Badestelle wird seit den 1960-er Jahren genutzt. Auch Bürgermeister Ronald Seeger und seine Eltern hatten in Grütz einen Bungalow.“

Während Ortsvorsteher Torsten Kenzler von „einzelnen Personen, die nur am Wochenende da sind“ spricht, benennt Jörg Reismann acht Familien, die die Badestelle zusammen mit anderen Leuten nutzen.

Anne Kießling erklärt noch einmal: „Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit direkt an die Stadtverwaltung mit Fragen und Anliegen wenden. Es kann jedoch durchaus sinnvoll sein, Anliegen in einer Sitzung des Ortsbeirates, der gewählten Interessenvertretung des Ortsteils, vorzutragen.“ Die Ortsvorsteher können auch direkt angesprochen werden.

An anderer Stelle?

Ob an anderer Stelle in Grütz eine Hundebadestelle eingerichtet werden soll, ist auch eine Entscheidung, die vom Ortsbeirat angeregt werden kann. Wie soll es aber in Grütz weitergehen. Dem Ortsvorsteher müsste daran gelegen sein, den Konflikt zu lösen.

Das sieht auch Jörg Reismann so. Kenzler bietet den Beteiligten an, zur nächsten Sitzung des Ortsbeirates zu kommen. Voraussichtlich am 23. März um 19 Uhr im Gemeindezentrum.

Das Thema wird auf jeden Fall, so verspricht es Kenzler, in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen.

Von Joachim Wilisch