Lüül ist richtig Kult. Seit den 70er Jahren macht der Berliner Sänger, Liedermacher und Gitarrist (bürgerlich Lutz Graf-Ulbrich) Musik. Richtig bekannt wurde mit der von ihm gegründeten Band 17 Hippies, als diese nach der Jahrtausendwende den Soundtrack zu dem Film „Halbe Treppe“ von Andreas Dresen lieferten.

Ein Jahr später tourten die Musiker durch Prag, Budapest, Wien und auf Festivals in Frankreich. Am Donnerstag, 6. August, kommt der Musiker ins Havelland und steht zusammen mit seiner Band um 20 Uhr in Strodehne auf der Freiluftbühne.

Musikalische Weltreise

Mit Lüül lernt man die Welt kennen. Als Banjospieler der 17 Hippies, aber auch als Solist, hat er mehr als die halbe Welt bereist und davon handeln seine Lieder. Seine charakteristische raue Stimme erinnert er an einen Seemann, der aus jedem Hafen der Welt ein neues Lied mitbringt. Rocker, Tango-Spieler, Polka-Hannes, balladesker Frauen-Freund oder Weltmusik-Exot – Lüül passt in keine Schublade.

40 Jahre Musikgeschäft, von den Krautrockbands Agitation Free und Ash Ra Tempel über Nico, Neue Deutscher Welle und die 17 Hippies – da hat einer was zu erzählen. Beziehungskisten, Zeitkritisches und Alltägliches fasst Lüül in Worte und setzte sie mit angerauter Stimme ausdrucksstark in Szene.

Klassiker und neue Songs

Die aktuelle CD „Fremdenzimmer“ steht im Mittelpunkt des Live-Programms und wird erweitert durch Lüül Klassiker wie „Verliebt in Du“, „Neulich im Puff“, „Untergang“ oder „Mach das Leben schön“ von seiner legendären „Damenbesuch“-CD.

Begleitet wird Lüül von Musikern, die alle bei den 17 Hippies spielen oder spielten: Geigerin Kerstin Kaernbach an Theremin, Flöte und Singender Säge, Daniel Cordes am Kontrabass und Multi-Instrumentalist Carsten Wegener an Labsteel und Mundharmonika.

Lüül & Band, diesmal im Trio, treten am 6. August um 20 Uhr auf der Freiluftbühne Strodehne auf. Der Eintritt ist frei.

