Havelland

Sturmtief Nadja hat die Feuerwehren in der Region in der Nacht zu Sonntag in Atem gehalten. Zahlreiche Bäume stürzten um. Um 20.10 Uhr kippte am Sonnabend nahe Stechow ein Baum auf die Bundesstraße 188 in Höhe der Tankstelle. Mehrere Feuerwehrleute rückten aus, um den Baum von der Straße zu bergen. Mit Kettensägen machten sie aus ihm Kleinholz, sodass der Verkehr wieder fließen konnte.

Ehrenamtliche Feuerwehrkameraden beseitigen einen umgestürzten Baum an der Bundesstraße 188 bei Stechow. Quelle: Kay Harzmann

Nur fünf Minuten später, um 20.15 Uhr, krachte ein Baum über die Straße im Horstweg in Rathenow. Der stattliche Riese kam quer über die Straße zum Liegen. Er zog dabei eine Oberleitung zu Boden.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rathenow eilte herbei, um den Kaventsmann zu beseitigen. Vor Ort war auch der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Havelland.

Bei Semlin stürzt ein Baum zu Boden. Quelle: Kay Harzmann

Semlin: Hilfsbereiter Zeuge hilft schnell

Um 20.46 Uhr donnerte ein Baum in Semlin durch die Wucht des Sturmtiefs zu Boden. Feuerwehrleute rückten aus und zerlegten Stamm und Krone mit Kettensägen. Ein hilfsbereiter Mitbürger hatte den Baum zuvor schon von der Straße gezogen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Der Sturm verlor nicht an Kraft. Sein Höhepunkt wurde gegen 4 Uhr in der Nacht erwartet.

In Böhne bringt das Orkantief einen Baum zu Fall, dieser stürzt auf ein Trafohäuschen am Straßenrand. Quelle: Kay Harzmann

In Böhne knickte die starken Böen, die mit Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und örtlich bis zu 100 Stundenkilometern von Westen her über die Region zieht, einen Baum um 23.30 Uhr um. Der Nadelbaum stürzte auf das Trafohäuschen. Von dort holten ihn die ehrenamtlichen Rettungskräfte runter und zersägten ihn in Stücke.

Darum sind Sturmeinsätze so gefährlich

Wie an allen Einsatzstellen leuchteten die Lichtstrahler der Feuerwehrfahrzeuge den Ort des Geschehens hell aus. Mit mehreren Fahrzeugen waren die ehrenamtlichen Kameraden und Kameradinnen ausgerückt.

Feuerwehrleute am Einsatz in Böhne. Die Strahler der Einsatzfahrzeuge leuchten den Ort hell aus. Unterdessen bereitet ein Feuerwehrmann (vorne) die Kettensäge vor, um den Baum zu zersägen. Quelle: Kay Harzmann

Einsätze bei Sturm sind für die Feuerwehrleute besonders gefährlich, weil jederzeit weitere Bäume rund um den Unglücksort umstürzen und die Menschen verletzen können. Der Deutsche Wetterdienst warnt unterdessen weiter in der Region vor schweren Sturmböen bis Sonntagabend.

Das Orkantief kam von Skandinavien und zieht Richtung Baltikum. Auch in Brandenburg kann es dabei zu orkanartigen Böen kommen. Am Montag folgt örtlich Schneeregen bei deutlich schwächerem Wind. Dann drohen morgens glatte Straßen.

Von MAZonline