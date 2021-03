Sturmtief Hans: Havelländische Einsatzkräfte ziehen Bilanz 

Havelland

Wer am späten Donnerstagnachmittag den Blick gen Westen richtete, dem wurde ein schaurig-schöner Anblick geboten. Eine dunkle Wolkenwand schob sich vor die untergehende Sonne: Sturmtief Klaus, das am Tag in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewütet hatte, war im Anmarsch.

„Kurz und heftig“ – so beschreibt Oliver Lienig, Chef der Rathenower Feuerwehr, das Wettergeschehen am Freitag. Passanten, die draußen unterwegs waren, werden dies bestätigen. Nach einem trüben Tag riss gegen 16 Uhr der Himmel auf, begleitet von heftigen Windböen, die Wolkenberge aus Westen heranschoben.

Der erste Einsatz am Donnerstagnachmittag: Vor dem Mühlentor musste eine umgestürzte Weide beseitigt werden. Quelle: Kay Harzmann

Auf der Rathenower Feuerwache ging der erste Alarm um 16.31 Uhr ein. In der Straße „Vor dem Mühlentor“ war eine mächtige Weide umgekippt, die Krone lag auf der Fahrbahn und hatte die Straße unpassierbar gemacht. Als die Einsatzkräfte die Strecke frei geschnitten hatten, rückten sie gleich zum nächsten Einsatz aus. Weit fahren mussten sie nicht. Am Mühlendamm war ein Baum entwurzelt worden. Wieder kamen die Motorsägen zum Einsatz, um Autofahrern den Weg freizumachen.

16 Einsätze innerhalb in kürzester Zeit

Diese beiden Rathenower Einsätze stehen stellvertretend für das Geschehen im Havelland. Nach Auskunft der Leitstelle in Potsdam kam es am Freitag im Landkreis Havelland zu insgesamt 16 sturmbedingten Einsätzen. „Baumsperre“ war bei nahezu allen Einsätzen als Alarmierungsgrund angegeben. Das heißt, dass umgestürzte Bäume oder herausgebrochene Äste Straßen und Wege blockierten und von den Feuerwehrleuten beseitigt werden mussten. Glücklicherweise sei bei all diesen Vorfällen niemand zu Schaden gekommen, so die Bilanz der Leitstelle für das Havelland. Auch in Seegefeld, wo ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt war, sei alles glimpflich verlaufen.

Kein Vergleich mit Sturm Xavier

Kein Vergleich also zu dem letzten schweren Sturm, der am 5. Oktober 2017 über Deutschland hinwegzog und auch im Havelland schwere Verwüstungen anrichtete. Zwar hatte Xavier, so war das Sturmtief von Meteorologen getauft worden, im Havelland kein Menschenleben gefordert. Aber der Verkehr auf Straßen und Schienen war damals völlig zusammengebrochen. Und die Beseitigung der Folgen – etwa im Rathenower Stadtwald – zog sich über Monate hin.

In Premnitz waren Teile einer Kiefer auf eine Garage gefallen. Quelle: Kay Harzmann

Dass die Böen am Freitag nach dem kurzen, heftigen Auftakt so schnell wieder abflauten, damit hatten die Einsatzkräfte allerdings nicht gerechnet. Als in der Rathenower Feuerwache um 18.07 Uhr der dritte Alarm binnen anderthalb Stunden einging – auf der L 98 zwischen Rathenow und Bamme musste ein Baum von der Fahrbahn geschnitten werden – entschloss sich Ortswehrführer Oliver Lienig, auf der Wache eine ständige Bereitschaft einzurichten. 14 Feuerwehrleute machten sich auf in die Große Hagenstraße, um bei weiteren Alarmierungen schnellstmöglich einsatzbereit zu sein. Es blieb dann aber ruhig.

Unterstützung der Premnitzer Wehr

Nur noch ein einziger Einsatz steht in der Statistik der Rathenower Wehr für den Donnerstagabend. Und der fand nicht einmal auf Rathenower Gebiet statt. In der Straße des Friedens in Premnitz waren Teile einer Kiefer auf eine Garage gestürzt. Weil die Drehleiter der Premnitzer Wehr gerade nicht einsatzbereit ist, halfen Rathenower Feuerwehrleute mit ihrem Gerät aus. Als klar war, dass sich das Wetter beruhigt hatte, löste Oliver Lienig die Wachenbereitschaft auf und schickte die Feuerwehrleute um 22 Uhr nach Hause.

Am Freitagmorgen musste ein umgestürzter Baum auf dem Havelland-Radweg zwischen Grütz und Göttlin beseitigt werden. Quelle: Feuerwehr Rathenow

Allerdings beschäftigten die Böen vom Donnerstag die Rathenower Feuerwehrleute auch noch am Morgen des Folgetages. Auf dem Havellandradweg mussten am Freitagvormittag zwei Bäume beseitigt werden. Einer war auf dem Abschnitt zwischen Grütz und Göttlin umgestürzt, der andere lag zwischen Göttlin und Neuschollene auf der Fahrbahn.

Am Wochenende wird weiterhin mit böigem Wind gerechnet.

Von Markus Kniebeler