„In einem Buchladen läuft die Verständigung oft von vorneherein sprachlich ab“, erzählt Susan Schwarzlose, Geschäftsführerin der Buchhandlung Tieke in Rathenow. Betritt jemand ihren Laden, gehe sie ohnehin auf den Kunden zu. „Das hat sich durch das Tragen der Maske sogar verstärkt.“ Weil man nicht mehr so gut nonverbal kommunizieren kann, tritt also das Gespräch mehr in den Vordergrund.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe das Gefühl, dass die Menschen gerade in schwierigen Zeiten mehr Redebedarf haben“, erzählt Schwarzlose. Viele wollen auch einfach mal etwas loswerden. „Und das Lächeln erkennt man bei mir trotz Maske. Für irgendetwas müssen die kleinen Augenfältchen schließlich gut sein“, sagt sie und schmunzelt. Einen besonderen Tipp hat sie noch: „Zu Beginn habe ich meine Maske immer verlegt.“ Doch das passiert Schwarzlose nicht mehr, denn sie hat einen Maskenhalter. Ein modisches Accessoire, das einen Zweck erfüllt.

Von Franziska von Werder