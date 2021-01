Tafel Falkensee in Coronazeiten: Mehr Kunden, weniger Lebensmittel

Falkensee

„Die Ängste der Menschen, die spüren wir auf jeden Fall. Sie sind deutlich größer geworden in den letzten Monaten“, sagt Volker Mueller mit Blick auf die Tafel Falkensee geradeheraus. Der Vorsitzende des Humanistischen Freidenkerbunds Havelland e.V. macht sich viele Gedanken um den Betrieb der Einrichtung, die von dem Verein betrieben wird.

Im vergangenen Jahr feierte die Falkenseer Tafel ihr 20-jähriges Bestehen. Seit 1. September 2000 versorgt die Einrichtung mit ihren vor allem ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zahlreiche hilfsbedürftige Menschen aus der Region mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs. Die werden unter anderem von Supermärkten und Bäckern zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt.

Tafeln gelten als systemrelevant und bleiben daher geöffnet

Die Coronapandemie sorgt dafür, dass inzwischen mehr Menschen Unterstützung durch die Tafel benötigen, hat Volker Mueller festgestellt. Zugleich spielen für die Mitarbeiter der Tafel die „allgemeinen Ängste der Tafelkunden jeden Tag eine große Rolle. Viele von ihnen fragen ständig, ob wir weiter offen bleiben“. Die Tafeln seien jedoch als systemrelevant eingestuft worden, „daher dürfen wir auch offen bleiben“, sagt Mueller.

Sorgen haben auch die Mitarbeiter der Tafel selbst. Acht bis zehn Ehrenamtler sind täglich im Einsatz, um die anfallende Arbeit zu erledigen. So werden die Lebensmittel an den verschiedenen Stationen eingesammelt, anschließend kontrolliert und sortiert. „Vor allem bei dem Obst und Gemüse, welches wir erhalten, ist eine Qualitätskontrolle wichtig“, sagt Mueller.

Ausgabe von Lebensmitteln erfolgt an drei Tagen in der Woche

Der Betrieb der Tafel ist für das Team von Volker Mueller eine echtes Spannungsfeld. „Natürlich machen sich auch unsere Mitarbeiter so ihre Gedanken. Keiner will sich mit Corona anstecken. Wir haben da auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten“, sagt er. Zumal viele der ehrenamtlichen Helfer bereits auch in höherem Alter sind. Dennoch setzen die Freidenker alles daran, die Tafel auch weiterhin geöffnet zu halten. „Das ist uns sehr wichtig und bislang konnten wir unsere Öffnungszeiten auch aufrechterhalten“, sagt Mueller. Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, jeweils von 13 bis 15 Uhr, ist die Ausgabestelle in der Döberitzer Straße 15 geöffnet.

Volker Mueller, Vorsitzender des Humanistischen Freidenkerbundes e.V. im Havelland. Quelle: Andreas Kaatz

Das Aufkommen an Nutzern ist im Pandemieverlauf gestiegen. „Wir versorgen gegenwärtig an den Ausgabetagen jeweils rund 50 Haushalte“, sagt Mueller. Die Nutzer kommen aus allen Altersschichten, seien längst nicht mehr nur noch die „klassischen Bedürftigen. Wir haben viele ältere Mitbürger mit kleiner Rente, aber auch Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Familien, Studenten“. Seit Corona für Lockdowns und Kurzarbeit sorgt, sei zudem eine neue Bevölkerungsgruppe dazugekommen. „Tatsächlich versorgen wir inzwischen auch Menschen, die in Kurzarbeit geschickt wurden und deren Geld einfach nicht mehr ausreicht“, sagt Mueller nachdenklich. In den vergangenen Wochen habe die Tafel ihr Angebot sogar coronabedingt erweitert: „Mit unserem Tafelmobil versorgen wir Personen, die aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören oder die in Quarantäne sind und deshalb derzeit nicht zur Ausgabestelle kommen können oder dürfen, sozusagen zu Hause. Wir stellen ihnen die Lebensmittel praktisch vor die Haustür.“

Menschen kaufen mehr in Supermärkten ein – daher bleiben weniger Spenden für die Tafel übrig

So sehr ihn die steigenden Nutzerzahlen auch bekümmern, sagt der Vereinsvorsitzende gleichzeitig auch: „Man darf nicht vergessen: Wenn es uns nicht gäbe, würde es vielen noch schlechter gehen.“ Im Gegensatz zu den gestiegenen Nutzerzahlen stehen unterdessen die sinkenden Spenden für die Tafelausgabe. Auch das bekümmert Mueller: „Man merkt, dass viele Menschen aufgrund der Pandemie deutlich mehr zu Hause sind, daher auch mehr in den Supermärkten einkaufen gehen, viel mehr zu Hause essen. Die Restaurants sind ja auch zu. Zudem kaufen die Menschen ja auch mehr auf Vorrat ein“, erklärt er die Gründe. Die Supermärkte hätten daher weniger Lebensmittel zum Abgeben übrig. „Das macht es uns nicht einfacher, aber bislang konnten wir noch immer jedem etwas geben, der zu uns gekommen ist“, sagt Mueller.

Grundnahrungsmittel sind wichtig: Konserven, Reis, Nudeln und Brot

Rund eine Tonne Lebensmittel sammeln die Mitarbeiter der Tafel für die drei Ausgabetage durchschnittlich ein. „Wir suchen dringend weitere Spender, die uns helfen wollen“, sagt er. Gebraucht werden „vor allem Lebensmittelspenden. Grundnahrungsmittel sind wichtig, Konserven, Reis und Nudeln. Außerdem Obst und Gemüse. Und auch Backwaren, Brot vor allem,“ hofft Mueller zudem auf weitere Bäcker zur Unterstützung.

Gesucht werden zudem weitere Hände, die ehrenamtlich mit anpacken. „Vor allem jüngere Helfer, die bei der Lebensmittelsortierung und -ausgabe helfen können, fehlen uns“, sagt Mueller. Ihm liegt daran, die älteren Helfer zu entlasten, deren Ansteckungsrisiko zu minimieren. Zudem werden jederzeit auch finanzielle Spenden benötigt, um die Fixkosten für den Tafelbetrieb weiterhin sicherstellen zu können.

Kontakt zur Tafel Falkensee

Der Kontakt zur Tafel Falkensee ist telefonisch möglich unter: 03322/42 92 65.

Von Nadine Bieneck