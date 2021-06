„Tag der Architektur“ im Havelland: Havelbus-Betriebshof als Vorzeigeobjekt

Falkensee

Traditionell am letzten Junisonntag lädt die Brandenburgische Architektenkammer auch im Havelland zum „Tag der Architektur“ ein, der bundesweit stattfindet. 60 Gebäude und Freianlagen im Land Brandenburg werden dabei in diesem Jahr am 27. Juni bei Führungen von 13 bis 18 Uhr vorgestellt. Zu den 30 Projekten, die 2021 ausgewählt wurden, kommen zudem 30 weitere aus dem Jahr 2020, die pandemiebedingt nur online präsentiert werden konnten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Architekturinteressierten Brandenburgern stellt die Kammer damit quer durchs Land ein „einmalig breites Spektrum guter Baukultur“ vor, wie Peter Neideck, Vertreter der Architektenkammer, erklärt. Im 30. Jahr ihres Bestehens freue sich die Kammer ganz besonders, mit solch einer großen Anzahl „gelungener Bauwerke“ auf den Einsatz ihrer Mitglieder für eine qualitätsvolle gebaute Umwelt hinweisen zu können.„Mein Dank gebührt auch den Bauherrinnen und Bauherren, die gemeinsam mit ihren Architektinnen und Architekten 60 Projekte der Öffentlichkeit zugänglich machen und präsentieren wollen“, sagt zudem Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU). „Gerade in der Pandemie wird uns allen bewusst, welch hohen Stellenwert gut gestaltete Räume in unserem Leben einnehmen“, sagt Kammerpräsident Christian Keller. „Home-Office, Home-Schooling und die Isolation einer Quarantäne werfen ein neues Bild auf die Art und Weise wie wir wohnen, leben, aber auch wie wir Arbeit organisieren.“

Vor dem Betriebshof gibt es gleich mehrere Ladestationen für Elektroautos. Quelle: Nadine Bieneck

Gebäude und Grundstück wurden zukunftsorientiert gestaltet

Unter den zu besichtigenden Projekten finden sich auffällig viele, die die Besonderheiten des Ortes, den Respekt vor dem Bestand und das Bedürfnis nach Gemeinschaft thematisieren. Im Landkreis Havelland beteiligt sich die Havelbus Verkehrsgesellschaft mit ihrem nagelneuen Betriebshof in der Straße der Einheit 138a in Falkensee am „Tag der Architektur“. Geplant vom ebenfalls in Falkensee ansässigen Architekturbüro „Seidl + Seidl“ stehe das Gesamtprojekt vor allem vor dem Hintergrund von E-Mobilität und Nachhaltigkeit. Für die Stromversorgung der, auch öffentlich nutzbaren, Ladesäulen wurden auf dem Grundstück eine eigene Trafo-Station installiert. Eine Photovoltaikanlage auf dem Werkhallendach sorgt für solare Energie, die im täglichen Betrieb genutzt wird. Ziel der großflächigen Anlage seien zudem, so die Architekturkammer, „optimierte Funktionsabläufe auf dem Grundstück“. Dies umschließt neben Abstellplätzen für die Busse der Verkehrsgesellschaft unter anderem auch ein Kundenzentrum, Besprechungs- und Schulungsräume sowie eine Werkstatt.

Gebäude ist am Sonntag jedoch nicht für Publikum geöffnet

„Wir freuen uns sehr, dass unser Gebäude ausgewählt wurde“, sagt Havelbus-Sprecherin Silke Van Ballaer. Für das Publikum geöffnet sein wird dieser Standort am Sonntag jedoch nicht. Auf der Website www.ak-brandenburg.de informiert die Architektenkammer jedoch ausführlich über alle 60 Projekte im Land mit einer eigens aufgelegten Broschüre. Auch über das Objekt in Falkensee.

Von Nadine Bieneck