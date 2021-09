Taskforce Klimaschutz in Falkensee: Ohne Umsetzung nutzt das beste Konzept nichts

Falkensee

Rund ein Dutzend Teilnehmer fand am Mittwoch den Weg ins „grüne Büro“ in Falkensee. Als „Taskforce Klimaschutz“ suchten sie nach Ideen und Lösungen, um den Klimaschutz im Havelland und in Falkensee im Speziellen von der Theorie in die Praxis zu überführen.

Anne von Fircks: „Was bislang getan wird, reicht einfach nicht“

„Was bislang getan wird, reicht einfach nicht“, sagt die Stadtverordnete für B90/Grüne, Anne von Fircks, eine der Initiatorinnen der frisch gegründeten Gruppe. „Was nützt das beste Klimaschutzkonzept, wenn es nicht umgesetzt wird?“ Denn das wurde bei der Veranstaltung schnell klar: Das 2013 vom Kreis aufgestellte Konzept zum Klimaschutz wurde kaum in die Praxis überführt, wie von Fircks ernüchtert bilanziert. Einige Vorhaben seien zwar realisiert worden, beispielsweise ein Solardachkataster mit Potenzialflächen für Photovoltaikanlagen im Kreis. „Viele andere Sachen, die das Konzept vorgesehen hat, sind jedoch gar nicht passiert“, rügt die Kommunalpolitikerin. Auch deshalb sei es für eine „Taskforce“ höchste Zeit. Denn: „Es fehlen Kontrollmechanismen für das Verwaltungshandeln. Da wollen wir jetzt ran.“

Dass die Umsetzung geplanter Vorhaben rund ums Klima auch – in regelmäßigen Abständen – kontrolliert werden müsse, ist indes nur eine Erkenntnis der Runde, zu der neben Vertretern des Falkenseer Ortsverbandes von B90/Grüne auch etliche Gäste gekommen waren. „Die Menschen sehen den dringenden Bedarf, der da ist, ganz praktisch mehr für den Klimaschutz zu tun“, sagt von Fircks. Auch die Bemühungen, die bis dato in Falkensee zum Schutze des Klimas stattfinden, „reichen eben nicht aus“.

Kreis und Kommunen sollen Vorreiterrolle einnehmen – zum Beispiel bei Gestaltung öffentlicher Gebäude

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung weiß jedoch auch: „Viele konkrete Themen, wie sich beispielsweise CO2 signifikant einsparen lässt, sind sehr komplex.“ Beispielhaft weist sie auf den Energiebereich, den Bau oder die Sanierung von Häusern aus energetischer Sicht oder auch die damit verbundene Nutzung von Fördergeldern hin. Zugleich sieht sie Kreis und Kommunen hier auch als Vorreiter. „Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen und öffentliche Gebäude oder Einrichtungen wie die Havellandkliniken entsprechend umrüsten, um den CO2 -Ausstoß deutlich zu verringern.“

Ideen für mehr Klimaschutz im Havelland und in Falkensee – vom runden Tisch bis zum Klimaschutzmanager

Viele Ideen kamen bereits bei der Auftaktveranstaltung auf den Tisch, so neben der zukünftigen Begleitung und Kontrolle der Klimaschutzkonzepte auch die Installationen eines runden Tisches in der Gartenstadt. „Überparteilich besetzt, auch mit Vertretern der Stadt“, sagt von Fircks. Vorstellbar seien zudem Informationsveranstaltungen „mit Unternehmern, Bauleuten oder Energieberatern. Da herrscht großer Bedarf, viele Bürger kennen wichtige Informationen beispielsweise zu Fördermitteln beim Thema Energieeffizienz gar nicht“, sagt sie. Zudem brauche Falkensee einen Klimaschutzmanager oder eine -managerin, um in der Sache voranzukommen. „Wir schauen genau, ob das im Klimaschutzkonzept enthalten ist, und fordern das anderenfalls ein“, sagt von Fircks.

„Taskforce Klimaschutz“ trifft einmal monatlich in Falkensee zusammen

Ad hoc sollen von der „Taskforce“, die sich vorerst einmal monatlich trifft, zudem Klimaschutz-Beispiele anderer Kommunen (sogenannte „Best Cases“) gesammelt werden. „Wir müssen ja nicht jedes Rad neu erfinden“, so von Fircks. Weitere Informationen zu der Initiative sind auch über das „grüne Büro“, telefonisch unter 03322/293 82 12 (Dienstag 17 – 19 Uhr) oder per E-Mail unter info@gruene-havelland.de erhältlich.

Von Nadine Bieneck