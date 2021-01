„Termine erst wieder ab 19. Februar“: Impftermin-Odyssee in Rathenow geht weiter

Rathenow

Erinnern Sie sich, liebe Leserinnen und Leser? Vor einiger Zeit habe ich die Hatz nach einem Impftermin für meine Schwiegermutter ausführlich beschrieben. Nachdem der Beitrag abgedruckt war hätte ich nicht gedacht, dass ich eine Fortsetzung schreiben darf. Und doch, genauso kommt es nun.

„Impftermine für Brandenburg an der Havel werden erst wieder ab dem 19. Januar vergeben“, lautete die letzte mir bekannte Information. Erhalten habe ich diese, nachdem ich fats zwei Wochen umsonst die ominöse Impftermin-Telefonnummer 116 117 angerufen hatte.

Anzeige

Auf ein Neues

Es ist Dienstag, 19. Januar. Los geht es. Die 116 117 zu wählen ist kein Problem für mich. Und dann fängt alles wieder von vorne an: „Willkommen bei der 116 117, wir helfen ihnen, wenn sie krank sind. Wenn sie einen Impftermin oder Informationen zum Coronavirus benötigen, drücken sie die 1.“ Na dann – und weiter leiten mich die Tonbandstimmen durch das Menü, bis ich meine Postleitzahl eingeben darf. „Leider sind derzeit alle Mitarbeiterplätze und Leitungen belegt, bitte versuchen sie es später noch einmal.“

Das mache ich – wieder und wieder. Und irgendwie verspürt man Lust, doch endlich mal die Menschen kennenzulernen, denen diese netten Tonbandstimmen gehören. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entsteht – oder fange ich an zu spinnen?

Der Covid19-Impfstoff. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine Leserin meldet sich mit einer E-Mail. Sie schreibt: „Neue Hoffnung flammte auf, als wir gestern in Rundfunk und Fernsehen hörten, dass ab heute Termine für das neue Impfzentrum in Brandenburg vergeben werden sollen. Seit Punkt 8 Uhr versuchte ich, dort einen Impftermin für meine Angehörigen zu bekommen. Es war aussichtslos!!!

Den ganzen Tag, bei wirklich unzähligen Versuchen, gab es nur die Ansage: Leider sind aufgrund zahlreicher Anrufe derzeit alle Leitungen in ihrem Landkreis belegt. Um 20.15 Uhr endete diese Ansage dann – Geschäftsschluss. Gab es heute den ganzen Tag überhaupt eine Verbindung zu einer Terminvergabe? Ist es möglich, dass man 12 Stunden lang gar keinen Anschluss bekommt? Das kann doch alles nicht wahr sein!“

Es gibt auch Hoffnung

Oh doch, es ist wahr. Aber es gibt auch Hoffnung. Ein Freund erzählt, er habe eine Stunde lang die 116 117 gewählt und habe dann einen Termin in Brandenburg an der Havel bekommen – zeitnah. Ich also wieder ans Telefon, irgendwann muss es ja klappen.

Und tatsächlich, ich habe wieder mal Glück – nach unzähligen Versichen, einen Termin zu bekommen. Ich mache mich bereit, meine Angaben durchzusagen. Der Zettel ist schon ganz zerknittert. Plötzlich ein ohrenbetäubendes Pfeifen in der Leitung und dann das Besetztzeichen. Neeeeeiiiiiiiin!

Ich versuche es fünf Minuten später wieder. Und dann meldet sich eine Männerstimme - wo sind jetzt die netten Damen hin? „In ihrer Region werden derzeit keine Impftermine vergeben. Grund ist mangelnder Impfstoff. Termine werden wieder ab dem 19. Februar vergeben.“

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher eröffnete das Brandenburger Impfzentrum im Stahlpalast im Beisein des Oberbürgermeisters und den Landräten, unter anderem Roger Lewandowski (3.v.re.). Quelle: Rüdiger Böhme

Mittlerweile plädieren Bürgermeister und Ärzte in der Region dafür, die Impfungen dezentral in den Gemeinden und Städten abzuhalten. Ralf Tebling, Bürgermeister aus Premnitz sagt, das wäre in seiner Stadt möglich. „Wir stellen uns als Modellgemeinde zur Verfügung“, sagt er. In den Ministerien findet man das „interessant“. Das wars.

Am nächsten Tag – wir haben inzwischen den 26. Januar, sehe ich den havelländischen Landrat Roger Lewandowski in die Kameras lächeln. Er steht im neuen Impfzentrum in Brandenburg an der Havel. Im Stahlpalast. Und er freut sich, heißt es. Ich frage mich, worüber. Ärzte da, Sanitäter da und auch ein paar Impfwillige – nur der Impfstoff reicht nicht. Wieder blickt auch Ursula Nonnemacher in die Kameras. Wie viele Termine dieser Art hat sie wohl?

Nicht nach Falkensee

19. Februar also – da könnte man ja warten, bis im Havelland das Impfzentrum öffnet. Ganz akribisch gehen sie es im Kreishaus an. Gründen eine Arbeitsgruppe, die sich erst einmal ein paar Impfzentren ansieht. Danach hat das große Nachdenken eingesetzt. Zum Standort wurde Stillschweigen vereinbart.

Und plötzlich sickert durch. Das Impfzentrum kommt möglicherweise in die Stadthalle Falkensee. Da brauchen die Rathenower nicht hinfahren. Es ist doppelt so weit, wie Brandenburg.

Ich träume inzwischen von Spritzen mit überdimensionalen Nadeln und einem riesigen Corona-Virus, das mich höchstpersönlich impft.

Wie heißt es, wenn man die 116 117 wählt? „Wir helfen ihnen, wenn sie krank sind.“

Von Joachim Wilisch