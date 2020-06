Theater der Altmark: Bald wird wieder gespielt

Stendal

Für Theaterfreunde der Region geht eine lange Durststrecke zu Ende. Das Theater der Altmark, das seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, wird ab Mitte Juni den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Allerdings wird es wegen der Corona-Pandemie nicht den klassischen Theaterbetrieb in geschlossenen Räumen geben, der wegen der Abstands- und Hygienevorschriften nur schwer realisierbar wäre.

Sommerspielplan startet Mitte Juni

„Das TdA hat einen Sommerspielplan entworfen, der mit einigen Open-Air-Veranstaltungen aufwartet“, sagt Ella Marquardt, im TdA zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Die Besucher können sich auf Liederabende, Improvisationstheater und Angebote für die kleinen Gäste freuen.“

Spielort in Stendal ist der idyllische Gerberhof, ein liebevoll hergerichteter Innenhof in einem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Hier können die Gäste so platziert werden, dass der Abstand zum Nebentisch gewahrt bleiben kann, ohne die intime Atmosphäre des Spielortes zu zerstören.

Liederabend zum Verlieben

Erste Vorstellung nach der Corona-Pause wird vom 18. bis 20. Juni ein Liederabend zum Verlieben sein, mit Barbara Wurster und Andreas Dziuk. Unter dem Motto „Bestellt und nicht abgeholt“ bietet das Duo eine unterhaltsame Mischung aus Chansons, Pop-Songs, Schlagern und Operetten-Klassikern. Songs von Zarah Leander, Bodo Wartke, Barbara Schöneberger und Udo Jürgens und anderen werden zu hören sein.

Ende des Monats, vom 25. bis 27. Juni, wird es im Gerberhof beschwingt zugehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem Programm stehen Songs der bekanntesten Swing-Ikonen von Frank Sinatra über Tony Bennett bis hin zu heutigen Interpreten wie Robbie Williams oder Michael Bublé.

Auch das Märchencafé mit Puppenspielerin Claudia Tost zieht in den Gerberhof. Quelle: Nilz Boehme/TdA

Erstmals wird auch das beliebte Märchencafé für Kinder mit Puppenspielerin Claudia Tost unter freiem Himmel im Gerberhof stattfinden. Los geht es am 21 Juni, 14 Uhr, und am 27. Juni, 15 Uhr, mit Fred Rodrians beliebten Stück „Das Wolkenschaf“.

Die Theaterkasse, die sich wegen der energetischen Sanierung des TdA in der Karlstraße 13 befindet, hat wieder ab dem 9. Juni dienstags bis freitags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch kann ab diesem Tag die Kasse montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr unter 03931-63 57 77 erreicht werden.

